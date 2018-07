To jsou milionové částky, a jsou to naše peníze! Nejvyšší návladní Zeman přišel do rozhlasu vyložit, jak politici kradou

Ve středečních Dvaceti minutách Radiožurnálu vystoupil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Posluchačům vysvětlil, jak to bývá s kauzami komunálních politiků. Mnohé posluchače jeho výklad možná překvapí. Zeman prozradil, kolik trestních věcí v komunální politice se za posledních pět let dostalo až k soudu. A kolik politiků bylo z toho zproštěno obvinění. Zapáleně Zeman mluvil také o šíření nenávisti po internetu. Právě na tento fenomén by si rád více posvítil. Nakonec vyslal jeden vzkaz médiím.

„Překvapilo mě několik věcí. Když jsme se do té analýzy pouštěli, tak veřejným prostorem kolovaly zvěsti, že 90 procent zastupitelů je zproštěno a je nutné, aby do toho státní zástupci nešli s takovou vervou. Jen pro zajímavost - šlo o 0,03 procenta případů. 438 případů," prozradil Zeman. K soudu šlo jen 49 případů z oněch 438. Více než 80 procent takovýchto kauz se tedy k soudu nedostalo. Ze 49 případů ve 38 procentech došlo ke zproštění obvinění a v téměř 50 procentech byli státní zástupci úspěšní.

Podání trestních oznámení také někdy může sehrát pouze roli nástroje politické pomsty ze strany politiků, kteří zrovna nejsou u moci nýbrž v opozici.

„Došlo k odsouzení starostů, kteří si vzali peníze z obecní kasy nebo upravili smlouvy tak, že jim byly vyplaceny nějaké peníze. A nebyly to malé peníze. To jsou milionové částky a je nutné si uvědomit, že to jsou naše peníze," zdůraznil Pavel Zeman s odkazem na peníze daňových poplatníků. Zdůraznil také, že starosta či zastupitel nemá imunitu a je k němu třeba přistupovat stejně jako ke každému občanovi.

Podle Zemana má ale veřejnost ještě jeden problém. Lidé mají pocit, že na internetu mohou sprostě urážet kdekoho. Svoboda vyjadřování tady je, ale má své meze. To znamená, že není možné, aby se někdo vyjadřoval rasisticky nenávistně vůči nějaké menšině. Není možné, aby se někdo zastal migrantů a v zápětí se pod tím objevily desítky komentářů, ve kterých je zastánce migrantů posílán do Afriky nebo v horšími případě do horoucích pekel," zlobil se Zeman.

Lidé by si v prvé řadě měli sáhnout do svědomí. A pokud už páchají tuto kriminální činnost, a toto kriminalita je, jak zdůraznil Zeman, tak je možné ho i stíhat podle existujících zákonů. Host prý už poslední rok a půl apeluje na své kolegy, aby se těmto případům věnovali.

„Je možná na čase, aby si policisté sedli k počítačům a začali si těchto věcí všímat. Tady na Praze 1 už je odsouzená kauza politika, který se vyjadřoval velmi hrubě o určitém etniku. Tady stačí i podmíněný trest, já tady nevolám po krvi. Já bych tady uvítal peněžité tresty, které dotčený pocítí," popsal svou představu Zeman.

Posléze požádal média, aby zaznamenávala úspěchy státních zástupců a poukazovala na ně.

Pár slov přidal i k připravované změně zákona, která omezí přístup novinářů k informacím z přípravného řízení, např. informaci o tom, kdo skončil ve vazbě a proč. „Já bych byl nejraději, aby se novináři jednou nedopátrali vůbec ničeho. A víte proč? Protože máme presumpci neviny a to přípravné řízení je skutečně jen přípravné. To stěžejní se odehrává až v řízení před soudem a tam prosím, ať novináři informují," vysvětloval Zeman.

Psali jsme: Hrozí sebevraždy? Kolem kauzy H-System hodně přituhuje. Lidé jsou extrémně zoufalí Prezident Zeman má vážné pochybnosti. Vstoupí do kauzy H-System Turecký nejvyšší soud potvrdil trest vězení pro dva Čechy Kalousek hrozí Babišovi kvůli slovům o zabíjení lidí přes padáky. Použiju všechny prostředky, vzkazuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp