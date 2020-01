To jsou peníze občanů, proboha! Xaver se zděsil, šlo o ČT. Je tu snaha zkoumat platy. A co Dvořák?

Poslankyně Barbora Kořanová (ANO) má za to, že většině lidí v České republice nevyhovuje zpravodajství České televize. Sama se k této většině počítá. Moderátorovi Luboši Xaverovi Veselému v internetové televizi XTV.cz sdělila, že pořady jako Reportéři ČT nebo Newsroom ČT24 nejsou objektivní a vyvážené. Na druhé straně se zastala generálního ředitele ČT Petra Dvořáka a Xaver Veselý na to konto zvolal: „To jsou peníze občanů, proboha!“

„Já jsem pro to, aby se ta legislativa upravila, protože s ní nikdo deset let nic nedělal. Je to tenký led. To víme všichni, že jakmile se dotkneme tohoto tématu, tak máme lidi nejenom v ulicích, ale i před Sněmovnou. I kolegové poslanci, hlavně z opozičních stran, láteří a bojí se o veřejnoprávní média. Já bych řekla, že ta změna je nutná. Situace je neudržitelná,“ začala dáma zostra.

Mediální rady by podle jejího názoru měli být odděleny od televize i rozhlasu, měly by mít samostatný rozpočet a víc svobody v kontrole veřejnoprávních médií, protože v současné chvílí rady potřebují součinnost televize nebo rozhlasu.

Kořánová se také domnívá, že zprávy o hospodaření České televize by měly být podrobnější, než jsou dnes.

„Ty zprávy nějak vypadají, jsou na křídovém papíře, jsou tam zadány nějaké úkoly a Česká televize na ně odpoví. Ale my jsme volali po tom, že by ta zpráva měla být podrobnější, protože jde o veřejné peníze, že jo, jsou to peníze koncesionářských poplatků, takže bychom měli vědět, jak je ta televize využívá, za co je utrácí, ať už je to tvorba, či další. Teď nemluvím o věcech, o jakých mluví SPD, jako kolik stálo pronajímání aut nebo o začerněných smlouvách, což je taky takové třaskavé téma, ale opravdu, že když víme, že tam je sedm miliard veřejných peněz, tak bychom měli jako vědět, za co jsou utraceny,“ v\ložila svůj pohled Kořanová.

„Vy na jednu stranu říkáte, že ta zpráva byla na křídovém papíře, což mi přijde, promiňte mi tu upřímnost irelevantní, a na druhé straně říkáte, že nemluvíte o pronájmu aut a o začerněných smlouvách. Není tohle právě to důležité, ty začerněné smlouvy?“ zeptal se moderátor.

Kořanová odvětila, že nezpochybňuje důležitost transparentnosti ČT. V některých věcech prý ČT transparentní je, ale v jiných ne, a tam kde není, tam se to Kořanové nelíbí. „Mně se to nelíbí,“ sdělila.

Luboš Xaver Veselý na to konto připomněl slova generálního ředitele ČT, že veřejnost není připravena znát platy zaměstnanců televize, a Kořanová okamžitě reagovala, že s tímto názorem nesouhlasí. „Vy nesouhlasíte s názorem, který vyslovila taková šajba, jako je generální ředitel ČT?“ podivoval se ironicky Xaver.

Kořanová zopakovala, že nesouhlasí. A zdůraznila, že se chce na tyto věci generálního ředitele ČT ptát. „Jsou to lidé placení z veřejných peněz, tak občané mají právo jejich platy znát,“ uvedla poslankyně hnutí ANO.

Odmítla však komentovat dvoumilionovou odměnu pro generálního ředitele ČT, kterou schválila mediální rada. „Prošlo to určitým procesem, rada to schválila a tím bych to uzavřela,“ konstatovala poslankyně. Moderátor reagoval: „To jsou peníze občanů, proboha!“ zhrozil se Luboš Xaver Veselý.

Poslankyně oponovala, že ČT je pod kontrolou mediální rady i Poslanecké sněmovny. Existují tu kontrolní mechanismy, s jejich pomocí lze ČT uhlídat, byť Kořanová podle svých vlastních slov „lidsky“ ohodnotila odměnu pro ředitele ve výši 2 miliony korun jako přehnanou, ale obratem dodala, že v souhrnu je s jeho prací spokojena. „Nemyslím si, že je jeho práce špatná,“ uvedla.

To, s čím prý není spokojena, je zpravodajství České televize. „Jako většině se mi nelíbí zpravodajství, myslím, že spousta pořadů, ať už j to Newsroom ČT24, Reportéři ČT a tak dále, opravdu nesplňují ten paragraf objektivity a vyváženosti, byť s ním nesouhlasím a neměl by tam být,“ konstatovala.

Posléze věnovala pozornost financování ČT v obecnější rovině. „Existence koncesionářských poplatků je neudržitelná,“ řekla. Do budoucna by si dokázala představit i financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. O nezávislost ČT se neobává. „Soudci jsou také placení z rozpočtu, a jsou nezávislí,“ doplnila. Jednu z cest vidí i v reklamě a pravděpodobně existují i cesty další.

