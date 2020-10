To jste neměl! Na TV Nova vybouchl covid, v Televizních novinách. To nepamatujete

reklama

„Pane prezidente, nejprve k vašemu vyjádření ve zkratce. ‚Lékaři padají na hubu a lidé si chodí kupovat biomrkev‘. To jste myslel jak?“ odstartoval Suchoň útok hned poté, co Kubek pozdravil diváky.

Anketa Souhlasíte se zákazem vycházení od 21 do 9? Ano 73% Ne 27% hlasovalo: 846 lidí

Kubek začal vysvětlovat, že minulý týden přes veškerou péči lékařů a sester zemřelo 760 pacientů a tento týden i navzdory obrovskému vypětí sil všech zdravotníků zemře další tisíc lidí. „Já se ptám, jak dlouho nám ještě budou muset umírat lidé, aby lidé konečně vzali na vědomí, že nám hrozí skutečně vážná epidemie a začali se podle toho chovat,“ uvedl Kubek.

Suchoňovi to nestačilo a znovu na Kubka zaútočil. „Mě zajímá ten příměr. Co udělal člověk špatně v tom, že šel na povolený trh, dodržel všechna opatření, dodržel rozestup, měl na sobě roušku. Vy byste ho poslal kam? Do přeplněného supermarketu?“ chtěl vědět.

„Já bych především vyzval všechny, aby omezili své venkovní aktivity na minimum. Aby chodili do práce, pokud do práce chodit musí, aby absolvovali nezbytný nákup a aby na veřejnosti a venku nosili roušky, protože roušky zachraňují život,“ odvětil prezident ČLK.

A Suchoň znovu udeřil a prohlásil, že v neděli byl pěkný slunečný den a lidé si ho chtěli užít. Třeba i na trzích na pražské Náplavce.

Psali jsme: Zákaz venčení. Au: Babiš a Prymula si to pohnojili i u těch, co jim proti covidu fandili

„I sám pan premiér na sociálních sítích vyzýval ‚pojďte ven, protože vitamín sluníčkový je to nejlepší‘ a vy vytváříte ten pocit, že ten, kdo si koupí biomrkev na trhu, byť dodržel všechna opatření, tak může za to, že jsou přeplněné nemocnice a umírají lidé. Mně to trošku připomíná to vyjádření z jara, kdy někdo řekl, že sem covid zavlékli lyžaři,“ zaútočil Suchoň znovu na prezidenta ČLK.

Anketa Máte důvěru ke zpravodajství a publicistice ČT? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 17546 lidí

„Vaše slova jsou bohapustá demagogie a mě velmi mrzí, že ve stávající kritické situaci tu situaci takto zlehčujete,“ vrátil Kubek moderátorovi úder.

„Já to nezlehčuju, já se ptám na ten příměr, jestli byl šťastný nebo nešťastný. Jestli ten, kdo si koupí biomrkev, může za to, že jsou přeplněné nemocnice. Vy jste odborník, převzala to všechna média, a proto to vytváří tuhletu atmosféru,“ ohradil se Suchoň.

Kubek znovu zdůraznil, že se musí podařit zpomalit epidemii, jinak zdravotnictví zkolabuje. „Musíme k sobě být ohleduplní, protože když to nedokážeme, tak budou umírat tisíce lidí, budou umírat i na jiné nemoci, protože jim nedokážeme pomoci. ... Mně nevadí, když si někdo koupí biomrkev. Mně vadí, když se hromadí někde mezi ostatními lidmi a je jedno jestli při nákupu biomrkve nebo někde na blešáku,“ vysvětloval už nazlobený Kubek.

Psali jsme: Hackeři posílají lidem falešné výsledky covid testů. Zneužili k tomu i Všeobecnou fakultní nemocnici

„Byl bych rád, kdyby se zavedl skutečný lockdown, jak se dneska říká, protože Izrael nám ukázal cestu. Izrael měl před měsícem problém, ale Izraelci to zvládli. A pokud prostě vláda používá stále jen tuto salámovou metodu, kdy nám neustále říká, že opatření zaberou, ale ono to je ve skutečnosti nedostatečné, stále se hromadí množství dalších a dalších výjimek, lidé to neberou vážně, tak se skutečně z té epidemie nevyhrabeme. Až nakonec skončíme tak, že se lidé v panice zavřou doma a může se nám zhroutit i kritická infrastruktura státu, a to přece si nikdo nepřejeme,“ zdůraznil ještě.

Po Kubkovi dostal slovo imunolog Václav Hořejší. Moderátor Suchoň chtěl vědět, jak odhaduje další vývoj epidemie v Česku, ale pan profesor na Suchoně tvrdě uhodil.

„Já bych se chtěl vrátit k tomu, jak jste, podle mého názoru naprosto nevhodně, tepal doktora Kubka. Prosím vás, to bylo skutečně neuvěřitelné a mně se skoro nechce odpovídat na vaše otázky, když jsem tohleto slyšel,“ vypálil rozzlobený pan profesor.

Po tomto výbuchu prohlásil, že pokud budeme mít do konce roku jen deset tisíc dalších mrtvých, bude to úspěch. Zdůraznil, že se plně ztotožňuje s vystoupením prezidenta Kubka. „A znova říkám, že jestli se někdo vyjádřil obrazně o tom, že jde nakupovat biomrkev a vy ho za to tepáte deset minut, tak to mně teda připadá naprosto neuvěřitelné,“ nešetřil Suchoně pan profesor. „Tohle téma vy jste vůbec neměl vznášet,“ zesílil hlas profesor Hořejší na moderátora s tím, že na již zmíněných trzích nebyla dodržena všechna opatření, např. rozestupy.

Psali jsme: Chcete to tu dodělat úplně? Začněte teď stavět „krizovou vládu“, doporučuje komentátor Fialovi s Kalouskem České dráhy se zapojily do trasování v projektu Chytrá karanténa Ministr Prymula: K významnému zlepšení nedošlo, bylo proto nutné opatření zpřísnit Žádáme tvrdá data, vzkazuje Okamura vládě. Likvidace deseti milionů nemůže být schvalována jen tak

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.