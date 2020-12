To mám platit já?! Zdeněk Pohlreich nadával v cizině

Zdeněk Pohlreich se mihl i na slovenské televizi TA3. Pobavil ho moderátor a zřejmě i on jeho. Ptal se ho například, jestli jsou v Česku opatření koncepční, nebo je to „stejný zmatek jako u nás na Slovensku“. Šéfkuchaře pobavila i otázka, jestli na ně, restauratéry, vláda myslí. „Všichni už jsme se měli dlouho tak dobře, že nás vůbec nenapadlo, že by se ta věc někdy mohla zhoršit, a samozřejmě ty země nebo tu Evropu řídí lidé, kteří jsou teď na naprosto nesprávném místě,“ zabrousil i do politiky. A vyjádřil se k nápadu Igora Matoviče, že by restaurace testovaly zákazníky.

Pohlreich měl pochopení pro restauratéry, kteří navzdory vládním nařízením otevřeli na Slovensku své podniky. Tyto typy protestů sice nemá rád, ale teď jsou prý ospravedlnitelné, pokud není jiné řešení. I u sousedů si restauratéři stěžují na neefektivní pomoc vlády a moderátor se zeptal, jak na restauratéry a hospodské myslí česká vláda. Pohlreich se trpce zasmál: „To my nevíme, jak na nás myslí. Tady převládá názor, že si nás vláda vybrala jako příčinu zhoršování tý epidemiologický situace, ale nemáme k tomu vůbec žádná relevantní data a nikdo to zatím neprokázal.“ Zmínil programy Antivirus a podpora nájemného, ale to nepokryje všechny náklady. „Je to jak horská dráha. Podle toho, jak se kdo vyspí, tak chvíli máme otevřeno, chvíli zavřeno,“ sdělil, jaký převládá pocit. Lidé se prý také blíží konci svých sil a stát myslí spíš na státní úředníky než na ně. Anketa Bude rok 2021 pro Českou republiku lepší než rok 2020? Bude 25% Nebude 70% Nevím 5% hlasovalo: 1856 lidí

I sám Pohlreich přiznal, že začal vařit levnější pokrmy z „ekonomičtějších“ surovin. „Naštěstí se na to česká kuchyň hodí, že se ty věci dají vařit ještě dostupně,“ dodal. Zatím nechce propouštět dlouholeté kolegy. „Ale může to také skončit tím, že si potřebujeme zachránit svoji kůži, a rozhodně to není o tom, že bychom seděli a rozdávali peníze za práci, která neexistuje,“ varoval. Podnikatelé podle něho sice s podporou státu, ale převážně ze svého zatím drží zaměstnanost. Kolik restaurací zkrachuje, nechce odhadovat, taková data nemá. „Upřímně řečeno, já mám svých starostí dost a nestarám se, jak to dělají všichni ostatní,“ komentoval, ale dodal, že když jede po ulici, tak si všímá značného množství restaurací, které neotevřely, což ocenil jako rozumné.

Moderátor se dále ptal, zda jsou opatření v Česku koncepčně přijímaná, restauratéři vědí, co bude za týden, nebo zda je to „stejný zmatek jako u nás na Slovensku“. Podle Pohlreicha je to „totální galymatyáš“ a žije se ze dne na den. Což ho zaráží, když už jde o desátý měsíc epidemie. V pondělí se mělo otevírat, otevřelo se ve čtvrtek a nyní se opět mluví o zavření. „Celý to začíná připomínat kolo štěstí, podle kterého se to dělá,“ odkázal se na vtipy z internetu. Dodal, že komunikace je zoufalá, a upozornil na zakázanou kávu v kelímcích či pivo v PET lahvi. „U nás se ještě dá koupit,“ informoval moderátor Pohlreicha, že na Slovensku není pytlík na kelímek kávy potřeba.

Pohlreich si také kopl, že „zelená lobby“, která dříve brojila proti jednorázovým plastům, z nich teď vesele konzumuje jídlo.

Restauratér prohlásil, že se v Česku z covidu lidé zbláznili. „Já jsem byl nedávno ve Španělsku, což je jedna z nejpostiženějších zemí. Dobře, je tam jiné podnebí, ale tam sedí lidé do jedenácti venku a nikdo to nezhodnotil jako obrovské nebezpečí,“ podotkl.

Moderátor pobavil Pohlreicha myšlenkou, že by si restaurace testovaly své zákazníky samy. „Tak otázka je, kdo to zaplatí,“ pravil šéfkuchař a dodal, že když Matovič přichází s takovými nápady, tak ať také řekne, že to vláda restauracím zaplatí. „Pokavaď si myslí, že to hospodský mají vytáhnout ze svých kapes po deseti měsících, co se to tu odehrává, tak za mě jsou to bezcenný řeči,“ přidal. „Přece si panstvo nemůže myslet, že tady lidi mají bezedný kapsy a mají chuť to platit,“ dodal závěrem.

Z covidu prý média dělají moc velké téma. „Všichni už jsme se měli dlouho tak dobře, že nás vůbec nenapadlo, že by se ta věc někdy mohla zhoršit, a samozřejmě ty země nebo tu Evropu řídí lidé, kteří jsou teď na naprosto nesprávném místě. V tuhletu chvíli to chce odvahu, zdravý rozum a nezmatkovat, daleko radši než se prsit s prognózama, jak to bude za rok dva nebo tři. Zachovat klid, chránit lidi, které můžeme chránit,“ řekl a dodal, že jeho naděje se upínají k vakcíně.

