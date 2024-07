To mě štípněte. Tolik za kilo rybízu? Zákazník na trhu byl zděšen

Ceny v supermarketech kritizují už i mnozí ti, kteří rozhodně nemají do kapsy hluboko. Předmětem kritiky jsou právě i ceny ovoce a zeleniny. Šli jsme se tedy podívat na trh, za kolik se tyto produkty prodávají tady. Nabídka na českobudějovickém Piaristickém náměstí byla opravdu pestrá.

Zákazník: To mě štípněte, ať se probudím!

Meruňky z Moravy, kilo za 150 korun, 100 gramů višní za 30 korun, kilo nové cibule za 45 korun. Svým očím nevěřil zákazník, který dostal chuť na černý rybíz. Potkali jsme ho ve chvíli, kdy naštvaně odcházel od jednoho ze stánků a „hudroval“. A tak jsme ho oslovili. „No tak já nevím, viděli jste to? Já si jako malý pamatuju, jak jsme měli keře podél celého plotu na chalupě. Černý i červený rybíz. Já miloval ten černý. Bylo ho vždycky dost, už i proto, že moji sourozenci ho moc nemuseli. A teď tady koukám, 29 korun za 100 gramů mají na té ceduli. Takže kilo rybízu za 290 korun? No to mě štípněte, až se probudím,“ vrtěl nechápavě hlavou.

Příliš by ho zřejmě nepotěšila ani cena červeného rybízu. Ten jsme na stejném místě objevili za 25 korun za 100 gramů. Kanadské borůvky byly za 35 korun 100 gramů, stejná byla pak u jiného stánku cena za „borůvky ze Šumavy“, ta byla ale uvedená za kilo. Zaujal nás i „česnek, co opravdu píše“, kilo za 240 korun, nebo malinová rajčata, kde kilo vyšlo na 199 korun.



(FOTO: Zuzana Bednářová)

U některých stánků byly ale i nižší ceny, a to například i zmíněného rybízu nebo třeba višní. Například červený rybíz jsme objevili i za 13 korun za 100 gramů. Česnek jsme naopak viděli ještě o něco dražší, ale také i levnější. Zákazníkům se tak určitě vyplatilo projít celý trh a porovnat jak cenu, tak třeba i kvalitu.

Co si lidé, které jsme oslovili, nejvíc pochvalovali, bylo to, že jde o české potraviny, které k nám necestovaly stovky kilometrů.

„Za to si dnes i ráda připlatím. Co jsem tady kdy koupila, bylo výborné. Má to chuť, jakou si pamatuji z dětství, vůni, kterou to má mít,“ usmívala se žena, která vyrazila na trh i s manželem. V tašce ukazovala krabičku jahod i zmíněných „meruněk z Moravy“.



(FOTO: Zuzana Bednářová)

Brambory, kilo za 35 korun, měly úspěch

Poměrně dlouhé fronty se tvořily u stánku, kde mimo okurek, cibule, květáku a mnohého dalšího, nabízeli i brambory. Nové brambory „znojemské“ vyšly na 35 korun za kilo. Kilo „nové“ cibule stálo 45 korun.

„Mně se líbí ty brambory, proto jsem si je koupil. Kolik stojí přesně v obchodě nevím, ale mám za to, že také přes třicet korun. Takže cena je tak nějak stejná,“ usmíval se Pavel Hlaváč.

Zájem byl i o med, který nabízel prodejce kousek od stánku se „znojemskými“ bramborami. Po sklenicích za 150 korun se jen zaprášilo.

„O český med je velký zájem, ale důležitá je kvalita. Tento med je vyrobený od včeliček, které žijí jenom ve dřevě. Je to většinou z louky. Dnes lidé většinou nechtějí řepkový med, což je těžký, protože dneska řepka přebíjí skoro všechno,“ vysvětlil nám Roman Plíva a dodal: „Normálně prodávám flašku za 200 korun kilo. Dnes mám akci. Jsem velký včelař, tak se snažím ten med také zatraktivnit. Takže, podívejte, přijel jsem na elektrickém vozítku, mám tam nějakých 70 kilo medu, třetina je prodaná.“



(FOTO: Zuzana Bednářová)

České jahody na trhu levnější než v marketech?

Jak nám řekl prodejce Jarmil Zahradil, ceny na trhu a v supermarketech prý porovnávají skoro všichni. Popsal také, o co mají zákazníci na trhu největší zájem. „Začíná to většinou jahodama, přelom května, červen. Do toho potom přijdou maliny, třešně, rybíz, borůvky, nová cibule, bylinky, lišky, houby, meruňky…“ vypočítával a dostal se i k cenám.

„Je zajímavé, že letos jsou některé produkty levnější na trhu, z té domácí výroby, než v marketech. Třeba porovnejme cenu jahod. My tady máme české jahody za 180 korun kilo. A letošní produkce českých jahod v marketech byla, protože oni mají ze zákona povinnost, nebo se pyšní tím, že mají české produkty na svých pultech cizí řetězce, mluvím hlavně o německých, začínala ta cena českých jahod na 200 korunách za kilo. A šla i výše. 250 i 300 korun jsem viděl. My ale letos, protože máme jahody z pole, tu cenu držíme, nezdražujeme. Oproti loňsku se zdražilo zhruba o třicet korun na kile,“ vysvětlil Zahradil a ukazoval nám na první pohled krásné jahody.



(FOTO: Zuzana Bednářová)

Kremrole za 25 korun, koláč za 26

Zelenina a ovoce ovšem zdaleka nejsou jediným sortimentem na českobudějovickém trhu na Piaristickém náměstí. Kromě zmíněného medu jsme objevili například i sladké pečivo.

„Lidi mají největší zájem o koláče, kremrole… Koláč stojí 26, kremrole 25. Máme pomalu nejlevnější kremrole v Českých Budějovicích. A ještě to máme dobré. Koláče jsou tvarohové, povidlové, makové,“ vypočítávala Jana Slaná, která prozradila, že přijeli do Českých Budějovicích z jihočeských Štěpánovic.

V nabídce byl například i jablečný koláč za 38 nebo frgál za 48 korun.

„Já tady na těch jejich kremrolích ujíždím. Jsou fakt vynikající. Cena? No tak, zkuste si takovou kremroli udělat doma. To se dnes pěkně prodraží. A k tomu té práce…“ vysvětlovala mladá žena, která si koupila hned několik sladkých kousků.