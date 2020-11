To mi chcete říct, že Babiš vyrobil covida? U Drtinové to jen lítalo

Výroky ohledně krachujících restaurací a hospod od šéfa odborářů Dufka mnohým leží v žaludku, kupříkladu známému restauratérovi Zdeňku Pohlreichovi. Sám odborář přijal další pozvánku na duel, tentokrát od DVTV, kde mu protivníkem byl Radomil Bábek z Podnikatelských odborů. Ten tvrdil, že Babišova vláda používá špinavé triky, aby nemusela podnikatelům nic platit, protože různé formy pomoci od státu se nedají kombinovat. A Dufek uvedl důvod, proč se vyjadřoval ke službám: „Oni tady neustále vyprávěli o tom, jak by chtěli podnikat, ale přitom první, co udělali, tak se zbavili těch zaměstnanců, kteří jim tvořili ty výsledky.“

Dufek pro začátek uvedl, že věří, že co se týče výroků, ukáže se, že pravda byla na jeho straně. Omluvit se nechce, řekl jen, že výroky by s ohledem na odezvu asi formuloval jinak. „Pokud se nebude někomu dařit v podnikání, tak pokud nenajde pro sebe uplatnění, tak bude opravdu muset jít na úřad práce. Protože to není žádná ostuda, že někdo půjde na úřad práce,“ uvedl, jak by se vyjádřil. Anketa Je v České republice zbytečně moc restaurací? Ano 82% Ne 18% hlasovalo: 983 lidí

Daniela Drtinová se pak zeptala na „očistný efekt“ krize a namítla, že krachovat nebudou podniky kvůli neschopnosti, ale kvůli tomu, že jim vláda podnikání zatrhla. „V tomto systému všichni v roce 1990 zvonili klíčema, těšili se na tržní hospodářství a v současnosti musíme všichni pochopit, zaprvé zaměstnanci, že nebudou mít jednu práci celý život, ale že těch prací vystřídají víc. Tak jako někteří podnikatelé v dobách, kdy se jim dařilo, tak byli spokojení, ale musejí počítat s tím, že přijdou doby, kdy se jim dařit nebude a pak to pro ně bude velice složité,“ řekl odborář a doplnil, že krizí typu koronaviru může být za lidský život několik. „A pak bude muset přijít stát a říct, co s tím uděláme,“ doplnil.

Bábek s očistným efektem nesouhlasil, ale ocenil, že Dufek přeformuloval svou odpověď. Prohlásil, že situace není, že by krachoval jen někdo, ale vláda prý neprozřetelně vypnula ekonomiku a nedala hospodám a malým krámkům šanci. „Zatímco velkým řetězcům dává šanci si hodně vydělat, malé krámky jsou zavřené a to se domnívám, že není správné,“ uvedl s tím, že v tomto si myslí, že s Dufkem souhlasí. A dodal, že vzhledem k tomu, že vláda je původcem těchto potíží, tak by měla živnostníkům pomoci období překlenout.

Nesouhlasil, že by díky podpoře někdo protahoval nevýdělečné podnikání. Podle něho kdo vydržel doteď, tak musel mít pozitivní výsledky, neúspěšní už zkrachovali. A podotkl, že vláda protahuje krizí 800 000 zaměstnanců díky programu Antivirus. „Nic takového malí podnikatelé a živnostníci nemají,“ řekl.

Ale Dufek namítal, že když ekonomika funguje normálně, tak podnikatel bere 100 % zisku. A připomínal, že v devadesátých letech po konci státních statků bylo na úřadech práce 200 tisíc lidí. „Byla tady krize v roce 2000 až 2002, zrovna ten politik, který mě tak kritizuje, tak byl ministrem, a také zkrachovala spousta lidí, dokonce Česká republika měla tu krizi nejdelší v rámci Evropy,“ pokračoval. Nechce prý hodnotit, kdo za to může, vláda ani politici do Česka covid nedovezli.

Opět zopakoval, že mu vadí, že se slibuje, že přežijí všichni, podle něho bude po covidu úplně jiná společnost, což někteří nechápou. „Teď se vrátím k těm restauracím, které mají podnikatelskou výhodu, protože nabízejí občanům služby, které jsou vysoce kvalitní, a ty možná přežijí, ale jestli někdo kupoval v supermarketu flašku rumu a pak ji prodával za tisíc korun, vždyť ještě nedávno jsme říkali, jakej je to nešvar,“ tvrdil Dufek. Podle něho je lepší, když někdo, jehož podnikání nefunguje, zbankrotuje, než když se snaží agónii prodloužit tím, že si půjčuje.

Podnikatelský odborář v zásadě s Dufkem souhlasil, ale opravoval ho, že to, že podnikatel shrábne 100 % zisku, je mýtus. Jednak platí daň ze zisku a 95 % podnikatelů a malých živnostníků zisk stejně reinvestuje. „Trošku musím říct, že někteří vládní činitelé, třeba pan premiér, mají tendenci dehonestovat ty nejmenší. Já za těmi malými podnikateli stojím, to je sůl země, na nich stojí ekonomika.“

Drtinová uvedla, že podnikatel může čerpat podporu na nájem a kompenzační bonus a tázala se, zda to nestačí. Podle Bábka nestačí. „Vláda mnohem více mluví o tom, jak pomáhá, než skutečně pomáhá. Tady je seznam všech těch opatření, které na podzim vláda zavedla a když se na ně podíváte, tak zjistíte, že jedno vylučuje druhé.

Tak například malý živnostník může dostat kompenzační bonus, to je 500 korun na den, 15 000 korun na měsíc. Vláda mu z toho okamžitě vezme 5000 korun na odvody, takže mu z toho zůstane jen 10 tisíc korun čistého. To není podpora v podnikání, to je podpora v nezaměstnanosti. Náhrada příjmů. A těch 10 tisíc má ten člověk na to, aby z toho uživil rodinu, aby zaplatil nájem bytu, elektřinu, vodu, aby zaplatil internet, koupil dětem boty. Asi to nezvládne za těch 10 tisíc. Na podnikání nedostává ten živnostník vůbec nic. Protože ve chvíli, kdy dostane tento bonus, tuhle almužnu, tak už nesmí žádat o Antivirus, pokud má v hospodě jednoho nebo dva zaměstnance, nesmí žádat o covid nájemné, takže nedostane na nájemné podporu. Jinými slovy je v háji. A vláda udělala všechno tak, aby to vypadalo, jako že podporuje, ale přitom nemusela vyplácet peníze,“ obvinil Babišův kabinet podnikatelský odborář. „To jsou špinavé finty a triky,“ prohlásil.

I Dufek souhlasil, že „to nejsou žádné peníze“. Ale hned stočil debatu na minimální mzdu. „Aspoň vidíte, že když se snažíme zvedat minimální mzdu, která je dnes 14 600 a někteří podnikatelé chtějí, aby za to lidi chodili do práce,“ pravil a

Ale opět upozorňoval, že OSVČ platí menší daně, někdy daně neplatí vůbec. Což Dufek považuje za pomoc od státu. Uznal, že se zaměstnanec musí starat o mnohem méně věcí, ale dostává prý mnohem menší výplatu.

Tepal i vládu. Chyba je prý v tom, že politiky nikdo netlačí k tomu, aby když něco schválí, tak aby to i fungovalo. „To je špatně, že to nefunguje. Jestliže ta vláda chtěla pomoct a Parlament některé věci schvaloval, já se tomu normálně směju, že ten Parlament každé tři neděle rozhoduje, jestli ukončí nouzový stav. Přitom taková velká země jako Francie rozhodla, aby byla jistota na straně podnikání i zaměstnanců, že až 15. prosince rozvolní ten stav.“

Drtinová se ptala, proč řekl, že služby neřeší, i když tvoří 60 % HDP. Dufek argumentoval, že je odborář pro samostatné odbory, tedy služby nejsou jeho obor, nemá tedy důvod se o ně starat. A Drtinová kontrovala, proč se k nim tedy vyjadřoval. „Protože mě nadzvedlo, že všichni propustili zaměstnance, které tam měli na smlouvu o provedení práce, tak ty lidi nám volali, dělali tam za 10 tisíc a stát jim ještě z toho vzal 15 %, protože z toho se platí 15 % daň. Oni tady neustále vyprávěli o tom, jak by chtěli podnikat, ale přitom první, co udělali, tak se zbavili těch zaměstnanců, kteří jim tvořili ty výsledky. Bylo to spravedlivý? Nebylo,“ uvedl důvod odborář.

Bábek na to reagoval, že některé výroky Dufka by klidně podepsal, ale některé ho naopak nadzvedly. Namítl, že podpora a minimální mzda jsou nesrovnatelné. Zaměstnanec si totiž vezme mzdu a jde domů, živnostník si musí pracovní místo vybudovat, přitom riskovat a za své podnikání ručí stoprocentně svým majetkem. A vyzval Dufka, ať se tedy podmínky pro živnostníky a zaměstnance srovnají, že si budou zaměstnanci všechny náležitosti vyřizovat sami bez pomoci zaměstnavatele, platit sami daně a za správné plnění nést odpovědnost, budou odvádět odvody na pojištění, platit školení, kupovat ochranné pomůcky, platit si dovolenou a nemocenskou a ponesou plnou odpovědnost za svou práci. Pak je podle Bábka načase se bavit o tom, zda zaměstnanci mají danit stejně jako živnostníci. Ale poznamenal, že to asi není něco, co by zaměstnanci ocenili. „Já myslím, že kdybychom tohle udělali, že by vám nebyli zaměstnanci vděční,“ teoretizoval na Dufkovu adresu.

Dufek uznal oprávněnost námitky v tom bodě, že by vzal podstatnou část povinností zaměstnavatelů a také by je zrušil. „Možná by se potom zaměstnavatelé také chovali k zaměstnancům jinak,“ řekl a doplnil: „Ten stát je neustále otravuje a pak vzniká to napětí.“ Oznámil, že daně by měli platit všichni stejné, ale u některých sektorů by se mělo uvažovat, zda by neměly být od daňové povinnosti osvobozené. Jako příklad dal horníky: „Víme o tom, že přicházejí o zdraví, mají s tím neustále problémy, tak proč by nemohl být zaměstnavatel, ale i oni, pokud by si odvedli na důchodový účet, osvobozeni od části daní.“

Dufek uznal, že jako dlouhodobý šéf samostatných odborů je možná jeho pohled trochu zkreslený, pokud jde o podnikání. „Já jsem tady neustále slyšel, my nepotřebujeme stát. To bylo krédo podnikatelů. My nic od státu nechceme, my ho nepotřebujem. A ejhle, teď přijde problém. A ten problém je tak obrovský...“ začal odborář, ale Bábek namítl, že to je problém, který vláda zavinila. Ale s tím Dufek nesouhlasil: „To mi chcete říct, že Babiš vyrobil covida?“ Na to Bábek odpověděl, že koronakrize a ochrana zdraví jsou dvě různé věci, které spolu téměř nesouvisí. Dufek prohlásil, že by rozhodně takto nerozvolňoval, ale upozornil, že nebyl pro uzavřenou společnost a restaurace by v době oběda nechal otevřené, protože tam podle něho takové riziko nákazy nehrozilo.

