To myslí vážně? Tomáš Klus o hymně SPD. Pak ztrhal ANO i jeho voliče: Na tyhle to funguje...

Netrpělivě očekávané volby v Česku jsou na spadnutí. Jak moc volby ovlivní aféra premiéra Andreje Babiše (ANO) Pandora Papers, která přišla jen pár dní před otevřením volebních místností, v pořadu Co Čech, to politik! na CNN Prima NEWS zhodnotil písničkář Tomáš Klus. Z jeho úst nechyběla očekávaná ostrá kritika, ke které se bez váhání připojili i prezident České lékařské komory Milan Kubek a lékař Jan Hnízdil.

Začátku diskuse vévodilo téma pandemie. Koronavirová čísla rostou, vypadá to, že situace zatím politiky ale nijak zvlášť nevzrušuje. Čeká nás po volbách opět nepopulární zpřísnění protiepidemických opatření?

„Na začátku jsem covid považoval mylně za chřipečku, za to jsem se omluvil. Jako laik se k tomu nechci už vyjadřovat. Daleko větší problém než opatření mi připadá to, jakým způsobem jsou opatření komunikována. To je daleko horší nemoc, to je daleko nebezpečnější. Děti bychom měli nechat na pokoji,“ míní Klus.

Na dotaz, co pozitivního covidová doba ukázala, zmínil, že naše společnost je schopná se silně semknout, ne ale na dlouho. „Mě potěšilo vědomí, že se opravdu umíme spojit a fungovat jako srdce Evropy. Mrzí mě, že nám to zase nevydrželo,“ doplnil písničkář.

Spolu s Hnízdilem si notoval v názoru, že covid byl politicky zneužit a vláda za něj schovala jiné a mnohem větší problémy. „Rozhodně to tak je. Mělo by se více naslouchat vědcům i v rámci klimatických změn. Je třeba se především naučit dialogu, jinak ve věcech, kdy půjde o život celé planetě, pak nemusíme obstát, z toho mám strach,“ zdůraznil Klus, že mnohem palčivějším problémem jsou klimatické změny, u kterých je třeba znát jasná stanoviska nejvyšších politiků, což se stále neděje.

Pánové se zastavili u PCR testů, nošení roušek, očkování a zemřelých na covid, zatímco se Kubek s Hnízdilem dlouze dohadovali o jejich smysluplnosti a pravdivosti, vstoupil do jejich dialogu Klus s poznámkou, že ač mají oba jiné názory, vedou mezi sebou onen zmiňovaný klidný dialog: „A přesně po tom já prahnu, je to diskuse, která probíhá v klidu, do této diskuse nepatří vášně. Dětem dáváme jinak špatný příklad tím, jaký dialog o covidu celospolečensky vedeme,“ vyslovil se písničkář.

Další témata byla rize volební. Klus byl vyzván, aby coby písničkář zhodnotil předvolební hudební video koalice Piráti a STAN. „No tak... co mají dělat. Ta situace trochu temná je,“ odvětil na otázku, zda na něj video nepůsobí příliš temně. „Jako mně to vlastně přijde sympatické v tom, že šli s vlastní kůží na trh, zpívají tam sami za sebe. Asi bych ale zvolil jinou flow... asi veselejší, doba je nepříjemná a je třeba přinášet příjemnější energie,“ podotkl.

Na jinou flow vsadila SPD, její srdceryvnou hymnu si v předvolebním klipu zazpíval zpěvák Petr Kolář. Co na to Klus? Pousmál se a spustil: „To byl více sluníčkářský videoklip, paradoxně z téhle stáje. Ale to už je takové video, u kterého já si říkám, jak to myslí. Jestli to je jako sranda, nebo jestli to myslí vážně...“

V kontextu toho mu šlo na jazyk slovo pokrytectví: „Mně pokrytectví vadí. A když je za tím ten příběh Petra Koláře jako ‚pero držím, ale nepodepsal jsem, natočil jsem klip, nazpíval píseň, ale vlastně stranu nepodporuji‘, tak to může být superhit a stejně mě nechytne za srdce, protože tam z toho cítím faleš,“ řekl svůj názor.

Kubek se jen zasmál a podotkl, že takový videoklip jej rozhodně přesvědčit nemůže, zajímá se především o program jednotlivých stran.

Zostra se k politikům vyjádřil Hnízdil. „Já od voleb a politiků nic dobrého nečekám a myslím si, že nebudu zklamán. Nevím, komu dám hlas, žádná z vládních ani opozičních stran se nezastala občanů proti šíleným opatřením. A pokud se zastali jako pan Okamura nebo Volný, tak ti pro mě zase nejsou volitelní. Jsem skutečně v rozpacích,“ prohlásil Hnízdil.

Současná společnost podle něj potřebuje změnu a občanskou angažovanost. „Nestačí hodit hlas a koukat, co politici dělají. Voliči je musejí den co den buzerovat, kontrolovat a kopat. Nesmím vybrat jen někoho, kdo mi naslibuje peníze. Je to ale běh na dlouhou trať,“ konstatoval.

Pár dní před tím, než se otevřou volební místnosti, přišel volební skandál, a sice aféra Andreje Babiše Pandora Paper, ve které měl prohnat přes daňové ráje stovky milionů.

Zamíchá to podle Kluse výrazně s výsledky voleb? „Bohužel mu to neuškodí. Je velká chyba, že vnímáme politiku jako něco jako špínu a bahno. Pak bude přitahovat lidi, kteří se nebojí ušpinit. Tak já vnímám pana Babiše, který není dobrý politik a není ani dobrý podnikatel. Podniká jen díky tomu, že má slušné příjmy z různých dotačních akcí.

V téhle chaotické době se dokáže zorientovat jenom chaot, a Babiš chaotem je. Podařilo se mu zmást společnost tak, že pokud by se lidé zaměřili na to, co říká, nezorientují se. Pak nastupuje PR strategie, která je skvělá, kde jsou jednoduchá jasná hesla, která prostě fungují na lidi, kteří politice nevěnují dostatek času,“ popsal Klus, jaké charakteristické rysy mají voliči hnutí ANO společné.

„V bdělosti a ve věnování pozornosti politice je naše vítězství. Až budeme dávat pozor na to, co nám politici říkají a dělají, a budeme je konfrontovat s důsledky jejich činů, pak můžeme být spokojeným národem,“ zhodnotil Klus aktuální českou politickou scénu.

Velké nesympatie vůči premiérovi vyjádřil Hnízdil. „Panu Babišovi nevěřím ani dobrý den. Naši zemi vede trestně stíhaná, psychicky labilní, nepříliš vzdělaná osoba. Ale je obrazem naší společnosti. Souhlasím s Tomášem: nestačí jim to tam hodit a čtyři roky jen koukat, co dělají. Aktivní občanská společnost, jak říkal Havel, to je práce na každý den, na plný úvazek, to je naše jediná šance. Voliči je musejí den co den buzerovat, kontrolovat, kopat je. Nespoléhat jen na to, že naslibují hory doly,“ rozhodil lékař rukama s tím, že je to běh na dlouhou trať.

Diskusi pak Klus uzavřel slovy: „Volit neznamená odevzdat hlas, ale být si vědom svého hlasu.“

