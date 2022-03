To ne, pane Stanjuro. Řežba o Polčáka a Putina ještě nekončí

Opozice se v Poslanecké sněmovně ve středu ráno pokusila zařadit jako programový bod vysvětlení, zda vládní hnutí STAN kšeftuje se zákony a jak to bylo s osmimilionovou provizí pro jeho místopředsedu Stanislava Polčáka. Vládní „pětiklub“ to zatrhl, a potom je ještě ministr Stanjura seřval, že mají blbé otázky a vůbec – jsou beztak proruští.

Středa začala v Poslanecké sněmovně zostra. Hned poté, co předsedající Věra Kovářová přečetla dvacet čtyři omluvenek poslanců a pět od ministrů, se o slovo přihlásila místopředsedkyně za ANO Jana Mračková Vildumetzová s návrhem na změnu programu jednání.

Jejím návrhem bylo zařazení bodu provize Stanislava Polčáka za odškodnění obcí v kauze Vrbětice. Europoslanec za STAN a místopředseda tohoto vládního hnutí měl požadovat téměř osm milionů korun za právní pomoc při schvalování odškodnění za výbuch muničního skladu.

Na sociálních sítích se Polčák snažil hájit, že odměna 2,5 procenta z částky 350 milionů korun byla řádně ošetřena smlouvami a že není mezi advokáty nijak nadstandardní.

Důrazně odmítám interpretaci v článku, který vyšel na webu Seznam Zprávy a budu se proti ní bránit já i zmínění starostové. FAKTA: Loni na jaře jsem vyslyšel prosbu pěti obcí na Zlínsku a zapojil se do pomoci získání odškodnění za teroristický čin spáchaný ruskými agenty — Stanislav Polčák (@stanislavpolcak) March 21, 2022

Po několika hodinách ale změnil názor a odměny se zřekl.

Politici, kteří se na jednáních podíleli, třeba Alena Gajdůšková, se domnívali, že Polčák práci vykonává zadarmo, už proto, že kromě mandátu europoslance též figuruje ve strukturách Svazu měst a obcí, který si obce zřídily právě proto, aby jim v takovýchto případech zajišťoval servis a podklady.

Jak připomněla poslankyně Mračková Vildumetzová, Polčák je bývalým předsedou Svazu měst a obcí, nyní čestným předsedou, a osobou, která je se svazem spojována.

Právní služby přitom nespočívaly v žádné složité soudní kauze, ale ve schválení zákona, který navíc napsalo Ministerstvo vnitra. Je tedy otázka, za co Polčák svou odměnu vlastně žádá.

Tyto informace chtějí opoziční poslanci dostat, a proto místopředsedkyně Sněmovny bod navrhla na jednání.

Po ní však přistoupil k pultíku Josef Cogan, který je po rezignaci Jana Farského předsedou poslaneckého klubu STAN. „Já podávám námitku jménem pětiklubu k zařazení tohoto bodu do jednání,“ byl stručný. Kovářová si ještě ověřila, zda to znamená, že zařazení bodu vetuje a Cogan potvrdil, že ano. To znamenalo, že se o zařazení už ani nehlasovalo.

Vildumetzová se k pultíku vrátila a svěřila se, že je v naprostém šoku, jak koalice s kauzou zametla. A ptala se především poslanců Pirátů, které Cogan velkoryse zahrnul do vetujícího „pětiklubu“, jak se to slučuje s jejich programem otevřenosti.

„Jestli vám znovu připadá normální, že si někdo vyúčtuje osm milionů korun za to, co napsalo Ministerstvo vnitra a připodepsali se k tomu poslanci, tak kdybyste alespoň byli natolik féroví a dali jste o tom bodu hlasovat,“ žádala poslankyně ANO.

Poslanci bez přednostního práva se v této fázi debaty účastnit nemohli, museli tedy využít sociálních sítí: „Inu, sliby se slibují, blázni se radují a kampaně obou koalic jsou jen potvrzením této smutné skutečnosti,“ poznamenal Jiří Kobza z SPD.

S přednostním právem se o slovo přihlásil za klub SPD Tomio Okamura. „I když to budete zamítat stále dokola, tak tři a půl roku o tom budeme samozřejmě hovořit ve všech médiích,“ slíbil. Připomněl, že už v úterý v rozpravě poslanci žádali premiéra Fialu, ať se k tomu vyjádří. „A všichni jste viděli, že tady seděl jako pecka a bál se cokoliv říct,“ připomněl opoziční předák.

Poznámka, že se Petr Fiala bál, vytočila prvního místopředsedu ODS a ministra financí Zbyňka Stanjuru. „Je to fakt nehoráznost, aby tady pan poslanec Okamura se otíral o odvahu premiéra,“ spustil, jakmile dostal slovo.

A pokračoval: „Petr Fiala jel osobně do Kyjeva. Mám přečíst vaše proruské facebookové statusy, které se snažíte v tuto chvíli schovat, mám je přečíst? Já to klidně udělám,“ přesunul téma zcela jinam.

Když mu koaliční poslanci zatleskali, Stanjura skutečně začal s předčítáním smazaných příspěvků Tomia Okamury. „Přesně jako by to psala Putinova propaganda,“ komentoval text o tom, že Ukrajina je rozdělená země a že se ji USA snaží využívat proti Rusku.

Radim Fiala z SPD se ozval, že příspěvek psaný před začátkem války se ničím neliší od toho, co se v té době běžně psalo a rozebíral dějiny státu Ukrajina.

„Ale nechápu, jak historie vzniku Ukrajiny souvisí s prodejem zákona za osm a půl milionu. Tomu tedy fakt nerozumím. Zřejmě za to může Putin nebo Ukrajina nebo někdo jiný. To dokážu ideologicky pochopit,“ podivil se.

Tím vyděsil Barboru Urbanovou, někdejší asistentku Víta Rakušana, která se v říjnu stala poslankyní.

Tak @Zbynek_Stanjura právě čte statusy Tomia Okamury na téma Ukrajina, ty, které se snažil skrýt. Radim Fiala (SPD): „To byl status, který vznikl před válkou na Ukrajině.“



Takže kdyby tam Putin nevlítnul, byli by furt kámoši. Děsivý, co? — Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) March 23, 2022

Přes jeho upozornění, že tématem je Polčákových osm milionů, mu Stanjura odpověděl, že on o žádném Polčákovi mluvit nebude.

„Mluvil jsem o nepřijatelném slovníku vašeho předsedy pana Tomia Okamury, který tady si dovolil drze tvrdit, že premiér nemá odvahu. Jenom proto, že on si myslí, že ho Tomio Okamura bude vyvolávat, a že on jak žáček se bude zpovídat někomu, kdo tady dlouhodobě zastává proruské postoje. A tak to prostě bude. Na to si zvykněte,“ vzkázal opozici rázně ministr financí.

Okamurovi pak vzkázal, že on odvahu nepozná. Odvaha podle Stanjury spočívá v něčem úplně jiném, než jestli mu premiér bude odpovídat na jeho „blbé otázky“.

„Pane ministře, co svět světem stojí a parlamenty existují, tak vždycky premiéři odpovídali na otázky opozice,“ objasnil mu Radim Fiala podstatu parlamentní demokracie. Takže by si měla zvykat spíše pětikoaliční vláda – na to, že už není v opozici a není tím, kdo se ptá.

Stanjura reagoval, že opozice se ptát klidně může o interpelacích, ale tento čtvrtek ne, protože premiér bohužel bude na Evropské radě v Bruselu. „Určitě někdo svolal Evropskou radu kvůli tomu, aby premiér nemohl odpovídat Tomiu Okamurovi na jeho interpelace,“ zbrunátněl, když se opozice začala nahlas smát.

„Každý rozumný člověk to pochopí. Pokud to někdo nepochopí, tak problém je na jeho straně, ne na straně premiéra,“ zakončil. Po tomto příspěvku už nebylo co dodat a Sněmovna se pustila do projednávání novely trestního zákoníku.

