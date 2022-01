To nečekali. Průlom po akci proti povinnému očkování na Václaváku

reklama

David Pejřil, Tomáš Ježek a Marek Kopecký. Tři zástupci bezpečnostních sborů, kteří se představili na demonstraci. Lidé je přivítali hlasitým skandováním: „Ahoj kluci! Ahoj kluci!“

„Je to neskutečný, děkuji, že jste přišli. Když jsem tady stál 12. prosince, tak mi šel mráz po zádech, a dnes se to opět opakuje. Jsem hrdý a pyšný na to, že tady mohu stát s vámi a že jsem na druhé straně pomyslné barikády, tak jako tomu je 13 let, kdy sloužím u Policie České republiky, takže na to nahlížím trošku jinak. Ale jsem hrdý a pyšný, že můžu stát teď s vámi a bránit se proti tomu, co se děje. Díky za to! A řeknu vám jednu věc: člověk, když si dá dohromady, a nemusí být atomový inženýr nebo jaderný fyzik, co se děje, tak si musí říct, že to není možné, že ty věci, které byly za poslední půlrok odkryty, tak je jasné, že se s námi hraje falešná hra,“ sdělil první z mužů zákona.

„Chtěl bych apelovat na všechny občany České republiky, aby se přestali bát, aby přestali podléhat tomu neustálému nátlaku, který je – jak ze strany médií a ostatních rádoby odborníků, jako jsou pan Hořejší a pan Kubek,“ dodal a lid začal skandovat „hanba, hanba, dobytek, dobytek“.

„Zdravím bojovníky za svobodu!“ prohlásil při svém projevu kapitán Tomáš Ježek, jenž u Policie ČR podle svých slov slouží přes dvacet let. „Děkuji všem, že jste se dostavili. Jste naprosto úžasný!“ chválil Ježek příchozí a ti se mu odvědčili potleskem a křičením: „To vy taky!“

„Jedním z argumentů těch zaprodanců je, že všude v okolních státech se zavádí povinné očkování, a tak je snad logické a rozumné, že se bude zavádět i u nás. Ale to je neúcta k lidu České republiky. My nejsme stádo, my nemusíme jít tak jako dobytek za všemi ostatními,“ podotkl.

Lid začal skandovat: „Nejsme stádo!“ „Kdyby se mistr Jan Hus rozhlížel po okolních městech a státech, jak to dělají jinde, tak by se zaprodal a prodával by odpustky jako všichni ostatní. Mistr by si asi řekl: co jsem já, obyčejný, malý hloupý Honza Hus z Čech, že to budu dělat jinak? Co jsem já, abych říkal, že to není správné? Ale on bojoval za pravdu, tak jako my zde říkáme: ne, tohle není správné. A my nejsme dobytek!“ rozlítil se následně ještě Ježek.

„Tak už zvedněte hlavy, Češi, vždyť ve vás plane lví srdce! Kolegové, policisti, zamyslete se nad tím, jestli jste tím lvem na tom odznaku, který hrdě nosíte, nebo něčím pejskem na vodítku. Já když jsem nastupoval, tak jsem skládal slib na svou čest a svědomí, že budu ochoten položit vlastní život za ochranu zájmů České republiky. A já vnímám, že atmosféra strachu a arogance, která se tu šíří, není v zájmu České republiky. A Česká republika není nějaká tečka na mapě, protože Česká republika je lid České republiky. Vy jste Česká republika,“ dodal dále Ježek.

„Tak zvedněte zadky od těch telefonů a počítačů a přijďte nás sem podpořit. Jednou si došlápnou i na vás! Neustoupíme, dokud nezvítězíme!“ řekl Ježek závěrem. Lid skandoval: „My se nedáme!“

Vystoupení policistů po celou dobu komentoval na Twitteru novinář Vojtěch Gibiš, jenž demonstraci sledoval.

„Pan policista mluví o očkování a mluví o rádoby odbornících panu Hořejším a panu Kubkovi. Dav odpovídá skandování „dobytek“. Pan policista následně děkuje davu. Další policista mluví o „zaprodancích“ a o „stádu, které jde jako dobytek za ostatními“.

Třetím řečníkem byl Marek Kopecký, jenž u policie slouží více než 27 let. „Když jsem tady byl 12. prosince a stál jsem stejně jako vy, tak mi běhal mráz po zádech a uvědomil jsem si jednu věc. V tom prosinci a dneska jsem poprvé a podruhé v životě za tu dobu, co sloužím u policie, na demonstraci jinak než jako policista ve službě. Komu bych chtěl dnes obzvláště poděkovat, tak jsou to mí kolegové, kteří v té službě jsou. Protože když jsem tady byl minule, oni to dělat musejí – a dělají to dobře, tak tady tlampači hlásili, ať tady dodržujeme všechna opatření. A dnes jsem neslyšel tohle ani jednou! Kluci, já vám děkuji za to,“ poznamenal. „To je ono,“ skandoval lid.

„Samozřejmě i ženy, na ty nesmím zapomenout, i ty jsou v našich řadách, abych nezmiňoval jenom kluky. Já jsem si tady sepsal pár bodů, ale jak to už u mě bývá, stejně se do toho scénáře nepodívám, ale jenom bych vám chtěl říct, že jsem se v úterý zúčastnil jedné tiskové konference, která proběhla i médii – a ve středu jsem šel s hodně malou dušičkou do práce. Mí nejbližší kolegové někteří to komentovali slovy: Ty vole, cos to tam povídal. Bojíme se, aby kvůli tobě se teď na nás nezaměřili, jako na oddělení. Paradoxně mě oslovila spousta policistů, kteří mě ani neznají, kteří si mě našli ve služebním adresáři a psali mi děkovné e-maily, že jsem našel tu odvahu a vystoupil,“ zmínil.

Obrovský strach má podle svých slov i dnes. „Za 27 let, co jsem u policie, posledních sedm let pracuji ve vzdělávání nových policistů, dělal jsem dokonce i pyrotechnika, ale tak jsem se nebál ani jako pyrotechnik, jako se bojím teď o to, co s naší zemí bude a co si my necháme líbit,“ sdělil. „My se nedáme,“ skandují opět lidé.

„Doufám, že až se tady sejdeme příště, bude ten Václavák zaplněný úplně až dolů,“ doplnil. Závěrem pak přečetl sedmibodový japonský text, jak udělat lidi šťastnými: „Všechno jim seberete. Všechno jim zakážete, pořádně je vyděsíte. Vezmete jim jejich jistoty a zpřeházíte návyky. Polovinu toho, co měli, jim vrátíte. Namluvíte jim, že jste zahnali nebezpečí, které jste si vymysleli. Polovinu toho, co jste jim zakázali, jim opět povolíte. Lidé si potom budou připadat neskonale bohatí, volní a šťastní, budou vám zavázáni a vděční a budou vám tleskat. Uvědomte si, jestli nám tohle neudělali naši politici,“ zakončil policista.

Právě slov Marka Kopeckého si Gibiš rovněž povšiml. „Policista Marek Kopecký děkuje policistům, kteří hlídají demonstraci antivaxerů, že na rozdíl od minula ani jednou z tlampače nezaznělo, aby dodržovali opatření. Že by začalo ‚přísnější‘ vymáhání opatření, jak sliboval Vít Rakušan?“ ptá se Gibiš.

„Svoboda a naše zdraví je to jediné, na co nám nemůže nikdo nikdy sáhnout,“ zakončil Kopeckého projev ještě kolega.

Vystoupení policistů. Reprofoto: Facebook

Následně muže zákona vystřídal městský strážník Jaroslav Kužel. „Dnes jsem tady za všechny strážníky a všechny zaměstnance městských a obecních policií, kterým není jedno, co se tady za poslední dva roky událo. Co vláda napáchala nám, lidem. Víte, je to přesně rok zpátky, kdy jsem chodil po svém městě a říkal jsem si, že buď jsem blázen já, nebo se zbláznila vláda. Díky vám lidem jsem zjistil, že já do blázince nepatřím. A zjistil jsem, že vláda České republiky nám tady systematicky a chirurgicky rozebírá právní a demokratické zřízení. A já jsem si to pojmenoval pracovně, že nám upekli hrůzostrašný dort, který nám dávkují formou nařízení a vyhlášek. A z těch nařízení a vyhlášek vám chci říct tři, se kterými absolutně nesouhlasím. První je nařízení číslo 1 066 – tímto nařízením udělali dvě kategorie lidí,“ zmínil Kužel, že jde o dělení na poslušné a neposlušné lidi.

Rozčílil se také na politiky, kteří nám podle něj škrtli základní práva. „Děláte si z nás prdel?“ zeptal se. Další věcí, se kterou nesouhlasí, je vakcinace dětí ve věku 5–11 let.

Strážník Jarda Kužel na demonstraci. Reprofoto: Facebook

„Městský policista Jarda Kužel tvrdí, že vláda ČR nám rozebírá demokratický systém ČR. Pan Kužel nespecifikoval, zda Babišova, nebo Fialova vláda,“ rozebral Kuželova slova Gibiš. „Strážník Kužel zpochybňuje vakcínu pro děti. Máte prý hodinu strávit na internetu a zjistíte, ‚co v tom je‘. Pan Kužel nechápe Fialovu vládu, že kritizuje nedodržování lidských práv v Číně, když je nedodržují i v ČR,“ zmínil také Gibiš, když komentoval demonstraci.

Na demonstraci vystoupil také právník z Trikolóry Jindřich Rajchl. „Celá naše cesta začala 17. listopadu, když jsme se spojili dohromady a udělali jsme demonstraci na Staroměstském náměstí. Jestli si pamatujete, já jsem tam tenkrát vyzval policisty, ať jdou s námi, že my půjdeme s nimi. Myslím si, že nikdo z nás nečekal, že tu naši pomoc budou pořebovat tak brzy. Ale stalo se a já jsem velmi rád za to, že jsem s nimi měl tu čest sepsat deklaraci integrovaných záchranných sborů, která má dnes již přes 6 000 podpisů členů těchto sborů,“ poděkoval Rajchl.

„Mnoho lidí mi psalo, jestli náhodou, když se teď postavíme za ty policisty, jestli náhodou oni potom nepůjdou proti nám na nějaké demonstraci. Jestli nás náhodou nepůjdou někde mlátit obušky. Ale já když se tady dívám na kluky, tak jsem si jist, že se nic takového nestane, protože jsou to jejich kolegové a myslím, že už dneska všichni pochopili, že tady jde o solidaritu mezi námi všemi, že to není o jednotlivých skupinách, že je to o lidech, o lidech této země, o občanech České republiky,“ dodal Rajchl, jenž mluvil ještě před vystoupením policistů.

