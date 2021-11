To nedává smysl! Ozývají se mi. Jurečka odstřelil plošné testování ve firmách. Je třeba to změnit

reklama

Vybrala podle Jurečky Babišova váda v demisi dobře opatření, která mají platit od pondělí? „Je třeba dělat razantnější a efektivnější opatření, ale pokud se tady mluví o takzvaném bavorském modelu, je potřeba říci, že vláda nepřevzala celý ten bavorský systém, ale jen některé části a odkazuje na něj.

Ale bavorský model staví i na tom, že například uznává lidi, kteří jsou testováni v rámci PCR testů a podobně. S tím modelem by navíc měla přijít i podpora a pomoc lidem, je třeba se na to dívat komplexně,“ uvedl kriticky.

Moderátor Daniel Takáč jej následně vyzval, aby upustil od přízviska „bavorský model": „Stejně nikdo, možná ani vy ne, myslím vy, politici, nemá přesně načteno, co to vlastně znamená a přináší," mávl rukou.

Jurečka nato uvedl, že plošné testování při současném vývoji epidemických čísel na školách i ve firmách vnímá jako potřebné. „Ale měla k tomu být adekvátní finanční podpora ze strany státu vůči těm firmám, ale mám informace, že současná vláda s nimi opět nejedná, chybí tu koordinace a komunikace,“ upozornil, co Babišova vláda v demisi opět nezvládla.

Až nastoupí do čela státu pětikoalice, testování ve firmách plánuje podle Jurečky drobně upravit: „Je potřeba pak nastavit rozumná pravidla, aby s tím firmy dokázaly pracovat,“ zmínil, že u zaměstnanců, kteří nepřicházejí de facto s nikým do kontaktu, testování není třeba. „Firmy se mi ozývají a upozorňují, že plošné testování u některých zaměstnanců, kteří jsou od nástupu až do konce na jednom pracovišti sami a izolovaní, s nikým se nepotkají, u takových to nedává úplně smysl,“ dodal.

Takáče zajímala však konkrétnější podoba takového nařízení, které bude třídit profese, u nichž je testování třeba. Jurečka se ale vykrucoval: „Upřímně, já tady nemám teď ambice suplovat ministra zdravotnictví a jeho tým,“ upozornil. „Ale máte být místopředsedou vlády, pane předsedo, takže... u toho budete,“ připomněl Takáč, že otázka vzhledem k jeho budoucímu vládnímu postu není od věci. „Já tady říkám, aby s těmi, kterých se to týká, vedla budoucí vláda diskusi,“ zdůraznil předseda lidovců.

„Prostě je špatně, když vláda připraví opatření, která oznámí přes média, a s těmi lidmi, jako jsou zástupci významných organizací, to vůbec nikdo neprojedná. To si myslím, že je špatně!“ čílil se. Náklady na testy by měl podle něj stát umět firmám z 80 procent zafinancovat.

Hodlá koalice po svém nástupu uznávat opět testy, nebo zůstanou služby a zábava jen pro lidi očkované a po nemoci? „Profesor Válek dnes říkal zcela jednoznačně, že by byl pro to, aby bylo umožněno zachovat testování v rámci PCR testů s platností 72 hodin,“ citoval vyjádření budoucího šéfa resortu zdravotnictví.

Zdůraznil, že jasný příslib to ale není: „Nemohu to teď říct kategoricky, můžeme nastoupit až za tři nebo za čtyři týdny, kdy situace může být jiná. Já tady prostě nechci říkat, co přesně za tři týdny zrušíme, nebo naopak zavedeme,“ vyzval, aby to bylo vnímáno pouze jako doporučení v tento okamžik.

Budoucí ministr zdravotnictví se nechal slyšet, že by na rozdíl od vlády v demisi dál testoval, více by také očkoval a zavedl by povinné respirátory ve vnitřních prostorách. Rozhodně prý doporučují ponechat PCR testování, upozorňují na nefungující celostátní koordinaci volných lůžkových kapacit a nutnost proočkovat lidi v rizikových skupinách třetí dávkou. Jurečku proto rozesmála slova členů Babišovy vlády, že budoucí kabinet pětikoalice nic nenavrhuje a neříká, co se dělat nemá.

Pokud by Jurečka měl dnes ve vládě coby ministr hlasovat o vyhlášení nouzového stavu, zvedl by ruku pro? „V tento okamžik s ohledem na možnosti, které poskytuje pandemický zákon, nevidím akutní důvod, abychom tu zaváděli stav nouze,“ uvedl však s tím, že za tři či čtyři týdny se situace může změnit.

