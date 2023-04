To nejlepší nakonec. „Novotný patří za mříže,“ udeřil Rajchl. Starosta tam přitom byl

reklama

Závěrečná řeč na demonstraci proti bídě patřila opět předsedovi strany PRO Jindřichu Rajchlovi. „Dámy a pánové, tohle je ten nejkrásnější pohled, jaký každý občan České republiky může zažít. Já vám za něj děkuju. Tenhle les českých vlajek nemá chybu,“ začal pochvalou směrem k davu. Ujistil, že je pro něj čest hovořit na této demonstraci. Odměnou mu byly ovace, potlesk a bouřlivý pokřik podpory.

„To já děkuju vám, protože naše filozofie není o tom, kdo stojí na pódiu, ale kdo stojí pod pódiem. To vy jste hlavní síla v této zemi,“ uvedl a opět ho přerušil potlesk. Rajchl mezitím poděkoval za důvěru.

„To, že tahle vláda musí pryč, je už naprosto jasné. Říkal jsem si, jestli tady dám vzkaz pokryteckým farizejům, kterým záleží víc na tom, jaké mám boty nebo jakým autem jsem sem přijel, nebo těm tisícům lidem, které jsem potkal na svých cestách po celé České republice, s nimiž jsem měl možnost se seznámit a kteří vědí, že bych to auto vyměnil každý den za to, aby tu se mnou mohli stát mí rodiče. To je to, co prosazujeme. Láska, pozitivita a dobrý vztah ke všem lidem naší země. Nikoli nenávist a nikoli pokrytecké odsuzování každého s jiným názorem. Já vám děkuji, že jste tuhle lekci České republice dnes dali,“ uvedl Rajchl a svěřil se s tím, že mu rodiče od začátku vštěpovali, že pokud vidí lež, musí se proti tomu postavit.

„Je mojí povinností postavit se za ty, ke kterým osud nebyl štědrý.“

„Je mojí povinností dát své schopnosti ve prospěch těch, ke kterým osud nebyl tak štědrý jako ke mně. Proto vnímám, že pokud je v této zemi důchodce, který si musí vybrat, jestli si koupí jídlo, nebo léky, tak chudnu i já. Pokud je tu někdo, komu není dopřáno právo na spravedlivý proces, je to újma i na mých právech. Pokud je tu někdo, kdo se bojí říct svůj názor ze strachu, že bude dehonestován nebo že přijde o svoji práci, tak jsem to i já, kdo je umlčován. Příkoří, které se děje mému bližnímu, je i moje příkoří. Empatie, solidarita a láska je naše cesta vpřed,“ dodal.

Rajchl vysvětloval dál: „Přišel jsem tu dnes, abych se postavil za všechny důchodce, za všechny matky samoživitelky, za všechny lidi, kteří pracují rukama a neměli tolik štěstí, aby ve svých mladých letech vystudovali nějakou pseudo univerzitu.“ Tito lidé jsou pro něj důležití. „Jsem připraven být jejich hlasem a děkuji za možnost tím hlasem být,“ dodal.

Tito lidé mají podle Rajchla také právo žít svůj sen o zemi, která je zemí svobodnou, o jejímž osudu se nerozhoduje jinde. „Pouze země sebevědomá a suverénní má dostatek odvahy jít vlastní cestou k vlastnímu cíli. Nenechme, aby naše země byla vazalem Bruselu nebo Washingtonu. Česká republika se musí spravovat v České republice,“ vzkázal k nadšenému publiku.

Rajchl kategoricky odmítá, že by šlo o sobecký postoj vůči ostatním státům v Evropské unii, ale odpovědnost vůči dětem a našim předkům. „A co je tím cílem? Žít v zemi, kde politici neberou svůj post jako pašalík, kde mohou čtyři roky řádit, plundrovat tuto zemi, kde mohou přihrávat kšefty svým loutkovodičům, kteří je na posty dostali. Že tito politici ponesou plnou odpovědnost za škodu, kterou působí na majetku vás, občanů této země,“ dodal.

Rajchl: „Žít v zemi, která neadoruje válku.“

Advokát pak připomenul George Orwella. „Kdysi řekl, že války nejsou vedeny proto, aby byly vyhrány, ale aby byly udržovány, aby lidé dál žili ve strachu a neměli možnost svobodně přemýšlet a následovat své cíle, ke kterým se upínali v době míru. Tohle je to, čeho jsou si vlády vědomy, a proto chtějí válku za každou cenu udržovat dál. My jsme tady s cílem, že válku v žádném případě nechceme. Jsme připraveni se postavit za mír na našem kontinentu. Jedině mírové řešení je to správné,“ řekl a následoval bouřlivý potlesk.

Psali jsme: Ne auto, ne bunda. Už i snubní prsten vadí. Přišla odveta Seznamu Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – díl 294. Krysař Rajchl domluvil, předsedové pětikoalice mlčí. Až na Bartoše. Ale ozvala se Němcová… Foldyna rozvášnil dav. Podvod! Krádež! Slíbil, že Češi do války nepůjdou

Podle Rajchla platí to, co řekl George Orwell, ve všech válkách. Světové velmoci hrají partii šachu na šachovnici zvané svět. Ukrajina je jen jedno políčko, o které se teď perou. „To poslední, na čem jim záleží, jsou obyčejné životy obyčejných Ukrajinců a Rusů. Odmítám přispívat k tomu, aby konflikt mohl jakýmkoli způsobem pokračovat dál. Je to naše povinnost z hlediska humanitní tradice naší země. Je naše povinnost, abychom se nebáli říct: My chceme mír!“ A opět sklidil aplaus.

Češi by potřebovali válku? „Pavel Novotný patří za mříže!“

Předseda PRO dál uvedl, že nechce žít v zemi, která je „mopslíkem Bruselu“, ale v zemi, kde na prvním místě budou zájmy České republiky, nejen zájmy byrokratů z Bruselu. „Chceme žít v zemi, která je spravedlivá, která měří rovným metrem všem. Kde nejsou trestány jen drobné rozkrádačky, zatímco monstrózní problémy jsou zametány pod kobereček. Kde není možné, aby člověk, který za to, že na facebookovém videu, kde hovoří o tom, aby byli politici naházeni do Vltavy, dostane pět a půl roku, zatímco jiný člověk, který řekne, že Češi by potřebovali válku, že by potřebovali, aby byly jejich ženy a děti podřezány, chodí po svobodě. Pavel Novotný patří za mříže!“ vzkázal k davu, který vřele souhlasil. „Hovado, hovado!“ skandovaly desítky tisíc lidí. Na internetu pak kolovalo foto Pavla Novotného, který se demonstrace také účastnil zahalený v ukrajinské vlajce.

Demonstrují i kamarádi. Napadeného je třeba neúnavně podporovat. Díky. pic.twitter.com/5IcTzA4CNH — Dana Drábová #KeepCalmAndSmile (@DrabovaDana) April 16, 2023

Spravedlnost musí všem měřit stejně. „Chceme žít v zemi, kde se děti ve školách neučí, co si mají myslet, ale jak myslet. Chceme žít v zemi, kde má každý občan právo platit českou korunou v hotovosti, žít v zemi, kde má každý občan právo žít of-line, pokud se proto rozhodne. Chceme žít v zemi, kde má každý občan právo odmítnout brannou povinnost, pokud není napadena Česká republika,“ hřímal Rajchl. Přidal, že nechce žít v zemi, kde vládnou jen média, ale i morálka.

Uvědomuje si, že proti sobě má silné nepřátele. „Slibuji vám, že udělám všechno, co je v mých silách,“ uvedl Rajchl za skandování: „Děkujem, děkujem!“

Poděkoval lidem, kteří byli schopní přijet ze všech koutů republiky, a věří, že postupně dojde k tomu, že bude republika vrácena do rukou českých občanů. Závěr už byl dojemný. Lidé skandovali „Jindra! Jindra!“ Řečník se tak musel vrátit a s rukou na srdci řekl: „Dámy a pánové, myslím si, že jsme udělali další krok na cestě, o kterou usilujeme. Jsem připraven se za vás bít, seč mi budou síly stačit. Vaše důvěra mě nesmírně zavazuje. Neexistují slova, kterými bych vám mohl vyjádřit, jak moc si jí vážím a co pro mě znamená. Mám k vám respekt. Nesmírně si toho vážím, že jste přišli. O vás jde! Vy jste na prvním místě. Tato republika patří vám! Díky moc! Ať žije naše vlast, ať žije Česká republika!“ vzkázal na závěr. Pak došlo na společný zpěv hymny a poté se lidé vypravili pochodem k Úřadu vlády, kde vytvořili živý řetěz.

