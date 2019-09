To nemáte na práci nic lepšího? Pirátský poslanec odpovídá čtenářům PL.cz.

Pirátský poslanec Profant se rozhodl vysvětlit, zda je pravda, že se EU snaží cenzurovat internet. Poslanec upozornil, že EU přísně vzato internet necenzuruje, ale nastavuje tak přísná pravidla pro vymáhání autorského práva, že to prakticky k cenzuře internetu vede.

„Evropská unie se nesnaží cenzurovat internet, ale snaží se nepřiměřeně vymáhat autorská práva. Což vede k cenzuře internetu. Ta na občany dopadne tak, že budou mít méně obsahu ke konzumaci,“ vysvětlil pirátský poslanec.

Zákonodárce se občanům také snažil vysvětlit, že jako poslanec má hodně práce, a osobně ho mrzí, že novináři nevěnují debatě o ochraně autorských práv víc prostoru a místo toho rozebírají, zda je správné odklonit se od přechylování příjmení u žen. Jinými slovy, poukazují na snahu Pirátů umožnit ženám, aby u příjmení nepoužívaly koncovku -ová.

„To nemáte na práci nic lepšího než řešit příjmení? Tvrdíte, že v minulosti byla ženská příjmení v češtině běžně uváděna v obou formách, tedy i bez koncovky -ová. Zajímalo by mě, kdy to bylo? Já si pamatuji, že se koncovka vždy používala. To až teď se chceme poameričtit, tak si ji řada žen nedává. Podle mě jsou ale mnohem důležitější věci, kterými byste se měli zabývat. Třeba usnadnit rozvod anebo více sjednotit práva pro manžele a lidi, co spolu žijí, ale nemají potřebu se brát. Jsou totiž často kvůli tomu v nevýhodě. Proč neřešíte toto?“ zeptala se Ondřeje Profanta paní Mirka.

„Já si nevybírám, o čem novináři píší. Osobně bych byl radši, kdyby mnohem více psali například o žalobě na copyright směrnici EU,“ zareagoval zákonodárce.

Ale pokud jde o přechylování ženských příjmení, Profant nevidí problém v tom, že by si ženy mohly vybrat, jak se chtějí podepisovat a jak mají být oslovovány.

„Velmi dlouho bylo Česko dvojjazyčnou oblastí a němčina zde byla na denním pořádku. Ta nepřechyluje, čili přechylování v některých situacích bylo potlačeno. Hodně se touto problematikou zabývá doktorka a soudní znalkyně Jana Valdrová, se kterou jsem to osobně konzultoval,“ podotkl poslanec.

Čtenářům také prozradil, kolik hlasů voličů mohou Piráti získat. Profant vidí pirátský strop někde kolem 25 procent hlasů. „Nemyslím si, že jsme ‚catch all party‘, tedy strana, která by oslovovala každého. Vychází to z toho, že jsme ideově ukotveni a zásadoví. Myslím si, že náš limit je někde kolem 25 %,“ prozradil Profant s dovětkem, že se Piráti dál rozvíjejí. Věnují pozornost např. sociální politice, speciálně exekucím.

Nakonec přiznal, že v době, kdy hlavní město Prahu vede jeho stranický kolega primátor Hřib, není spokojen s dopravní situací v hlavním městě. Jedním dechem však dodal, že za neutěšený stav dopravy v Praze Piráti nemohou.

„Spokojený nejsem. Praha potřebuje dostavět vnější okruh a motivovat k méně vjezdům aut do centra. Ale tyto problémy nejsou něco, co by šlo vyřešit za pár měsíců. Stavbu vnějšího okruhu Prahy Piráti opakovaně interpelují ve Sněmovně. Ta závisí na Ředitelství silnic a dálnic spravovaném Ministerstvem dopravy. Radní pro dopravu je z hnutí Praha Sobě a na detaily dalších opatření se musíte zeptat jeho,“ doporučil jednomu ze čtenářů serveru ParlamentníListy.cz Profant.

autor: mp