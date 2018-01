To nemůžu dokázat, ale můžu to říct... Mirek Topolánek vyrukoval v rozhlase s vážným obviněním Babiše

Na úvod rozhovoru Topolánek poznamenal, že není ani „vítač“, ani „kývač“. „Tím, že říkám, že nejsem vítač, říkám, že kromě těch uprchlíků, které musíme přijmout na základě Ženevské konvence a potřebné ekonomické migrace, tak tu určitě žádnou nekontrolovanou migraci nechci,“ uvedl ve vysílání. „Nejsem kývač, nejsem člověk, který se jenom veze. Jsem člověk, který má vlastní názor,“ zdůraznil.

Proč se staví proti nekontrolované migraci? Už proto, že islámské právo šaría je podle jeho názoru zcela neslučitelné s naším římským, resp. kontinentálním právem.

„Právo šaría je naprosto neimplementovatelné do našeho římského práva, které stojí na rovnosti,“ podotkl Topolánek. Právo šaría nepočítá s rovností. Lidem prchajícím před válkou je podle Ženevských konvencí třeba pomoct, ale to ještě neznamená, že by měli tito lidé dostat české občanství. „České občanství je nesmírně cenné,“ zdůraznil Topolánek.

Posléze konstatoval, že považuje za absolutní nesmysl v tuto chvíli přijímat euro. O pár vteřin později se ještě jednou vrátil k tzv. toskánské aféře. „Toskánská aféra byla účelové kompro, řekl bych dokonce ‚účelouka‘,“ řekl jasně Topolánek.

Když už použil narážku na Andreje Babiše, obratem doplnil, že Babiš hovoří jako o zkorumpovaných jen o těch politicích, kteří se od něj nedali koupit. „Andrej Babiš si přece tady platil celou politickou scénu řadu let. To nemůžu dokázat, ale můžu to říct... Ale já jsem profesionál, takže jsem schopen spolupracovat s řadou lidí, se kterými bych jinak nešel do hospody,“ podotkl.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mirek Topolánek BPP

Kandidát na prezidenta v roce 2018

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud bude Topolánek prezidentem, umí si představit, že se s Babišem shodne na zahraničním směřování země. Ale pokud bude i dál Babiš premiérem, Topolánek to hodlá respektovat. Kdyby nový premiér překročil nějakou červenou čáru, Topolánek by prý byl připraven podat třeba stížnost k Ústavnímu soudu ČR.

Ministerstvo financí by podle Topolánka mělo uveřejnit zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), byť se začerněnými osobními údaji, jak se to obvykle dělá. Sám prezidentský kandidát zprávu úřadu sice nečetl, ale nepochybuje o tom, že v případě dotace přidělené farmě Čapí hnízdo došlo k nekalosti. Odmítá však spekulovat o tom, kdo přesně za touto nekalostí stál.

Topolánkovi se také zdá, že Andrej Babiš je dohodnutý s Milošem Zemanem a prezident premiérovi ne zcela čistým ústavním postupem vychází vstříc. To, jak Miloš Zeman nakládá s ústavou, je podle Topolánka hlavní důvod, proč se vlastně vydal do boje o Hrad. Současný prezident by si podle jeho názoru už měl jít odpočinout.

Než Topolánek dorazil do Českého rozhlasu, promluvil si také se zástupci neziskových organizací. Moderátor Jan Pokorný mu v souvislosti s neziskovými organizacemi položil jeden dotaz.

„Dnes, při setkání s neziskovými organizacemi, jste řekl, že byste žádnou svou nadaci nezakládal. Proč?“ zeptal se Jan Pokorný. „Připadá nám, že těch nadací je tady přehršel. Máme natolik vyhraněné názory, že bychom chtěli podporovat přímo některé organizace, jež přímo suplují činnost, kterou stát neumí nebo ji nevykonává dobře,“ pravil Topolánek. Měl na mysli sebe a svou choť Lucii Topolánkovou.

Psali jsme: Zeman válcuje všechny ostatní, stojí v dnešním tisku Topolánek bez obalu: Zeman nebude schopen dalších pět let vykonávat funkci Prezidentští kandidáti navrhovali, co připravit Babišovi k novoročnímu obědu. Hilšer by volil halušky, aby mu připomněl, odkud pochází Horáček v rádiu vykládal, jak bude navazovat na Masaryka i listopad 1989. A pak vysvětloval, proč se stal hazardním hráčem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp