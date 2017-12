To není moje vina! Ministr Vojtěch se brání kritice za své vystoupení u Soukupa

Ve čtvrtečním Duelu Jaromíra Soukupa na TV Barrandov dělil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch na magnetické tabuli poslankyně podle toho, zda mají sex-appeal či nikoliv. Teď si za to sype nejmladší člen vlády popel na hlavu. Prý to asi neměl dělat. Známkované dámy ministrovi za počínání před tabulí pěkně vyčinily.

Jednatřicetiletý Babišův ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vyrazil před televizní kamery do pořadu Duel Jaromíra Soukupa. Generální ředitel TV Barrandov si na svého hosta znovu připravil magnetickou tabuli. Použil ji, když do televize přišel hradní mluvčí Jiří Ovčáček, pak prezidentský kandidát Michal Horáček a jeho sokové Jiří Drahoš či Mirek Topolánek.

Zatímco Ovčáček ochotně dělil politiky na „hodné a zlé“, Horáček odmítl „kádrovat jako za komunistů“ a Soukupovu tabuli nehodlal využít. Ministr Vojtěch nemusel dělit politiky na hodné a zlé. Soukup se vytasil s fotkami několika poslankyň a chtěl, aby nejmladší ministr ve vládě rozdělil své kolegyně ve Sněmovně na hezké a ošklivé. Přesněji řečeno na ty, které podle Vojtěchova názoru mají sex-appeal, a na ty, které ho nemají. Host se zpočátku zdráhal přistoupit na podobnou hru, protože nechtěl své kolegyně urazit, ale nakonec přece jen neodolal a prozradil na sebe, že preferuje blondýnky s delšími vlasy. Horšího hodnocení se proto od něj dočkaly Pirátka Olga Richterová a Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. Obě za to ministrovi vyčinily.

„Jestliže se pan ministr proti tomu neohradil a neodmítl se vyjadřovat k takovému, pro politika nevhodnému tématu, tak to vypovídá o absenci gentlemanství a asertivity,“ reagovala pro Aktuálně.cz Pekarová Adamová a dodala, že kdyby po ní chtěl moderátor třídit poslance podle sex-appealu, slušně by odmítla. „Politik má řešit správu země, a ne ze sebe dělat baviče.“

Podobně to vidí i Richterová. „Je mi líto, že naše společnost není nastavená tak, aby automaticky každému došlo, že na tohle nemá přistupovat. A že je to jenom bulvární hra zakrývající ty podstatné věci, což má být naše práce a politické názory, a ne to, jak vypadáme,“ prohlásila poslankyně.

V rozhovoru pro server Aktuálně.cz se teď Vojtěch za své počínání před kamerami kaje a uznává, že na tuhle hru Soukupovi přistupovat neměl. „Ale co jsem měl dělat? Netušil jsem, že tam něco takového bude. Ten pořad standardně nesleduji,“ řekl. Obratem také dodal, že je zatím mediálně nezkušený a že si příště dá větší pozor. „Nemyslím si, že je to moje vina. Je to spíš otázka na tvůrce pořadu. Já jsem možná akorát mohl nějak razantněji odmítnout, což jsem neudělal. Příště budu v tomto směru chytřejší,“ slíbil Vojtěch.

Sluší se však připomenout, že Vojtěch má jisté zkušenosti s médii. Před několika lety se totiž zapojil do pěvecké soutěže Superstar, která se odehrává před kamerami.

