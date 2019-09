To nepoznáte!? Úředníci dostali „čočku“. Kvůli Babišovi

Novinář David Klimeš se na blogu serveru Aktuálně.cz vyjádřil k zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle jeho slov, pokud Čapí Česko nepozná ani malý podnik, mělo by přijít o eurodotace.

„Pokud Česko není schopno zjistit, zda malý či střední podnik je opravdu malým či středním podnikem, a nejrůznější velkopodnikatelé se mohou nabourávat do eurodotací pro malé, měl by Brusel dál posílat eura do Česka? Odpovědi na tuto otázku se právem obávejme,“ poznamenal Klimeš na blogu serveru Aktuálně.cz.

Podle jeho slov patří Česká republika v Evropské unii mezi takzvané čisté příjemce. „To znamená, že sem více eur proudí v podobě dotací než odchází v povinných platbách," poznamenal Klimeš s tím, že Česko však musí nejprve podepsat s Bruselem dohodu o partnerství a další dokumenty, kde se zavazuje dbát na správné využití peněz.

Zpráva městského státního zastupitelství se podle jeho slov týká celé struktury eurofondů v Česku. „Pokud si velkopodnikatel vyčlení malý byznys, ten anonymizuje, a získá tak eurodotaci, tak to podle českých paragrafů není trestné. A je to dokonce natolik zjevné, že to nemůže ani na přetřes k soudu,“ zmínil Klimeš.

Městské státní zastupitelství tak podle jeho slov vzkázalo do Bruselu, že všechna ta česká lejstra, jak má vypadat malý a střední podnik, jsou dobrá tak akorát na podpal. „Český úředník velmi pečlivě sleduje formální znaky malého podniku, jako je počet zaměstnanců, obrat a bilanční suma, ale kdo je skutečný vlastník za anonymní firmou a zda je společnost skrytě propojená s velkopodnikem, to ho nezajímá,“ dodal Klimeš.

Závěrem uvedl, že se domnívá, že v takové situaci by měl Brusel okamžitě pohrozit kompletním odebráním eurofondů z důvodů systémové neschopnosti je spravovat a trestat dotační podvody.

