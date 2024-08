To neříkejte, že je muslim. Debata v Británii přituhuje

Britská stanice GB News odvysílala rozhovor mezi bývalým labouristickým poslancem Sionem Simonem a politickým komentátorem Connorem Tomlinsonem. Téma hovoru se točilo kolem nepokojů, které zachvátily celou Velkou Británii. Násilné protesty v britských městech inicioval útok v anglickém Southportu, během nějž útočník nožem pobodal v taneční škole několik dětí a dva dospělé, přičemž tři dívky ve věku 9, 7 a 6 let útok nepřežily. Jak se později ukázalo, za útokem stál 17letý syn přistěhovalců z Rwandy, jenž se narodil již v Británii. Nepokoje se zaměřily z části proti muslimským přistěhovalcům a mešitám.

Podle Simona je problematické v nynější době vyjádřit svou pietu nad oběťmi útoku, případně ozvat se s kritikou islámu a muslimů, protože člověk je hned spojen s nepokoji a případně i zatčen policií. „Myslím, že se nedoporučuje, aby kdokoli na tyto protesty šel, především proto, že i když jdeš, abys dal najevo, že truchlíš nad ztrátou obětí v Southportu, nebo máš námitky proti imigraci, jako já, pravděpodobně budeš zavalený násilím spáchaným jinými lidmi a pravděpodobně budeš zatčený,“ řekl Simon. Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2650 lidí

Ale hned připomněl, že nepokoje vyvolávají i muslimové. Na nepokojích muslimů ovšem není policie tak aktivní, jako při nepokojích Angličanů. „Policie má v tomto případě silnější přítomnost na anglické straně nepokojů než na muslimské straně nepokojů,“ řekl varovně politik.

Do řeči mu ovšem skočila moderátorka pořadu a poukázala na to, že nejde tvrdit, že jsou to Angličané, když mnoho lidí je muslimů, kteří jsou také Angličané.

Poslanec se ohradil, že v Southportu nejspíš nebude příliš muslimů, že jsou to nepokoje etnických Angličanů. „Anglickými vlajkami se mává na etnicky anglické straně nepokojů. A tam není velká přítomnost muslimů, že?“ otázal se cynicky bývalý poslanec a dodal, že mu to přijde jako spravedlivé rozlišování.

A dal příklad dvojího měření u policie. Když probíhaly nepokoje pod pláštěm hesla Black Lives Matter a došlo ke spáchání trestného činu, policie podle Simona dělala, že nic nevidí.

Připomněl i protesty propalestinských aktivistů, kteří v Londýně probíhají každý víkend a středu už od 7. října 2023. „Palestina protestuje každý víkend a středu od 7. října. Ne od začátku izraelské odvety, ale už od 7. října. A víte, kdo házel pyrotechniku na policejní koně, kdo promítal heslo – Od řeky do moře – na Big Ben, když zasedal parlament? Kdo zastrašoval poslance? A policie? Nic,“ ukazoval na pokrytectví policejního sboru bývalý poslanec.

Jediné, co Simon požaduje, je, aby se ke všem přistupovalo stejně. „Takže vše, co žádám, je, aby byly standardy uplatňovány spravedlivě a neměli jsme masivní etnické gangy bojující na britských ulicích,“ zakončil svou kanonádu Simon.

Zavládlo ticho, kamera se přesunula ke komentátorovi Tomlinsonovi. A ten bez váhání na bývalého poslance Simona zaútočil. „Není legitimní rozlišovat mezi muslimy a Angličany. Není legitimní říkat etničtí Angličané versus muslimové,“ vyčetl pobouřeně Simonovi. „V této zemi už se tak nemluví.“

„Co tím myslíte, že se v této zemi takhle nemluví?“ zeptal se očividně šokovaný politik.

„Takhle nepřemýšlíme. Říkám to opravdu jasně, vám přímo do očí,“ řekl důrazně komentátor. „Etnický Angličan versus muslim. V této zemi už se tak nemluví. Pokud nejste rasista.“

„Ale je přece možné nebýt etnický Angličan a být narozený v Anglii. To není vůbec kontroverzní prohlášení,“ bránil se politik.

„Co podle vás znamená etnický Angličan?“ zeptal se komentátor.

„Prarodiče, vaši rodiče, Anglosasové. Já s tím nespojuji žádnou morálku. Jen říkám, že jsou tu dvě skupiny. Jedna skupina vyvěšuje anglickou vlajku, druhá skupina pak vlajku Palestiny. Ta skupina, která vyvěšuje palestinskou vlajku, znamená Allahu Akbar a podobně. Neprotestují jménem Anglie. To je jediný rozdíl, který dělám,“ vysvětloval politik.

Komentátor Tomlinson ovšem vyrazil do protiútoku. „Takže ti chuligáni v kuklách, kteří hází zápalné lahve na mešity a posílají britské policisty do nemocnice, ti stojí za Anglií? Ale oni za ní nestojí,“ rozčiloval se komentátor.

„Neříkám, že stojí za Anglií. Říkám, že jsou Angličané. Protože mávají anglickou vlajkou,“ uzavřel otázku bývalý poslanec Sion Simon.

'We don't talk like that anymore in this country.'



'Like what? What are you insinuating?'



Former Labour MP, Sion Simon, and Political Commentator, Connor Tomlinson, clash over the the term 'ethnically English'. pic.twitter.com/zSVuFfAiE2