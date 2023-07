To přišlo draho. „Urážka Romů“ za 451 milionů. Lidovec Herman mlčí, vše bylo tajné

reklama

MF Dnes přišla se zjištěním, že vláda Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše, vykoupila vepřín v Letech šestkrát dráž, než byla jeho tržní hodnota.

Tehdejší lidovecký ministr kultury Daniel Herman konstatoval, že už si nepamatuje detaily z jednání. Argumentoval přitom tím, že ministrem už není šest let a podrobnosti si nepamatuje. Ve stejném duchu se vyjádřil i tehdejší ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD), podle něhož vláda měla k dispozici právní stanovisko, že veřejný zájem na výkupu vepřína v Letech je tak velký, že je možné za objekt zaplatit vyšší cenu.

Firma Agpi v té době podle deníku měla kumulovanou ztrátu 118 milionů korun a peníze od státu byly pro podnik významnou injekcí. Otázkou podle listu je, jak tvrdými vyjednavači byli zástupci vlády, zda nemohli vyjednat nižší cenu.

O výkupu vepřína v Letech, na jehož místě stál za druhé světové války sběrný tábor, kde umírali ženy, muži i děti, se jednalo od první poloviny 90. let minulého století. Teprve po více než dvaceti letech byla tato kauza vyřešena.

Komentátor Jindřich Šídlo si nicméně myslí, že cena je přijatelná. „I kdyby stál prasečák v Letech miliardu, je mi to úplně jedno, respektive si myslím, že to Andrej Babiš, Daniel Herman a všichni, kdo pro to v Sobotkově vládě hlasovali, udělali dobře. Některý věci jsou prostě drahý, když je necháte 25 let vyhnít,“ míní. S tím nesouhlasil konzultant Jan Vorlíček, který má za to, že cenu je zkoumat záhodno skoro vždy. A zeptal se, zda by Šídlovi nevadilo 10 miliard. „Ano, přesně tak. Veřejně hodnotím, že ta cena je dobrá, investice ještě mnohem lepší. Mělo to být dávno pryč. Ta ostuda byla nevyčíslitelná, ale ne každý to musí chápat,“ odvětil komentátor.

