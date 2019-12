To rozumní lidé chápou! Babiš si na ČT dělal, co chtěl. Trhal média a opozici. A pak vyzval Hřiba, přímo do kamery

„Jsem určitě rád, že došlo k zastavení trestního stíhání mé rodiny. Mé paní, mých dětí. Takže ta tendence je pozitivní,“ tvrdil premiér. „Na rozdíl od grafů, které jsem ukazoval ve Sněmovně, že ekonomika jde za naší vlády směrem nahoru, tak tady ten počet obviněných klesá,“ povšiml si. Z jedenácti obviněných jsou dva a premiér očekává, že to skončí na nule. Anketa Chcete šéfa ODS Petra Fialu za premiéra? Chci 2% Nechci 98% hlasovalo: 7830 lidí

K vyjádření Jana Hamáčka pak dodal: „Bylo by dobré, kdyby kolegové z ČSSD chodili na vládu.“ Její chod a práci podle něj trestní stíhání nijak nezatěžuje. „Je potřeba víc pracovat,“ vzkázal koaličním partnerům.

Případnou abolici od prezidenta Zemana, která byla naznačena, by premiér Babiš nepřijal. Podle Babiše nebude ani potřeba, protože nic špatného neudělal. Chápe prý, že rozhodování nejvyššího státního zástupce bylo velmi složité vzhledem k poptávce od různých organizací a médií, která jej odsoudila už dávno.

„Každá rozumný člověk pochopí, že celá ta kauza je vykonstruovaná, že se objevila jen proto, že jsem v politice,“ pokračoval. Celý příběh je podle něj o tom, že firma dostala dotaci, na kterou měla nárok, nakonec se ji přesto rozhodla vrátit, takže „bilance České republiky je plus padesát“.

On kvůli tomu zažíval „čtyři roky teroru“. A stejně tak jeho rodina, kterou tedy nyní Pavel Zeman ušetřil. „Aspoň moje rodina bude mít hezké Vánoce,“ věří Andrej Babiš.

Opozice vyzývá premiéra, aby do vyřešení svých osobních problémů rezignoval, ale to Babiš dělat rozhodně nemíní. „Já nemám žádné osobní problémy, já jsem úplně v pohodě,“ ujistil.

Připomněl, že jej kritizovali, že nechodí do Sněmovny, tak je zvědav, co budou říkat po jeho tříhodinovém projevu k rozpočtu.

„Myslím, že je jasné, že naše vláda dělá plno pozitivních věcí pro lidi a opozice nemá žádný program," pokračoval. A nejenže nemá žádný program, ale dokonce ani neříká pravdu. Celé úterý podle něj šířila nepravdy, že Česká republika musí vracet nějaké peníze. „Já vás znovu vyzývám, abyste nešířili ty nepravdy," obrátil se na novináře. „Nebude vracet, nebude vracet," ujistil. Připomněl, že za vlády současné opozice jsme přišli o 36 miliard a kvůli senátoru Wagenknechtovi, který žaloval do Bruselu a tuto kauzu způsobil, o 800 milionů.

Redaktora TV Prima zajímalo, zda už se premiér seznámil s rozhodnutím nejvyššího státního zástupce. „Ne, prosím vás. Já jsem nikdy žádné rozhodnutí nečetl, na to mám advokáty,“ odvětil premiér. On prý netuší, co Pavel Zeman sepsal. A přiznává, že obsah těchto podání „moc neřešil“ nikdy. On sám prý Zemanovu tiskovku zhlédl u oběda.

Redaktor Aktuálně.cz Radek Bartoníček se znovu ptal na to, zda premiér přijme od prezidenta abolici. „Vy sám musíte cítit, že to zatěžuje Českou republiku,“ vzkázal mu redaktor dále.

„Ne, pane redaktore, vy zatěžujete Českou republiku. Ano, vy. Hlavně Bakalova média,“ ukázal na redaktora Aktuálně.cz. „Vy zatěžujete, vy poškozujete pověst naší země v zahraničí. Protože ty vaše z kontextu vytržené věci pak ty zahraniční Guardian a tak dále kopírují. A tím poškozujete naši pověst v zahraničí, protože zahraniční politiky to vůbec nezajímá. Nikdy je to nezajímalo. Vy tady vytváříte tu atmosféru. Dneska je tu třetí čtení nejdůležitějšího zákona a vy zase řešíte Čapí hnízdo. Tak pokud o tom nebudete psát, tak nikdo nezatěžuje nikoho.“

V tu chvíli se z hloučku novinářů ozvalo zřetelné „ha ha“. Premiér odvětil, že smát se klidně mohou, ale je to tak. „Vy jste včera celý den lhali, že Česká republika bude něco vracet, a není to pravda.“