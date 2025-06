To se budou vyšetřovat sami? Holec ke svolání Bezpečnostní rady státu

Petr Holec se zaměřil především na to, jakým způsobem se podle něj premiér Petr Fiala vysmál národu během tiskové konference ke kauze kolem převodu bitcoinů, do níž je zapojen odstupující ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Podle Holce Fiala opět nasadil svou falešnou „státotvornou“ masku.

Holec si povšiml, že premiér Fiala na tiskové konferenci mluvil o Ministerstvu spravedlnosti, jako by snad ani nepatřilo do jeho vlastní vlády, ale do vlády Andreje Babiše, a zkritizoval Fialovo rozhodnutí o svolání Bezpečnostní rady státu. Zmínil, že ačkoliv to může působit dramaticky, ve skutečnosti jde jen o divadlo, protože tuto radu vede právě premiér Fiala a tvoří ji členové jeho vlastní vlády, tedy ti, kdo by podle Holce měli vyšetřovat sami sebe.

Svolání Bezpečnostní rady státu má proto Holec za podfuk. Podle jeho názoru se sejde „klub obvyklých podezřelých“ – místopředsedou rady je ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Holec zesměšňuje i Fialovo tvrzení, že „stát mohl být zneužit“, vzhledem k tomu, že stát reprezentuje právě předseda vlády. Holec proto ironicky poznamenal, že Fiala už rovnou mohl říct: „Stát jsem já.“

Celý komentář Petra Holce si můžete přečíst na Gazetis.to.

Psali jsme: Čeští studenti navštívili Ruský dům. Děsný poprask, Železný nemohl chybět Frýdek-Místek: Moderní sportoviště na Slezské Ministerstvo nitra: Kontrola hlasování i v zahraničí Macinka udeřil na oslabenou ODS