To se musí řešit hned. Jde o vodu. „Řežeme si pod sebou větev,“ zaznělo od experta

Vodní nádrže jako jeden z vládních kroků v boji se suchem. Ministerstvo zemědělství představilo tři desítky nových míst pro stavbu přehrad. Má to smysl? A kdo může za to, v jakém stavu je půda v Česku? Hostem DVTV byl pedolog Jan Vopravil z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy.

reklama

"Chápu pohled vodohospodářský, kdy je za cíl zajistit vodu pro domácnosti, pro průmysl. Je tedy potřeba tu vodu akumulovat, to znamená spočítat objemy a mít ji v nějaké rezervě. Ale pokud se na to podíváme z pohledu krajiny, z pohledu celé společnosti, tak samozřejmě nelze oddělit pouze přehrady od té krajiny. To znamená, že je potřeba mít i tu vodu v té krajině, mít ji v půdě, mít ji v zeleni, takže tady je potřeba říct, že to je součást těch opatření, nikoliv řešení jako celku," poznamenal ke stavbě nádrží Vopravil. Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 12789 lidí

Vopravil zároveň zdůrazňoval, že je nutné, abychom měli vodu nejen v přehradách, ale i v krajině. "Je potřeba ty věci řešit dohromady, jednak tu akumulaci, aby byla pro potřeby obyvatelstva, ale jednak z hlediska té krajiny, aby právě neodtékala pryč, aby infiltrovala do podloží, abychom ji měli v půdě, abychom ji měli ve studnách, aby obce z čeho měly brát vodu," podotkl.

Problémy s vodou je podle Vopravila nutné řešit okamžitě. "Primárně je třeba řešit hospodaření na půdě, aby voda nemizela. Máme v poslední době častý výskyt přívalových dešťů, které způsobují půdní erozi. Je potřeba tu vodu zachytávat, aby neodplavovala sedimenty, aby hospodaření, které na té půdě bylo, tak aby tu vodu z té krajiny neodvádělo," sdělil Vopravil.

Sucho je podle Vopravila faktor, který ovlivňuje samotný stav půdy. "Půda, pokud není úplně v optimální kondici z hlediska toho, že je utužená, nevsakuje vodu, nebo nemá organickou hmotu, chybí tam biologické oživení, dochází k erozi půdy, tak samozřejmě ta půda je také velká vodní nádrž, která dokáže udržet velké množství vody, jen to není vidět," sdělil dál. Místy už je však podle jeho slov z půdy poušť.

Fotogalerie: - Petice za pendlery

Za to, jak krajina vypadá, si můžeme sami, dodává. "Řežeme si pod sebou větev a příroda, krajina, se nám snaží nějak pomoct. Ono je to i z hlediska té půdy, když třeba půda promrzá, tak ten mráz roztrhává ty utužené horizonty a vzniká tím cesta pro vodu. A tím, že jsou klimatické změny, půda nepromrzá a nemůže si pomoct. To souvisí vše jakoby se vším," dodal.

Co se týče zemědělců a "páchání zvěrstev", o tom by Vopravil nemluvil. "Přímo zvěrstva se nedějí. Spíš může docházet k tomu, že hrozí například vyplavení obcí, kdy nerespektují nějaká nařízení, kdy se mají dělat nějaké přerušovací pásy, nějaká další opatření, která dneska jsou. Ale to souvisí i s naším přístupem, protože jako my musíme tomu zemědělství připravit nějaká pravidla hry, nějaké hřiště, kde si může takzvaně hrát tu svoji výrobu, nebo tu produkci," dodal.

Psali jsme: ČSÚ: Ceny zahraničního obchodu po pěti měsících meziměsíčně vzrostly Zelení: Slovensko jed zakázalo. 13 tisíc lidi chce, aby se přidalo i Česko Václav Kovalčík: Malicherné udávání v internetových diskusích i na sociálních sítích je nechutné ÚP ČR: Zaměstnanci firem v platební neschopnosti budou moci opět požádat o vyplacení dlužné mzdy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.