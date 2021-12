To šlo těžko vyvracet. Gazdík sdělil, co zažil kvůli Pirátům

reklama

Pravděpodobný příští ministr školství Petr Gazdík (STAN) v rozhovoru pro CNN Prima News zdůraznil, že svůj rozhovor s prezidentem Milošem Zemanem nepovažuje za ztrátu času. Šlo podle něj o diskusi Gazdíkových priorit ve školství. Zeman se prý v tématu orientoval do hloubky.

Pár slov pronesl i na konto spolupráce STAN s Piráty. Zdůraznil, že jak Piráti, tak Starostové jsou političtí profesionálové, ale přistupují k sobě opatrně.

„Profesor Bárta ve své knize Civilizace říká, že to, co dostane civilizaci na vrchol, tak ji také pohřbí. A to si myslím, že začíná u Pirátů platit. Myslím Pirátské fórum. Výroky o nájemném, o konopí, o lehkých drogách a jiné, tak ty Andrej Babiš a SPD dokázali mistrně využít. Těžko se mi vysvětlovalo ve volbách, že výroky na Pirátském fóru nejsou oficiálním názorem strany, ale názorem jednotlivce. Argument, 'ale oni to tam píší‘, prostě šel těžce vyvrátit,“ podotkl Gazdík.

„Dřív ta koalice byla radost, ta spolupráce byla dobrá. Teď už jsou obě ty strany, řekněme, velmi obezřetné,“ dodal Gazdík.

Vedle Pirátů nešetřil ani Andreje Babiše (ANO). Ten tvrdí, že resort školství nebude řídit Gazdík, ale stávající dosluhující ministr Robert Plaga, který na ministerstvu zůstane jako zaměstnanec.

„Andrej Babiš to někde plácal,“ smetl premiérova slova ze stolu Gazdík.

Důrazně odmítl, že by se STAN vyšplhalo do Sněmovny po zádech Pirátů, jak o tom mluvil i Andrej Babiš.

„Usmívám se tomu. Pan premiér Babiš má zjevně strach, že může jít do vězení. Má za sebou celou řadu kauz a 30 tisíc mrtvých. Musí být velmi zoufalý, když říká takové výroky. Tak minimálně má nějaké evropské dotační kauzy, třeba Čapí hnízdo. To, co se dělo s covidem před minulými krajskými volbami, je také na zkoumání státního zastupitelství,“ pravil Gazdík.

Rád by zrealizoval reformu školství tak, aby připravovalo žáky a studenty na budoucnost, aby se jen nememorovali, jak to bylo v minulosti zvykem. Dokázal by si představit, že děti budou mít více hodin tělocviku, aby se více hýbaly, hodiny mediální výchovy, protože moderní doba si žádá orientaci v médiích a tak podobně.

Nakonec promluvil i ke covidu. Budoucí vládní koalice si podle Gazdíka předsevzala, že covid nebude řešit chaoticky a že školy zavře až jako poslední, kdyby nebylo zbytí a vše ostatní, např. průmyslové podniky, už bylo zavřené.

