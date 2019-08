To slušný člověk nedělá. Šmarda svými slovy Babišovi pocuchá nervy

Když se starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda rozhodl, že nemá zapotřebí sedět ve vládě s Andrejem Babišem (ANO), nezůstal jen u toho, že by se místa ve vládě jednoduše zřekl. Současně bez obalu řekl, co si o Babišovi a jeho vládě s ČSSD myslí. Rýpl si také do Tomia Okamury. Nahlédněte.

V úvodu rozhovoru pro Český rozhlas Michal Šmarda prozradil, že úplně první nabídku předsedy ČSSD Jana Hamáčka stát se ministrem kultury odmítl. „Protože já jsem nikdy svou budoucnost neviděl ve vládě Andreje Babiše (ANO). Víte možná sami, že jsem byl poměrně zarytým odpůrcem našeho vstupu do vlády. Hodně mi toho vadí a myslel jsem si, že by ČSSD měla mít možnost připravit se na další souboje v opozici,“ konstatoval host.

Respektuje však to, že se jeho kolegové rozhodli jinak. Slovo chlapa by prý mělo v politice platit, a pokud jednou sociální demokraté řekli, že půjdou do vlády, nemohou toto své rozhodnutí měnit každou chvíli, byť si trvá na tom, že vstup do vlády byl chybou.

Nenapadlo ho prý ani to, že tak tvrdě narazí u prezidenta Zemana, byť počítal s tím, že Miloš Zeman bude stát na straně Antonína Staňka, s jehož prací byl prý prezident spokojen.

„Já nezastírám i to, že jsme se ideově od 90. let 20. století velmi rozešli. Já se domnívám, že jsem zůstal tam, kde jsem názorově byl v 90. letech, zatímco Miloš Zeman se posunul,“ konstatoval Šmarda, který si věřil na to, že by mohl být solidním ministrem kultury. Ale předseda vlády Andrej Babiš odmítal na Šmardově jmenování trvat. Možná za to mohly i rozbroje s ministryní financí za hnutí ANO Alenou Schillerovou, která řekla, že sociální demokraté mají utrácení v genech.

„Já bych geny pana Babiše nebo paní Schillerové nehodnotil. To slušný člověk nedělá,“ poznamenal Šmarda s tím, že pokud Babiš ve vládě nechtěl někoho, kdo mu jen nepřikyvuje, tak se prý jako předseda vlády nechová úplně chlapsky.

Pokud jde o účast ČSSD ve vládě, Šmarda si nebral servítky. „Myslím si, že toto je pro sociální demokracii zdrcující. Trhá ji to na kusy. Myslím si, že toto není poslední kousek, který Andrej Babiš s dalšími provedl. Myslím si, že se může stát, že na řadě je (ministryně práce a sociálních věcí) Jana Maláčová, která bude dostávat tvrdou školu toho, jak Andrej Babiš dokáže jednat s koaličními partnery,“ prohlásil.

Jedním dechem však dodal, že Babiš už ukázal, že je ochoten koaličním partnerům také ustupovat, a pokud by ČSSD odešla z vlády, Babiš by mohl začít plnit požadavky ODS nebo poslanců hnutí Svoboda a přímá demokracie v čele s Tomiem Okaurou.

„V podstatě to naše rozhodnutí je rozhodnutí o tom, že buď bude Andrej Babiš s námi zvyšovat důchody, nebo s ODS bude privatizovat nemocnice, nebo bude s Okamurou stavět lágry pro nepřizpůsobivé občany,“ pravil Šmarda.

Navzdory tomuto dilematu by ale přece jen z vlády odešel. Má totiž pocit, že lidé často nerozumějí tomu, jak se ČSSD v současné krizi chovala.

„Lidé si myslí, že se chováme jako blázni, a nerozumějí nám, ale ten konec, to řešení, které zvolili Jan Hamáček a Lubomír Zaorálek, ukazuje, že se z toho podařilo vybruslit,“ uvedl Šmarda.

Pár slov Šmarda pronesl i na adresu exministra kultury Antonína Staňka. Šmarda má za to, že Staněk v kultuře odvedl kus práce, např. v oblasti ochrany památek. Ale jako člen vlády prý nedostatečně důrazně prosazoval zájmy voličů ČSSD a málo podporoval své stranické kolegy v tomto boji.

Pokud by se přece jen stal ministrem kultury, v první řadě by se prý snažil o to, aby pracovníci v kultuře dostali více peněz na platech, a kromě toho by uiloval o to, aby se otázky kultury dokázaly dostat na regionální úrovni. To se podle Šmardy povedlo např. v Polsku, kde v každém větším městě stojí nějaký koncertní sál nebo galerie, které Poláci dokázali postavit za evropské dotace. To se prý Česku bohužel nepodařilo.

V závěru rozhovoru se lidem omluvil. „Omlouvám se lidem, že jsme je otravovali ty tři měsíce,“ prohlásil doslova.

