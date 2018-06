To tu ještě nebylo. Sněmovní komise žádá výslech Bakaly, Pokorného a několika expremiérů

Když se Piráti dostali do Sněmovny, prosadili vznik vyšetřovací komise ke kauze OKD. Chtěli si posvítit na situaci kolem této firmy od devadesátých let minulého století, tedy ještě dávno předtím, než se ministrem financí stal Bohuslav Sobotka (ČSSD), který privatizaci dokončil. Lidové noviny prý získaly tajný dokument, který naznačuje, co se před komisí bude dít teď. Před poslanci možná stane sám Zdeněk Bakala.

Sněmovní komise k prošetření kauzy OKD si k podání vysvětlení pozve celou řadu významných lidí. Expremiéry i důležité byznysmeny. Dokládá to utajovaný seznam osob, které by měly před komisí promluvit a vnést světlo do kauzy OKD. Deník má prý tento utajovaný seznam k dispozici.

„Tak výjimečná sestava politiků a byznysmenů ještě před parlamentní vyšetřovací komisí v Česku nestála. Slyšení 27 svědků, které si zve sněmovní komise k případu OKD, by mělo objasnit řadu okolností privatizace ostravské důlní společnosti i to, jak s ní hospodařil miliardář Zdeněk Bakala,“ napsal k tomu deník.

Předseda komise Lukáš Černohorský (Piráti), chce mít k ruce zkušeného detektiva, který bude přítomen výslechům, svědků. „V tuto chvíli vyjednávám s policií a státním zastupitelstvím o možnosti přidělit komisi vyšetřovatele, který by vedl výslechy. Jakmile bude vybrán, budeme ho muset zasvětit do toho, jak bychom to chtěli směrovat,“ potvrdil Černohorský. Pokud se někdo odmítne dostavit k podání vysvětlení před poslanci, teoreticky může být i předveden proti své vůli. „Jestliže se svědek, ač byl řádně předvolán, bez dostatečné omluvy nedostaví, může být předveden. Na to a na jiné následky nedostavení se musí být svědek v předvolání upozorněn. O předvedení požádá komise příslušný policejní orgán,“ píše se v jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Výslechy ale budou vedeny korektně. Poslanec o tom ujišťuje dopředu všechny svědky, které čeká předvolání.

Podle seznamu chce Černohorský předvolat samotného Zdeňka Bakalu, expremiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), expremiéra Vladimíra Špidlu (ČSSD), ale také dnešního guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka či bývalého ministra průmyslu ve vládě premiéra Miloše Zemana z přelomu tisíciletí Miroslava Grégra. Neměl by chybět ani bývalý ministr průmyslu Milan Urban (ČSSD).

Dostavit by se měl i advokát Radek Pokorný, jenž bývá spojován právě se Sobotkou. Před komisi by se měli dostavit také čeští miliardáři Marek Dospiva a Patrik Tkáč.

Radek Pokorný již deníku sdělil, že zatím nebyl informován o tom, že by měl předstoupit před sněmovní komisi. Pokud takové předvolání obdrží, zváží své další kroky. Dopředu však poslance upozornil, že jako advokát musí zachovávat v řadě kauz mlčenlivost. Takže není jisté, zda zákonodárcům něco osvětlí.

První přímo zvolený prezident ČR

Jak to bude s OKD, sociálním bydlením a omluvou izraelskim turistům, ptají se Piráti vlády „Sorry jako." Prezident Zeman na náměstí v Karviné reagoval na dotaz z publika. Ten se týkal jeho pravomocí

autor: mp