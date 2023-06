To už je za hranou. „I magor má svá práva.“ Zásadní poznámka k soudu s Peterkovou

MONITORING Ačkoli byla někdejší novinářka v soudní budově při projednávání své kauzy přítomna, byla odsouzena v nepřítomnosti. A o rozsudku se dozvěděla až z médií. Spolek Šalamoun v čele s Johnem Bokem, který si už od časů Charty 77 vzal za své ohlídat kvalitu soudního procesu, dal najevo, že se mu to ani trochu nelíbí. A nebyl sám…

Když komunistický režim kdysi zahájil soudní proces s členy kapely The Plastic People of The Universe, pozdější prezident Václav Havel dal najevo, že je třeba se členů kapely zastat, protože i oni mají právo, aby v jejich kauze byly dodrženy tehdejší socialistické zákony. Šlo o dobu, ve které se angažoval také John Bok, lidskoprávní aktivista a signatář Charty 77, který v závěru roku 1989 řídil Havlovu ochranku.

Teď se tentýž John Bok zastal někdejší novinářky Jan Peterkové. V rámci spolku Šalomoun, který spoluzaložil, John Bok uvedl, že nechce hodnotit názory Jany Peterkové. Hodnotí toliko její právo na spravedlivý proces. A to podle Boka bylo narušeno.

Spolek Šalomoun v prvé řadě upozornil, že veřejného soudního líčení se skutečně může účastnit i veřejnost, ale soudy předpokládají, že stejně nikdo nepřijde. A jak se ukázalo v případě Jany Peterkové, předpokládají to špatně. I to podle spolku přispělo k tomu, co se později stalo, že totiž někteří příliš horliví stoupenci Jany Peterkové vysadili dveře u jednací síně a dobývali se dovnitř.

Bok s kolegy připomněl, že zásada veřejnosti soudního jednání je jednou z klíčových ústavních zásad České republiky, které je třeba dodržovat, aby bylo možné hovořit o zachování spravedlivého soudního procesu.

A to prý nebyl jediný problém.

„Ze zvukového záznamu je nepochybně slyšel hluk před jednací síní, který eskaluje v okamžiku, kdy nebyl vpuštěn důvěrník Jany Peterkové, což je ovšem porušení jejího práva. Předpokládáme minimálně znalost právního minima příslušníků justiční stráže, kteří by měli vědět, že důvěrník Jany Peterkové má právo na vstup do soudní síně a jeho nevpuštění (za neoprávněného použití násilí vůči němu) mělo za následek pobouření příznivců Jany Peterkové a zbytečnou eskalaci celé situace,“ pokračoval spolek.

Soudní jednání později pokračovalo v jiné místnosti, aniž by to však kdokoli sdělil Janě Peterkové, případně jejím podporovatelům. Peterková je odsouzena v nepřítomnosti a o rozsudku se sama dozvídá až z médií.

„U řady osob můžou názory a mediální výstupy Jany Peterkové budit nevoli, nemusí s nimi být ve shodě a dokonce jim mohou být zcela nesympatická, ale ani to nemění nic na základní zásadě, že také Jana Peterková má právo na spravedlivý proces,“ upozornil Bok a další členové spolku.

„Z našeho nezávislého úhlu pohledu došlo k porušení práv Jany Peterkové, zejména za stavu, kdy sama průběh jednání nenarušila ani nezpůsobila jeho přerušení, a v procesním postavení „sprosté obžalované“ je přítomna v budově městského soudu, je připravena hájit svá práva a navrhovat důkazy, ale nikdo jí, ani veřejnosti nesdělí, že od 14.05 hod. probíhá pokračování veřejného zasedání v její trestní věci, avšak v jiném patře a ve zcela jiné soudní síni. Ani vývěska před původní jednací síni č. 327, takovou informaci neobsahuje. Takový postup soudu je zcela neakceptovatelný exces, který jistě není v souladu s požadavkem na vážnost a důvěryhodnost justice, ba je s ním v přímém rozporu. Proto může podle našeho názoru představovat zaviněné porušení povinností soudce a být důvodem pro kárnou odpovědnost členů senátu,“ rozvedli členové spolku myšlenku.

Jany Peterkové se na sociální síti facebook zastal také brněnský právník Tomáš Tyl.

„Peterková je magor. Ale i magor má svá práva. Tedy v právním státě - jenže ten se nám tady jaksi někam ztratil...“ napsal na Facebooku.

„K tomu (ne)soudu s Peterkovou Vám to řeknu takto - vždycky jsem se řídil Voltairovými slovy. … Bez těchto myšlenek bychom byli stále ve středověku a u inkvizice. Ať je kdokoliv magor jakýkoliv, má právo na řádný proces. Jinak jsme v KLDR. A velice se divím, že k tomu mlčí jak Česká advokátní komora, tak Unie obhájců. To, že si soud neumí sjednat pořádek, neznamená, že lze z právního řádu v údajně právním státě dělat trhací kalendář podle soudcovy libosti, jak se nám tu stále častěji děje. Bohu a nám žel to ukazuje dámu Justici v jejím aktuálním spodním prádle, které je evidentně dosti nevábné...,“ pokračoval Tyl.

Novinářka Světlan Witowská však na celou kauzu nabídla trochu jiný pohled.

„Přemýšlím, kde jinde by ten binec, co organizuje Peterková a spol. u soudů, prošel tak laxně, jako tady. Myslím, že nikde. Až se dav utrhne, bude pozdě...,“ napsala Witowská na Twitteru.

Novinář Lukáš Valášek také bil na poplach.

„Obchodníci se strachem (třeba Peterková či Tušl) si na sítích vytvářejí publikum až stovek tisíc lidí, kteří pak žijí v alternativní realitě. Tradiční média nesledují. Musíme usilovat o to, aby množství těchto vyděšených lidí nerostlo. Vláda ale experty doporučené kroky vzdala,“ konstatoval Valášek na Twitteru.

