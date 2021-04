To zase byla Sněmovna, poslanec už nemá ani trenky. Hrozily davy v obchodech

reklama

Feranec u řečnického pultíku ve Sněmovně konstatoval, že i pandemický zákon povoluje ministerstvu zdravotnictví vydávat nenadálá opatření, v případě nebezpečí z prodlení, která později, do 48 hodin, schválí vláda, což se také stalo. Anketa Je Vladimir Putin nebezpečím pro Českou republiku? Je 5% Není 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12533 lidí

Kdyby to probíhalo jinak, hrozilo by podle Ferance, že se po skončení nouzového stavu mohly na jeden den otevřít všechny obchody. „Jeden den bychom měli otevřené obchody. Všichni by se tam nahrnuli a vy všichni byste kritizovali, jak se to udělalo strašně blbě, proč na ten jeden den se otevřely obchody,“ rozčiloval se Feranec.

Konstatoval také, že u opatření přijatých na základě pandemického zákona nemá Sněmovna pravomoc tato opatření rušit. A pokud by o jejich zrušení přesto požádala, Feranec by rád věděl jednu věc. „Nebo tam bude dovětek, že Sněmovna přebírá odpovědnost v případě nárůstu onemocnění? To tam asi nebude,“ konstatoval Feranec.

Počítá s tím, že vláda předloží Sněmovně zprávu, proč ta či ona opatření potřebujeme, ale to nemění nic na tom, že Sněmovna jednotlivá opatření zrušit nemůže.

Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová ve faktické poznámce žádala vládu, aby dovolila malým živnostníkům za dodržení všech protiepidemických opatření konečně podnikat.

Po Ferancovi se s faktickou poznámkou přihlásil také poslanec SPD Radek Koten a vzal to stručně.

„Já jsem si obvykle kupoval ponožky a trenky v Lidlu. Nyní tu možnost nemám, tak mně prosím poraďte, jak to tedy vyřešit, protože všechno mi dochází. Kolegové, já nevím, jak jste na tom vy, ale mně to prostě dochází. A je poměrně zvláštní záležitostí, že vy přijdete do obchodu, v tom obchodu to zboží je, ale nemůžete si ho koupit, protože je obehnané červenou páskou,“ podotkl Koten.

