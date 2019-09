Tohle Babišovi vadí! Michal Šmarda, kterého chtěl premiér „poslat někam“, se ozval

Šmarda šéfa vládního kabinetu naštval svými posledními výroky v časopisu Týden, které v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Andrej Babiš doslovně citoval.

„On (o premiérovi, pozn. red.) říká: je to ten typ člověka, který když je kvůli něčemu za slabocha, přijde domů a zmlátí psa nebo dítě. Co to je tohle? Co to je za sprosťárnu?! Pan Šmarda… Já mám zvířata rád, my máme několik psů a já je hladím, a ať nemluví o dítěti, to ho fakt pošlu někam, pana Šmardu. Nechť jde do školy slušného vychování,” vzkazuje Babiš.

„Tím posledním výrokem v časopisu Týden, který považuju za absolutní sprosťárnu a prasárnu, která ukazuje, jaký je Šmarda primitiv. A vyšel z toho celého jako vítěz, však dostal trafiku, bude kandidovat na senátora, může být šťastný,“ uvedl dále.