Tohle Fiala nesliboval. A bude to. Paroubek krutě a jasně

Expremiér Jiří Paroubek má za to, že vláda Petra Fialy zavede Česko hluboko do finanční propasti. Už proto, že v ní nebude finanční odborník, který by to zarazil. Příští ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) podle něj rozhodně není odborníkem na finance, který by něco takového dokázal.

„Nezpozoroval jsem, že by někdy měl sklony, že by byl finančníkem. Nebo že by se v této oblasti pohyboval, zapojoval se do odborné diskuse nebo psal články týkající se ekonomiky nebo financí státu,“ prohlásil Paroubek v rozhovoru pro CNN Prima News.

Za odborníka na ekonomickou oblast považuje Věslava Michalika (STAN), který však nebude působit na Ministerstvu financí, nýbrž na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Zdá se mu, že budoucí vláda sice vypravuje, že ušetří desítky až stovky miliard korun, ale vlastně si teprve teď rozmýšlí, kde bude šetřit. A tyto úvahy podle Paroubka mohou skončit velmi neslavně.

„Pokud jde o navýšení výdajů na armádu, z těch, které jsou v rozpočtu na příští rok ve výši 92 miliardy korun v kapitole Ministerstva obrany, tak v roce 2025 se má dojít až na nějakých 140 miliard korun. To je za čtyři roky nárůst o 50 miliard, takže každoročně zde máme nárůst o zhruba 12 až 15 miliard v situaci, kdy by se schodek státního rozpočtu měl snižovat,“ řekl Paroubek.

„Teď je potřeba se vrátit do normálních čísel, ale ta budoucí vláda neslibuje žádné zázraky. Slibuje, že na konci volebního období tady bude schodek státního rozpočtu ve výši tří procent HDP, což je nějakých 180 miliard korun. Takže to není nějaký malinký schodeček. Když to vezmu za celé čtyři roky a že se k tomu bude dostávat postupně, tak můžeme počítat, že za ty čtyři roky nám státní dluh naroste o nějakých 800 miliard až o jeden bilion korun, což není to, co těch pět stran před volbami slibovalo,“ rozvedl svou myšlenku.

