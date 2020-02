Tohle Topolánek a Nečas nerozdýchají. Přemysl Sobotka pro PL zavzpomínal. A komentuje rivaly ODS

ROZHOVOR „I za Mirka Topolánka se objevovaly určité věci. Konzervativní politik se má nějak chovat, což Mirek tenkrát porušil. A proto jsem ho tenkrát vyzval, aby odstoupil,“ vzpomíná bývalý předseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS). „To byl takový počátek. Velkým negativním hrdinou je Petr Nečas a jeho milostivá. Tam jsme se dostali do totálního propadu a lidé nám přestali věřit. Trvalo řadu let, než jsme se vzpamatovali,“ konstatuje. Kriticky hodnotí snahu bývalých členů ODS založit novou stranu. „Ve mně to nebudí příliš důvěru a přijde mi to jako trošku výkřik. Kluci by si měli uvědomit, že oslabovat ODS v této chvíli je zbytečné. Jsou dostatečně dospělí. Tak by měli mít rozum, a ne tady exhibovat,“ dodává.

Opět se rozhořela mediální šarvátka mezi bývalým premiérem a předsedou ODS Mirkem Topolánkem a ministrem financí v první Topolánkově vládě Vlastimilem Tlustým. Vy je oba znáte, není to prostě tím, že ti dva si nesedli a nemají se rádi?

Přiznám se, že o jejich současném sporu nic nevím. Jen jsem zachytil, že Vlastimil dává údajně dohromady nějakou starou gardu.

Vlastimil Tlustý se v pořadu Prostor Ondřeje Tesárka rozpovídal kriticky o té druhé Topolánkově vládě, kde už ministrem financí nebyl a nahradil ho Miroslav Kalousek. Podle něj tato vláda podvedla voliče, ODS nectila program. Co si o tom myslíte?

Opravdu těžko se mi to hodnotí, neznám detaily. Jestli je to nějaký výkřik Vlasty Tlustého, nedoceněná vize. Neumím to vyhodnotit. Nesmí se ale zapomínat, že už v té době byla ekonomická krize a že se modifikovala fůra věcí.

Tlustý také tvrdí, že jemu zlikvidovali ekonomický program a Klausovi Topolánek celou ODS, kterou prý přiblížil Unii svobody. Tedy že ji posunul jinam. Co k tomu říci?

Neviděl bych to takto černě. Samozřejmě že Václav Klaus měl svoje představy a patří mu poděkování za devadesátá léta. Potom se však dostal do fáze, kdy ODS začal škodit. Vyvrcholilo to tím, že nás opustil. Vlastík Tlustý byl víceméně věrným člověkem Václava Klause.

Nicméně dají se tady v této době vystopovat začátky krize ODS, která vyvrcholila po pádu dalšího premiéra ODS, Petra Nečase?

I za Mirka Topolánka se objevovaly určité věci – a tím ani nemyslím programové. Konzervativní politik se má nějak chovat, což Mirek tenkrát porušil. A proto jsem ho tenkrát vyzval, aby odstoupil.

To bylo kvůli rozhovoru pro nějaký časopis?

Bylo to v nějakém gay klubu, proti kterému vůbec nic nemám, ale konzervativní politik by měl mít jiné způsoby jednání, než měl tenkrát Mirek. To byl takový počátek. Velkým negativním hrdinou je Petr Nečas a jeho milostivá. Tam jsme se dostali do totálního propadu a lidé nám přestali věřit. Trvalo to řadu let, než jsme se vzpamatovali. Doufám pevně, že pod Petrem Fialou už jsme ve fázi, že jsme se dostali do normální politické pravicové strany.

Nejen Mirek Topolánek ale měl aférku, i jeho názorový sok Vlastimil Tlustý měl zase něco s vířivkou...

Ten měl také svoje extempore. Myslím, že ať si kluci vyčítají, co chtějí. Oba se tenkrát měli zachovat korektněji vůči sobě. Nebudu dělat rozhodčího mezi nimi.

Mirku Topolánkovi se návrat do politiky nepodařil. Nyní se o něj pokouší Vlastimil Tlustý spolu s dalšími veterány, bývalými členy ODS Miroslavem Mackem či Jiřím Paynem, a připravují vznik nového pravicového projektu Česká pravice. Jakou mají šanci? Je to dobrý nápad?

Myslím, že tam má být ještě Simkanič a Petr Skokan. Ve mně to nebudí příliš důvěru a přijde mi to jako trošku výkřik. Kluci by si měli uvědomit, že oslabovat ODS v této chvíli je zbytečné. Každý z těch lidí, kdo jsou v tom přípravném výboru, by měl zvážit, jestli má cenu zakládat dneska politický subjekt. Vzpomeňme si na Václava Klause mladšího, který se slávou něco zakládal a teď vidíme, že je v preferencích kolem dvou procent.

Máme tu nedávno vzniklou Trikolóru, Svobodné, Stranu nezávislosti ČR, teď zase Českou pravici? Je tu vůbec ještě prostor napravo od ODS? Nebo si myslíte, že tyto strany a hnutí oslabují ODS?

Všichni strašili, že odchod Václava Klause mladšího oslabí ODS. Neukázalo se to jako pravdivé. Myslím si, že ani toto uskupení veteránů jim nepřinese žádný velký úspěch. ODS to neoslabí. Nevím, proč to dělají.

Země je podle Tlustého v totálním marasmu a je potřeba, aby zasáhli zkušení pravičáci, jinak se pod vedením Andreje Babiše prý z Česka stane Bělorusko či Tádžikistán. Neprospívá ale právě toto tříštění politické scény Andreji Babišovi?

Co vám mám na to říci. Jsou dostatečně dospělí, jsou to převážně senioři. Tak by měli mít rozum, a ne tady exhibovat v době, kdy se potřebujeme dostat do nějaké pozice. Kdy Babiš je potřeba, aby Babiš – který nám tu dělá různé věci – byl oslaben. A dostalo se to do standardního politického střetu, a ne do populistických výkřiků, které dělají Babiš a spol.

Na závěr se zeptám na smutnou událost, kdy nečekaně zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera. Vy jste o něm napsal text s názvem Odešel malý velký muž. Dá se říci, že jste si byli blízcí?

Byli jsme velcí kamarádi, rodinní přátelé. I proto jsem v Rudolfinu byl rodinou vyzván, abych tam řekl pár slov, což nebylo jednoduché. Podle ohlasů to ale mělo nějakou štábní kulturu úcty k Jardovi Kuberovi, kterého si velice vážím a je mi velmi líto, že nás opustil.

Je to velká ztráta i pro ODS...

Pro ODS velká ztráta. Myslím si, že takovíto lidé se obtížně nahrazují.

Ještě mě napadlo, že vás asi spojoval i smysl pro humor?

To víte, že ano. Špičkovali jsme se, jak jsme mohli. Ale vždycky jsme někam tu odeesáckou senátní káru táhli. Odešel mi parťák.

