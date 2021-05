Tohle chceme? Vzali nám svobodu. Ministr Plaga se jen směje. Poslankyně rozpálila demonstraci

Na hlavním náměstí v Liberci se v sobotu sešly stovky lidí, aby vyjádřily nespokojenost se současnými nařízeními vlády, a především také odpor proti plánovanému očkování dětí proti covidu-19. Mezi řečníky zde vystoupila také mladá poslankyně Trikolóry Tereza Hyťhová. „Nedovolme jim, aby zničili demokratický stát a vzali nám naši svobodu,“ burcovala politička dav lidí. Na náměstí zamířili rodiče s dětmi, nechyběly vlajky, co ale většina účastníků neměla, byly roušky či respirátory.

Na hlavním libereckém náměstí, pojmenovaném po prezidentu Edvardu Benešovi, zněla nejčastěji hesla: Říkáme DOST! Nesahejte už na naše děti! Žádné pasy, žádné testy! Děti musí žít, volně dýchat a svobodně si hrát.

Na protestní akci promluvila také poslankyně Tereza Hyťhová, která se úvodem opřela do vládních členů. „Když vidím, co v Poslanecké sněmovně předvádí naše vláda v čele s ministry, to je naprostá, ale naprostá katastrofa, vážení!“ řekla Hyťhová a její slova sklidila hlasitý souhlas přítomného publika.

Zmínila svou opakovanou snahu prosadit bod „podmínky vstupu dětí do škol“, která pravidelně končí neúspěchem. „Chceme, aby naše děti chodily bez roušek a respirátorů. A aby se nemusely očkovat a chodily do školy všechny, bez nesmyslné rotační výuky. K čemu to je, když dítě nemůže ve škole zpívat ani cvičit? K čemu je takový svět? Tohle všechno chceme?“ burcovala poslankyně. Publikum jedním hlasem skandovalo: „Ne!“

Ve snaze, aby se náš život vrátil k normálu, obešla s návrhem ústavní žaloby na zrušení pandemické pohotovosti všechny poslanecké kluby. Do dnešní chvíle však získala pouze šest podpisů, všechny od nezařazených poslanců. K podání takové žaloby je potřeba 25 poslaneckých podpisů. „To je ostuda!“ konstatovala Hyťhová.

Vyzdvihla především nezájem ministra školství o varianty možného řešení, které ve Sněmovně předkládá. „Jakmile navrhnu bod ‚otevření všech škol bez podmínek‘ nebo bod ‚podmínku vstupu do škol‘, tak mi pan ministr školství Plaga řekne, že ho to nezajímá, že na tento bod vůbec nepřijde,“ popisovala poslankyně. Plagu za to protestující ihned vypískali.

Za své úsilí dostat děti do škol prý sklízí v Poslanecké sněmovně jenom výsměch. „Vládní představitelé, včetně poslanců z téměř všech poslaneckých klubů, se mi smějí. Mají ze mě normálně legraci. Stojím tam, a dívají se na mě jako na blázna,“ uvedla, že její argumenty pro návrat dětí do škol zůstávají nepochopeny.

„Věřte mi, že i když těch ‚normálních‘ politiků je v tuto chvíli ve Sněmovně velmi málo, mohu vám slíbit, že to nevzdáme. Budeme to poslední chvíle bojovat za to, aby se náš svět vrátil do normálu. A ne pouze na měsíc, ale napořád, jak nám tu neustále jen slibují,“ přislíbila politička, které plní e-mail stovky zpráv od učitelů, rodičů i dětí. Ti ji prosí, aby s touto situací něco udělala.

„Mám ještě jednu prosbu: Nevzdávejme to. Nemůžeme jim dovolit, aby nám zničili náš demokratický stát a vzali nám naši svobodu. Bojujme za to, má to smysl,“ dodala na závěr poslankyně Tereza Hyťhová.

Na průběh akce dohlíželi policisté, připravený byl i antikonfliktní tým. „Zasahovat ale nemuseli,“ řekl médiím krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Policisté jen opakovaně vyzývali organizátora, aby zajistil, že lidé na náměstí budou dodržovat rozestupy a nasadí si ochranu úst a nosu.

Podobná demonstrace za návrat dětí bez podmínek do škol se v Libereckém kraji nekonala poprvé. Už 19. dubna se podobná akce uskutečnila v Semilech, tam lidé mimo jiné podpořili i ředitele waldorfské školy Ivana Semeckého, který umožnil přístup do tříd i netestovaným dětem a roušky nebyly ve třídách povinné. Vedení města ve stejný den rozhodlo o jeho odvolání. Semecký se teď kvůli tomu s městem soudí. Do Liberce dnes ale nedorazil.

Od pondělí pokračuje rozvolňování koronavirových opatření, Liberecký kraj patří k těm, kde se do lavic vrátí všechny děti základních škol a nižších ročníků gymnázií, a to bez rotací. Povinností ale zůstávají roušky i pravidelné testování. Návrh na zrušení testování minulý týden zamítl Nejvyšší správní soud, na který se obrátili rodiče žákyně prvního stupně jedné z pražských základních škol.

Stanovení povinnosti testování ve školách není podle soudu porušením práva na vzdělání, protože nepopírá rovný přístup ke vzdělání nebo jeho podstatu a smysl. Nejedná se ani o omezení svévolné bez legitimního důvodu, protože cílem testování je ochrana veřejného zdraví.

