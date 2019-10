Tohle dělala ČT. Hráli to. Faltýnek se u Soukupa nevydržel nesmát, jde o moment, kdy vyhrál Babiš

Je zhruba rok a půl před volbami, a tak moderátor Soukup zahájil diskusi volebními preferencemi, v nichž je hnutí ANO s velkým náskokem na prvním místě. „Těší nás to, po té stálé mediální masáži v souvislosti s Čapím hnízdem a řadě kauz, které se snaží neustále někdo vymýšlet jak na naše hnutí, tak našeho předsedu s cílem dostat ho z politiky. Jsme za to rádi, že naši voliči těmto kampaním nevěří,“ reagoval Faltýnek s tím, že k průzkumům společně s kolegy přistupují s pokorou a s rezervou.

Moderátor se ke konci kauzy Čapí hnízdo vyjádřil slovy, že jej potěšil v tom smyslu, že potvrdil určité jeho pochybnosti okolo této kauzy. V kontextu s tím se Faltýnka dotázal, zda jsou stále přesvědčeni o tom, že Babišovo stíhání byla politická objednávka. „Za sebe jsem o tom přesvědčen,“ zopakoval dlouhodobý pohled na věc první místopředseda hnutí. Nemá však ponětí, z jaké strany mohla objednávka přijít. „Hnutí i Babiš mají nepřátel v politice mnoho,“ dodal.

Velmi nelibě se vyjádřil k tomu, jak se zachovala některá média, když státní zástupce rozhodl o zastavení trestního stíhání v případě Babiš, jeho rodiny a dalších. „Média týden v čele s Českou televizí hrála, že je to něco strašného, a řešila, jak státní zástupce změnil svůj názor, když jej vůbec nezměnil,“ zamračil se Faltýnek. „Státní zástupce byl čtyři roky miláčkem národa, protože stíhal Faltýnka a Babiše a v momentě, kdy řekl, že policie nedodala důkazy a zastavuje stíhání, tak média otočila a přišla s takovým brutálním nátlakem,“ nezadržel smích politik.

Faltýnek si je podle svých slov vědom toho, že ANO vadí tradičním stranám na politické scéně. „Ony dělají vše pro to, aby jim snížily preference a přesvědčily občany, že vláda nevládne. My ale plníme program a lidé to vidí a drží nám palce, potkávám je každý den, dokonce i v Praze,“ zdůraznil.

Poukázal na podivnosti, které pozoroval, když byl trestně stíhán. „Co si můžeme myslet o tom, když policista napíše do obvinění, že Faltýnek spáchal trestný čin tím, že uzavřel fiktivní a účelovou smlouvu na prodej akcií, a má současně tuto smlouvu ve spise, není fiktivní a existuje,“ dal za příklad, co dodnes nemůže pochopit.

„Vládne se hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem dobře?“ zajímal se dál Soukup. Faltýnek předsedu neváhal vychválit. „Není typickým politikem. Je člověkem, který když něco řekne, tak to udělá. V menšinové vládě prosazování zákonů trvá déle, ale v minulých koaličních vládách se kompromisy hledaly zase složitěji,“ míní Faltýnek.

Následně nastínil, co bude jejich hlavním tématem pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021. „Budeme pokračovat v práci, kterou jsme začali. Zjednodušovat daně a více se věnovat živnostníkům,“ uvedl a dodal, že chtěli narovnat podnikatelské prostředí a říct si, že je normální také v ČR platit daně. „Jde o zátěž na živnostníky, a proto je důležité jim zjednodušit daňový systém,“ doplnil s tím, že paušální daň může být zajímavá záležitost.

Naopak se pustil do opozice, která měla za posledních sedm let ve Sněmovně jediné téma – Antibabiš. „Žádné jiné téma tam od ní nebylo. Nechci komentovat konkrétní čísla v průzkumech, jsme rádi, že kampaně proti nám nefungují,“ zopakoval Faltýnek. „Babiše lidé volí proto, že splní vše, co slíbí. Já na něj nemám, byl vždy rychlejší než já,“ pousmál se místopředseda, který prý nezná nikoho, kdo by měl tak obrovský tah na branku. „Jako esemesky v pět hodin ráno jsou normální,“ poukázal na aktivitu předsedy hnutí.

Na přetřes také přišla ústavní žaloba na prezidenta republiky, kterou poslanci nakonec zamítli. „Zdálo se mi správné tam po právní stránce vystoupit, přestože nejsem právník. Radil jsem se s přáteli, kteří se v oboru vyznají. Cílem ústavní žaloby na prezidenta republiky bylo zbavit Miloše Zemana mandátu. Je to hrozné,“ zhodnotil Faltýnek.

Doplnil, že ještě nikdy jsem neviděl tam vystoupit někoho, kdo je tak plný nenávisti. Celé to bylo obrovské fiasko senátorů,“ podotkl s tím, že hlasování se neúčastnil. „Není přece možné žalovat prezidenta za skutky z minulého funkčního období,“ podivoval se Faltýnek.

Podle moderátora politické prostředí zhrublo. Faltýnek k tomu závěrem zopakoval, že většina ostatních stran a hnutí tu zkrátka Babiše nechce. „Pořád dokola upozorňují na to, že je trestně stíhaný, na kauzu Čapí hnízdo, StB... minulá Sněmovna přijala zákon na Babiše, který ho naplnil, ale i nadále ti lidé říkají, že je Babiš ve střetu zájmů. Celé je to postavené na hlavu,“ uzavřel Faltýnek s tím, že je to věc, o které může rozhodovat jen český soud.

autor: nab