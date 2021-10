Tohle je důvod. Babiš velmi tvrdě bouchl dveřmi a rozkryl Fialu a spol.

reklama

„2013, kdy jsme poprvé kandidovali, tak to bylo relativně snadné. Získali jsme nečekaných téměř 19 procent. Potom jsme se nějak poradili, skončili ve vládě, já jsem byl ministr financí, celkem úspěšný. Potom jsme uviděli to, že náš koaliční partner zkrátka chce dělat, ty kšeftíky, a my jsme nechtěli. Tak byla ta aféra o dluhopisech. Vymyšlená, samozřejmě. Poté mě vyhodili z vlády, a my jsme ty volby 2017 vyhráli. Nebyli jsme ale schopní sestavit vládu, protože ten polistopadový politický kartel, a já potom tady budu mluvit o tom fantastickém příspěvku Davida Martínka, který je úplně úžasný, k tomu se ještě vrátím. Takže polistopadový politický kartel s námi zkrátka nechtěl jít do vlády. No a protože jsme vyhráli v řadě sedm voleb, tak už jsme je tak štvali, že zapojili všechno. I zahraničí, různé ty výmysly. A postavili pětikoalici. Pět stran proti Babišovi. S jediným cílem – odstranit Babiše z politiky,“ zkonstatoval úvodem Babiš a přiznal, že hnutí ANO prohrálo v počtu hlasů.

„Musím říct upřímně, že to bylo překvapení. My jsme si mysleli, že vyhrajeme. Ale máme největší počet mandátů. Takže ten rozdíl v hlasech je minimální. 35 tisíc necelých. Ale co se stalo, když se podíváme na ta uskupení Přísaha, ČSSD, KSČM a Trikolóra, tak tam došlo ke ztrátě hlasů v počtu 844 tisíc. Když se podíváme, kolik získal PirSTAN, tak to je 840 tisíc. Když to vezmeme takhle, tak je asi bohužel znovu ta naše společnost rozdělena. Co se týče mandátů, tak těch máme nejvíce. 72. SPOLU má 71. ODS má 33,“ zmínil Babiš a poukázal na příspěvek Davida Martínka.

„Nechám to zveřejnit celé. Úplně jsem z toho nadšený, co ten pán napsal, jak to má všechno seřazené, jak to má svoji logiku. Možná by mohl něco napsat o polistopadovém vývoji, o kterém se moc nepsalo, když jsme měli výročí 30 let od revoluce,“ sdělil Babiš a apeluje, aby si to všichni přečetli.



„Ano, v roce 2017 jsme vyhráli volby, a dokonce jsme sestavili vládu, i když kartel nechtěl. Odmítl nás. Ano, díky sociálním demokratům a komunistům můžeme říct, že v Česku funguje princip politické konkurence. A výsledek politické konkurence se dostavil prakticky okamžitě. Změnami, které vedly k posílení role pracujících. K lepším platům. Ano, já jsem si vědom jako bývalý podnikatel, že když nemáte lidi, musíte se o ně postarat, musíte je zaplatit, dát jim podmínky. Lepším důchodům, píše pan Martínek,“ dodává dále Babiš.



„Spravedlivějším odměnám pro lidi, kteří zajišťují chod státu. Ano, to jsme dali vojákům, učitelům, zdravotníkům, hasičům, policistům. Všechny jsme podpořili. To je základní věc, nutná pro správný chod společnosti. Spravedlivá odměna za práci je základem a zdrojem prosperity. Vláda tento nutný směr nastartovala a přes obrovský povyk opozice i prosadila. Ano, 2010 dala ODS důchodcům nulu. 2014 45 korun. Takže všichni vědí, co jsme udělali. Podpora rodičovského příspěvku, podpora dětem, samoživitelkám, rodinám a důchodcům. Já v té knize Sdílejte, než to zakážou shrnuji věci, které moje vláda prosadila,“ dodává dále Babiš a odvolává se také nadále na komentář Davida Martínka.



„‚Lež! Lži, výmysly, špína, propaganda… je to estébák, koblihář, komouš…,‘ píše pan Martínek. To se ozve okamžitě, kdykoliv věcně upozorním, že díky konkurenci politických subjektů došlo ke změně k nazírání na způsob, jakým jsou realizovány veřejné zakázky. Srovnejte si ceny, za jaké se dnes stavějí dálnice – za polovic – nebo železniční koridory. Srovnejte si způsob, jakým strany kryly rozkrádání během svého vládnutí. Srovnejte jednání z dobře zdokumentované kauzy dotací ROP Severozápad se způsobem, kdy Babiš okamžitě ukončil činnost problémové pobočky ANO v Brně, kde nám nalezli bývalí odéesáci, v situaci, kdy se objevilo podezření z korupce. Srovnejte si situaci v ostravské huti Liberty, kdy se vláda uprostřed krize kolem Vrbětic rozhodla vyřešit a vyřešila problém kolem povolenek za miliardy, odkloněných Guptou do Rumunska. Šlo o naprosto přesvědčivý zásah ve prospěch domácího průmyslu, kdy vláda podpořila odboráře, upozorňující na čachry s povolenkami v hodnotě miliard. Babiš snížil daně o 436 miliard. Zahájil investice do infrastruktury. Vláda připravovala masivní investice, 20 tisíc projektů v hodnotě osm bilionů korun. Investice do zdravotní péče. Do sportu. Do životního prostředí, kdy se vyměnilo 100 tisíc kotlů… a tak dále,“ říká Babiš s tím, že i tak prohráli.



„Nikdo nikdy tolik pro tuto zemi neudělal. Nikdo. Ale ten program, ten jediný program opozice, té pětikoalice, zbavit se nenáviděného Babiše nakonec přebil všechno. Já to nechám na historiky, proč se tak stalo, jak to je vůbec možné. Asi jsme něco udělali špatně. A že vůbec lidé už zapomněli? Změna? Jaká změna? Vždyť tady byli do roku 2013, oni mě zplodili. Kdyby nekradli, kdyby nedělali ty kšeftíky. A kolik toho je. Oni tady žijí spolu s těmi médii. Kolik jich bylo. Desítky novinářů a komentátorů, jak jim radili, jak porazit Babiše a co mají dělat. A do toho ti Piráti. Jsem rád, že jsme je porazili totálně. Protože ti jsou horší než ti, kteří tady kradli do roku 2013, ještě horší. Změna. Takže změna nazpátek. Voliči se tak rozhodli, mně je to líto. Ale tak to je, protože lidé zkrátka mají asi krátkou paměť,“ zmínil Babiš.

„Já jsem český premiér, jsem Čech, hrdý Čech. A zkrátka to nevzdám. Takže mám pro vás špatnou zprávu – zůstanu ve Sněmovně. Zůstanu. A pokud skončíme v opozici, tak tam budu. A budeme sledovat ty všechny sliby pana Fialy, těch 100 miliard úspor a všechny ty kecy. A tu ‚Babišovu drahotu‘. Na to jsem zvědav, jak to všechno vy zvládnete. Protože vy jste tam už přece byli do roku 2013. A co z toho vypadlo? Téměř nic. Takže takto to vypadá. Určitě se k tomu budeme vracet. Včera ta pětikoalice podepsala dohodu, že mají 108 mandátů, že chtějí jednat s prezidentem. My samozřejmě oslovíme SPOLU k jednání, respektive ODS. Uvidíme, jestli budou chtít jednat, nebo nebudou chtít jednat,“ sdělil Babiš.

„Já neskrývám zklamání nad tím, že jsme nevyhráli. I když na mandáty jsme vyhráli. Ale strašně moc si vážím té podpory, fakt je to neuvěřitelné, že jsme dostali tolik hlasů při tom, co se tady dělo. Všechny ty věci proti mně. Ve finále jste viděli, že se zapojili i cizinci. Jsem zvědav, kdy zveřejní ta dáma ta ostatní jména v rámci té pseudo kauzy. Držte nám palce. Děkuji všem. A i když to vypadá, že jsme prohráli, tak čas běží určitě v náš prospěch. Protože pravda je na naší straně. A vy to dobře víte,“ uzavřel Babiš.

