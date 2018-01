Tohle je téma do hospody, ohradil se ministr Vojtěch proti dotazu z opozice

„Nejsem ochoten odpovídat a myslím, že ani povinen odpovídat na dotazy, které jsou skutečně bulvární, spekulativní,“ vzepřel se podle iDNES.cz Vojtěch. „Nevím o žádném záměru pana prezidenta komukoliv udělit aboliční milost. Nevím, že by to vůbec avizoval, nebudu tady rozvíjet ničím nepodložené spekulace. Myslím, že to je spíš někam do hospody, ale nikoli na půdu Poslanecké sněmovny,“ bránil se dále ministr na dotaz Kovářové. Ta chtěla vědět, jak by ministr hlasoval v případě udělení milosti pro šéfa hnutí ANO a jeho nejbližších v kauze Čapího hnízda. „Pokud by taková situace nastala a vy byste ji na vládě museli řešit, tak byste vládu a jednání vlády považoval za jednání v hospodě?“ pokračovala v přestřelce s ministrem.

Celá zpráva zde.

Kovářová svůj dotaz zdůvodnila blízkým vztahem mezi Babišem a Zemanem. „Projevem jejich mocenského paktu je riziko udělení milosti právě trestně stíhanému premiérovi a jeho nejbližším,“ prohlásila a připomněla ústavní změnu z roku 2013, která umožňuje hlavě státu udělit tvz. aboliční milost, tedy konec trestního stíhání, bez kontrasignace premiéra nebo jím pověřeného člena vlády.

„Tady se skutečně můžeme bavit o spekulacích, pokud o to máte zájem, můžeme o tom diskutovat hodiny, ale já myslím, že bychom měli asi řešit věcnou problematiku. Ani vláda závazně neschvaluje aboliční milost. Kontrasignuje premiér, nebo jím pověřený člen vlády,“ kontroval v přestřelce ministr.

Odpověď na stejnou otázku chtěla vědět také od samotného premiéra. Ten byl nepřítomný, Babiš jí musí odpovědět písemně do třiceti dnů.

Psali jsme: Kovářová (STAN): Kancléř bez prověrky? Pokračování paktu Babiš-Zeman Ministr Ťok: Jsem vyzýván, abych udělal krajně nezodpovědný krok Rakušan (STAN): Žádám o zásadní změnu tendru na mýtný systém Kovářová (STAN): Začíná to vypadat, že vládní poslanci prošli za necelý měsíc totální transformací

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla