Tohle lidi utahá. A až uvidí toto o Pekarové... Holec rozkopl vše

Petr Holec už si poslušně připravil svetr. Zaslechl totiž výzvy vlády, aby si Češi přestali přetápět, protože tím podporují Putina. A v nádrži má jen tři nebo čtyři litry benzínu, protože poslouchá Petra Fialu, který zase nabádal, aby si lidé nevytvářeli zásoby pohonných hmot. Ale povšiml si, že vládní speciál letěl s českou delegaci až do Dubaje a spekuloval, kolik by asi za tuto cestu bylo plných nádrží. „Lidi tady vidí, jak sousední země EU lidem pomáhají a naše vláda pořád nic. Každá válka, i ta na Ukrajině, lidi utahá, když nemají peníze,“ poznamenal a prozradil také něco o Polsku.

Zmínil, jak premiér a ministr financí vyzývali lidi, aby tolik netankovali a nejezdili autem, protože tím lidé „podporují Putina“ a válku na Ukrajině. Ministr Síkela pro změnu řekl, že v Česku se vytápí na teplotu o 4 stupně vyšší, než je průměr v klimaticky srovnatelných zemích.

A senátor Fischer dokonce prohlásil: „Zastavit import plynu a ropy z Ruska. Na několik měsíců si to vyžádá pokles teploty v domácnostech o čtyři stupně a nosit více svetrů. Ale skončíme s chorobnou závislostí na diktátorovi, která škodí.“

Holec ironicky poznamenal, že je poslušný člověk, takže už má svetr připravený. „Pokud tady klesne teplota o čtyři stupně na nějakých velmi příjemných 18 stupňů, což je taková moderní domácí teplota, tak si navléknu svetr. A já teď svetr s sebou nosím všude, mám ho i v autě, tam mám pro jistotu jenom tři nebo čtyři litry v nádrži, kdyby mě náhodou chytila nějaká kontrola, jestli plním výzvu premiéra a šetřím palivo,“ dodal.

Připravený svetr Petra Holce

Ovšem plnou nádrž natankovali ve vládním speciálu a česká delegace vyrazila na Expo do Dubaje, připomenul komentátor, že šetření evidentně nezačíná nahoře. Zúčastnila se například předsedkyně Sněmovny Markéta Adamová Pekarová. „Mě by zajímalo, kolik nádrží auta v Česku by bylo za ten vládní speciál,“ prohodil a dodal, že by ho také zajímalo, jak dlouho si vláda myslí, že jí takové chování bude procházet. „Slibovali změnu a změna je tu,“ opřel se do vládního hesla. Povšiml si, že proti vládě už začínají vystupovat například Piráti, kteří chtějí příspěvek na energie až 800 Kč na domácnost, a rýpl si, že podle prohlášení by měli být „sociálním svědomím vlády“ lidovci.

„Lidi tady vidí, jak sousední země EU lidem pomáhají a naše vláda pořád nic. Každá válka, i ta na Ukrajině, lidi utahá, když nemají peníze. I ta rekordní pomoc Ukrajincům, na kterou jsme všichni pyšní, tak opadá, protože lidé nemají až na výjimky bezedné peněženky,“ poznamenal.

Dotkl se pak toho, co vláda neudělala s palivy. Tedy že se pomstila Babišovi ukončením přimíchávání biosložky, což ale na cenu nemělo žádný vliv a navíc ani ještě není v praxi. A že začala kontrolovat marže, ale evidentně byly marže v pořádku. „Takže to byla zbytečná buzerace, která ničemu nepomohla, nic nezlevnila, změnilo se jen to, že ceny ropy po raketovém nárůstu zase raketově propadly, jak už to s energií bývá,“ usuzoval Holec.

Kopal také do „úderné propagandy“ Petra Fialy na sociálních sítích, která je podle něho úplně stejně o ničem, jako za socialismu. „Musím říct, že komunisté ji měli trošku lyričtější,“ řekl.

Komentoval pak cestu Petra Fialy do Kyjeva, na kterou ho prý přibrali Poláci: „Celý ten polský předvoj v tom konfliktu, i to, že Poláci chtějí ty mírové jednotky NATO na Ukrajině, které samozřejmě odmítli Němci, oni vsadili všechno na to, že vyřeší ty problémy, které mají s Evropskou unií, s Evropskou komisí, ten spor o jejich politizaci justice a médií, tak ten vyřeší a shodí ze stolu tím, že si stoupnou do čela toho boje proti Putinovi. Ale já když jsem četl, že Kaczynski je schopný rozpoutat válku mezi Ruskem a NATO, tak tomu nechci věřit.“ Dodal, že oslavných titulků sice cesta do Kyjeva přinesla dost, ale pokud se nemýlí, tak konkrétního nic.

Doplnil, že v Parlamentu se proti vyzbrojování Ukrajiny Českem postavila tak napůl SPD a okamžitě na ni začali útočit v Respektu, ale i jinde. „Je to diskuse, která probíhá všude možně, v Evropě i v Americe, je to legitimní diskuse, jestli je to nejlepší, protože to samozřejmě nějaké důsledky má. A ten, kdo je proti tomu, abychom i my vyzbrojovali Ukrajinu, tak není žádný válečný štváč nebo agresor, prostě je to legitimní názor,“ namítl Holec.

