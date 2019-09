Tohle mi hlava nebere, kroutil Vondráček hlavou nad nejnovějším počinem „chvilkařů“. Zato Marek Benda se chytl

„Tohle už mi hlava nebere.“ Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček v České televizi kroutil hlavou nad výroky příznivců spolku Milion chvilek. Poslanec Marek Benda (ODS) naproti tomu šil do prezidenta. Ten prý jen provokuje a snaží se odvádět pozornost od podstatných otázek. A média a politici se do této Zemanovy pasti nejednou chytili.

V rozhovoru s Jaromírem Soukupem na televizi Barrandov prezident Miloš Zeman prohlásil, že by zrušil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO), pokud by bylo obnoveno. Ještě 25. ledna 2018 přitom sliboval, že nic takového neudělá. Tehdy v České televizi řekl, že by se zesměšnil, kdyby takto Babišovi pomohl.

O Zemanově výroku v pátečních Událostech, komentářích České televize diskutovali předseda sněmovního ústavně-právního výboru, sněmovní matador Marek Benda (ODS) a předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Ten hned na úvod zdůraznil, že existuje pravomocné rozhodnutí, kterým se kauza Farmy Čapí hnízdo zastavuje, a politici hnutí ANO si prý dávají pozor, aby se k tomu vyjadřovali co nejméně.

„Prohlášení pana prezidenta, jak bylo vysvětleno i hradním mluvčím Ovčáčkem spíše vůči mediálnímu tlaku a opozičním tlaku. Nikdo z toho žádnou extrémní radost nemá, ale domnívám se, že v tuto chvíli rozhodně nedošlo k žádnému zásahu do právního státu. Pan prezident jen konstatoval své pravomoci, které v té Ústavě skutečně jsou,“ zdůraznil Vondráček.

Benda nabídl trochu jiný pohled na výrok hlavy státu.

„Tohle je typická provokace prezidenta Zemana, kterou odvádí pozornost od dalších věcí, např. od toho, že do Sněmovny bude předložen rozpočet a tak podobně. Navíc si myslím, že je to neuvěřitelná past, zejména teda na hnutí ANO a sociální demokracii, protože nevím, kdo tu Ústavu dočítá skutečně až do konce, ale Ústava v článku 63, který tu pravomoc prezidentovi dává, jednoznačně říká, že za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy nebo pověřeného člena vlády, odpovídá vláda,“ zdůraznil Benda.

Pokud by k udělení abolice došlo, měly by prý všechny politické strany zastoupené ve Sněmovně říct, zda souhlasí s tím, že si předseda vlády udělí abolici.

„Podle mě je to od prezidenta provokace a past a zase jsme se na ni tak trochu chytli. Vždyť známe prezidenta republiky, prostě porušil všechno, co řekl předtím. Fakticky si z nás dělá legraci,“ doplnil Benda.

Dovysvětlil, že ona abolice zůstala v Ústavě předešlém kvůli ochraně zahraničních hostů, aby si třeba někdo v Česku neusmyslel, že bude stíhat třeba izraelského premiéra.

Česká justice funguje podle Bendy poměrně dobře, ale nelze se divit, že zastavení stíhání premiéra budí pochyby, když policie a státní zástupce Jaroslav Šaroch řešili kauzu Čapí hnízdo celé čtyři roky.

Když znovu dostal slovo Vondráček, posteskl si, že jednu věc mu hlava nebere. Zmínil kampaň Milion chvilek pro demokracii.

„Já jsem hlavně zaznamenal prohlášení, poté co bylo zastaveno trestní stíhání, když to zjednoduším, že přibylo důvodů, aby premiér odstoupil a proč vyjít do ulic. Nezlobte se, tohle už mi opravdu hlava nebere. Já jsem opravdu doufal ve zklidnění situace, protože se prokázaly ty argumenty, které jsme předkládali od začátku, ale nestalo se tak. Já si myslím, že část veřejnosti stále není spokojena s výsledkem voleb a dělají všechno pro to, aby tuto vládu nějakým způsobem napadli,“ zaznělo z úst předsedy Poslanecké sněmovny.

Úkolem politiků teď je stabilizovat situaci a dělat vše pro to, aby jednou lidé v České republice táhli za jeden provaz.

