Tohle my neuděláme... Stanjura okamžitě po kritickém projevu Zemana vystoupil

„Pojďme rozdělit tu mou přátelskou polemiku, jak to nazval pan prezident, na dvě části - na oblast příjmů a oblast výdajů,“ začal Stanjura.

Uznal, že české daňové výjimky vydají ročně téměř na 400 miliard korun, jak správně řekl prezident Miloš Zeman. Jenže k tomu dodal i druhou důležitou věc. „My zrušení základní daňové slevy na poplatníka nenavrhujeme, ne proto, že bychom se báli našich voličů, ale protože si myslíme, že je tato sleva správná,“ zdůraznil ministr financí v reakci na Zemana, který poslancům vyčetl, že daňové výjimky neruší právě proto, že se bojí svých voličů.

Stanjura poukázal na to, že kdyby byl návrh realizován, všem daňovým poplatníkům narostou daně o 30 tisíc.

„Druhá důležitá daňová výjimka, jejíž zrušení nenavrhneme, je, že se nedaní důchody. A je to dobře a je to správně. Jinak by každý senior přišel o 15 procent svého důchodu. To by bylo špatně,“ sdělil Stanjura Zemanovi.

Do třetice Stanjura odmítl zrušit daňovou slevu na děti, protože chce podpořit rodiny s dětmi.

Žádnou z těchto tří výjimek prý vláda Petra Fialy ani náhodou nezruší.

Poté si Stanjura trval na tom, že by nevrátil ani superhrubou mzdu, protože její zrušení považuje za správné. Jednoznačně odmítl i výstavbu kanálu Dunaj - Odra - Labe, protože pokud se o tomto projektu hovoří už nejméně sto let a dosud se to nezrealizovalo, ukazuje to, že to není kvalitní projekt a bude lepší ho nerealizovat.

To je jasné stanovisko vlády, kterou si voliči zvolili, aby realizovala odpovědnou rozpočtovou politiku a vláda to také udělá. To Stanjura přislíbil.

