Tohle ne! Zaorálek zarazil Rusy i Filipa. Střelba do TOP 09 i KSČM. Okamura varuje, velký plán EU, vysavač peněz

Moderátorka Terezie Tománková v nedělní Partii televize Prima přivítala ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD), šéfa komunistů Vojtěcha Filipa a šéfa SPD Tomia Okamuru. Vojtěch tepal vládu za to, jak se chová ke školství. Něco podobného tu prý nepředváděl nikdo celých 200 let. Zaorálek si pochvaloval, jak se český národ zachoval v koronavirové krizi. Došlo i na sochu maršála Koněva. Zaorálek udeřil na Rusko i české komunální politiky. Okamura tepal EU a nešetřil ČSSD. „Klesají jim preference, tak...“.

Filip prozradil, že uvnitř KSČM se vedla prudká debata, jestli nouzový stav zachovat do 25. května, nebo rozvolňovat dřív. Kvůli dopadům karantény na ekonomiku. „Jediné, co mě mrzí na vládě, je, že nedokázala lépe vymyslet ten postup, jak uvolnit školy. To je poprvé po dvou stech letech, co jsou školy dobrovolné, a pokud chceme rozvolňovat ekonomiku, tak musíme také děti poslat do školy,“ zdůraznil Filip.

„Já mám takový pocit, že tady nejsou ideální řešení,“ kontroval Zaorálek s tím, že kdyby se školy otevřely, tak nebude možné držet pandemii pod kontrolou. Je prý hrdý na své spoluobčany, že se chovají zodpovědně, že věří v nutnost karanténních opatření, které přijímá vláda. „Mně tohle připadá nejcennější – udržet tu atmosféru dohody. Na to jsem pyšný, že se to podařilo v České republice,“ zdůraznil Zaorálek.

Když se dostal ke slovu Okamura, konstatoval, že je nakloněn rozvolňování, pokud to dovolí pandemická situace. „To, s čím máme velký problém, je ten tlak EU, aby se všechny hranice otevřely najednou. Oni nám napřed nepomohli, EU nás jen kritizovala a teď je to to samé,“ tepal Okamura Evropskou komisi.

Zaorálek se poté zastal ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, své stranické kolegyně, která přišla s návrhem na snížení platů politiků. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že se na tomto nápadu shodla vláda, ale Maláčová ho vydává za svůj. Zaorálek však popsal, že to bylo jinak.

„Já jsem u toho seděl na vládě. Ona to dostala od pana premiéra za úkol – připravit to,“ prozradil Zaorálek.

„Hnutí SPD již předložilo návrh na zmrazení platů politiků do roku 2021 a všichni poslanci hlasovali proti zmrazení platů. Poslanci SPD v tom zůstali osamoceni. Oni hlasovali proti návrhu SPD a teď, protože jim klesají preference, tak říkají ‚něco vymyslíme‘,“ pustil se Okamura do ČSSD.

Kdyby ČSSD a s ní i další strany kývly na odebrání dávek nepřizpůsobivým, jak to podle Okamury navrhuje SPD, rozpočet by hned získal peníze navíc.

Terezie Tománková poté přehodila výhybku k česko-ruským vztahům a ke sporům o sochu sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vzkázal do Prahy, že pomník se musí vrátit na původní místo.

Zaorálek nad takovýmto vyjádřením kroutil hlavou.

„To je úplně nešťastné vyjádření, protože já vím, že na ministerstvu leží dopis, kde ruská strana navrhuje, že by si tu sochu odvezla, a teď najednou přichází tohle, že ta socha ausgerechnet musí stát zrovna na tomhle místě,“ podivoval se Zaorálek.

Ministr kultury Lavrovovi na dálku oponoval, že ruská strana se nestará o pomníky legionářů, což je pro českou stranu velký problém. „Jsem přesvědčen, že bez legionářů by nebylo Československo,“ řekl ministr kultury. Už jako ministr zahraničí se prý snažil o této věci s Rusy jednat, ale zatím ta jednání nejsou příliš úspěšná.

„Nám o ty hroby jde, ale ruská strana nebyla ochotná nám v tomto pomoci. Tak si sedněme za stůl a pojďme o tom debatovat,“ volal ve studiu Zaorálek.

Kroutil však hlavou také nad počínáním pražských komunálních politiků. Na sochy a pomníky je podle Zaorálka třeba hledět jako na historické památky.

„Celý Karlův most je plný soch a někdo může přijít s tím, že je to celé katolická ideologie. Ale to je historie,“ zdůrazňoval Zaorálek. A to Rusko je těžký soupeř, těžko se s ním hledá shoda a často dělá neférové kroky. Ale komunální politici to české diplomacii neulehčují,“ řekl Zaorálek.

Vojtěch Filip vysvětloval, proč ruskému armádnímu webu Krasnaja zvezda řekl, že v České republice sílí fašistické tendence, a že chápe, když se ruská strana o pomníky legionářů nestará. Vysvětloval to tak, že všichni vojáci se občas dopouštějí činů, které nejsou chvályhodné.

Zaorálek tento postoj považuje za nepřijatelné ustupování Rusku.

„O každém, kdo nesouhlasí s jejich narativem, tak o něm řeknou, že to je fašista. Tak tohle ne. Já se musím držet toho, co říkal Masaryk v knize Rusko a Evropa, že je třeba upozorňovat na carské manýry. A když se nám někdo snaží vnutit ruský pohled, tak já musím v návaznosti na Masaryka říct ‚tak tohle ne!'," uvedl Zaorálek.

Když se znovu dostal ke slovu Okamura, konstatoval, že by sochu Koněva nechal na původním místě, protože jde o připomínku historie. Jedním dechem připomněl, že britský válečný premiér Winston Churchill hovořil velmi kriticky o Indech a nelitoval je, když umírali kvůli hladomoru.

Po telefonu se do nedělní Partie zapojil i místopředseda ODS Martin Kupka, který na Filipovi za slova pro ruský web nenechal nit suchou. „To, že někdo poplive Českou republiku ve snaze zalíbit se Rusku, to je nehorázné. To, že se někdo tímto způsobem vyjadřuje o České republice, to považuji opravdu za nehorázné,“ vypálil Kupka.

Filip se bránil, že neplival na Českou republiku. Zájmy republiky údajně hájí. Ale nehodlá šetřit ty politiky, kteří vyzdvihují vlasovce jakožto sluhy fašistů.

Zaorálek prohlásil, že považuje za naprosto nepřijatelné, pokud ruská strana přijala zákon, který dovoluje stíhat ty zahraniční politiky, kteří se rozhodnou disponovat se sochami ruských vojáků. Toto měl Filip v ruských médiích také říci. „Ale já jsem na to nedostal otázku, tak jsem se k tomu nevyjadřoval,“ bránil se Filip.

TOP 09 přišla s návrhem odvolat Vojtěcha Filipa z postu místopředsedy Sněmovny za to, jak poškodil Českou republiku.

Okamura konstatoval, že se nechce vyjadřovat k jednání komunistů, to je prý jejich věc, ale udeřil na TOP 09.

„Já myslím, že TOP 09 je zrovna tou nejflagrantnější stranou, která nehájí české zájmy. Je ostentativně probruselská, chce přijmout euro a opět nehájí české zájmy,“ rozčiloval se šéf SPD.

Zaorálek upozorňoval, že EU musí spolupracovat na vývoji vakcíny proti nemoci COVID-19 a musí ekonomicky spolupracovat. Okamura kontroval, že by se raději spoléhal na Evropu, a ne na EU. „Být prounijní není totéž jako proevropský. To jsou protiklady. Když je někdo prounijní, tak je protievropský,“ zaznělo z úst předsedy SPD.

Zaorálek si trval na tom, že jsme na EU ekonomicky závislí. „Ale my jsme proexportní ekonomika, pro nás je otázka setrvání v EU otázkou živobytí,“ upozornil Zaorálek.

Okamuru však nepřesvědčil. Předseda SPD uvedl, že EU si chce po odchodu Velké Británie ještě zvyšovat rozpočet, což považuje za nepřijatelné. Vychází prý z informací, které mu dodává poslanec SPD Ivan David. „O třetinu více peněz chce vysát z národních států, a to je tedy podpora, to vám řeknu,“ zuřil Okamura.

