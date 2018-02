Tohle není vtip: Helena Langšádlová se přiznala k vážné věci, která se týká Okamury

Požadavek na hlasování o odvolání místopředsedy Okamury přednesl předseda jejich poslaneckého klubu Jan Bartošek. „Na základě jednacího řádu žádám o zařazení nového bodu, který se jmenuje: Odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny. V souladu s jednacím řádem jsem sesbíral podpisy 86 poslanců. Za KDU-ČSL 10, za TOP 09 7, za STAN šest, za ODS 25, za sociální demokracii 14, za hnutí ANO 2 a za Piráty 22,“ sdělil Sněmovně hned na úvod jednání, když se schvaloval program schůze.

Okamura se podle něj vyjadřuje hanlivě k utrpení obětí holocaustu, do čehož lidovec zamíchal i to, že bývalý tajemník poslaneckého klubu SPD je dnes trestně stíhaný za výroky, že „Židé, cigáni, homosexuálové patří do plynu“. Člověk, jehož chování je tak lidsky odporné, nemůže podle něj být v takto vysoké ústavní funkci a reprezentovat Českou republiku při mezinárodních jednáních.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po něm přišel k pultíku poslanec STAN Vít Rakušan. Své vystoupení avizoval jako „Návrh na změnu pořadu jednání“, ovšem žádný návrh nepředložil. Místo toho začal předčítat jména obětí táboru v Letech. „A ty oběti si zaslouží, aby jejich jména padla tady na plénu Sněmovny, protože to, že tito lidé v tomto táboře zemřeli, to, že tito lidé zemřeli v táboře, který byl oplocen, a žádné díry v tom plotě nebyly,“ reagoval na slova Tomio Okamury, že plot kolem tábora byl děravý.

Celkem poslanec Rakušan přečetl 337 jmen, což podle sněmovního stenoprotokolu zabralo téměř deset minut.

Ani to však poslancům podporujícím Okamurovo odvolání nestačilo, aby se před následným hlasováním o zařazení bodu na program shromáždili. Svědčí o tom následný facebookový komentář poslankyně TOP 09 Heleny Langšádlové.

Mgr. Helena Langšádlová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ta Bartoškův návrh na změnu programu podepsala, při hlasování jej ovšem nepodpořila. Nestihla to prý. „Rozhodně se mi příčí výroky Tomia Okamury, důkazem je, že jsem byla mezi prvními, kdo jeho odvolání z postu místopředsedy PS podepsal. Dnes jsem nehlasovala, protože jsem byla v daný moment na jednání a tento bod jsem bohužel nestihla,“ omlouvala se na sociální síti.

Ujistila však, že o sesazení Okamury ze sněmovního vedení bude usilovat dále. „Takový člověk nemůže být v tak vysoké ústavní funkci,“ trvá na svém.

Za své zdržení to na Facebooku schytala. Například hudební kritik Jan Rejžek, známý svými příkrými názory na cokoliv, jí vyhuboval: „Jak nestihlA??? Za to Vás platíme, abyste stíhala!“

Hlas Heleny Langšádlové by však nic nezměnil, pro Bartoškův návrh hlasovalo 70 poslanců, potřeba bylo 85. Pro hlasovali zejména všichni zástupci Demokratického bloku, také většina sociálních demokratů a Pirátů. Přidalo se pět poslanců hnutí ANO.

Pokud jde o samotnou Langšádlovou, její hlasování nabízí ještě jednu záhadu. Ve sjetině hlasování je totiž uvedeno nikoliv že „nehlasovala“, jak sama tvrdí, ale že se zdržela hlasování. To znamená, že byla přihlášena svou hlasovací kartou, ale nehlasovala ani pro návrh, ani proti (pokud tak poslanec neučiní, je ve hlasovací sjetině evidován jako „nepřihlášen“- pozn. PL). Pokud tedy během hlasování byla na jednání mimo sál, jak tvrdí, znamená to, že dlouhodobě nechala svou poslaneckou kartu přihlášenou v hlasovacím zařízení.

Celá hlasovací sjetina k dispozici ZDE.

Psali jsme: Rusko dělá velmi agresivní politiku, kritizovala Langšádlová

Já už nemám slov. Helena Langšádlová spráskla ve studiu ČT ruce nad Zemanem

Helena Langšádlová varuje: Teď už proti zlu nestačí jen armáda a zástupy policistů



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav