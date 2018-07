Tohle nepodepíšeme, odmítla vláda Maďarska migrační dokument OSN. A my?

Maďarsko zahájí proceduru odchodu z jednání OSN o globálním paktu o migraci. Oznámil to ministr zahraničí Péter Szijjártó, informovala agentura Reuters. Podle této dohody by migrace měla být základním lidským právem, což je podle Maďarska zcela proti bezpečnostním zájmům země. Informovala o tom ČTK.

„Tento dokument je naprosto proti bezpečnostním zájmům Maďarska,“ uvedl Szijjártó a dodal, že dohoda je hrozbou pro celý svět. Maďarsko se tak přidalo k USA, které se z dohody stáhly se slovy, že se neslučuje s migrační politikou Washingtonu. Ostatní země ji v hlasování schválily.

Podle maďarského ministra zahraničí je hlavní premisou tohoto dokumentu tvrzení, že migrace je prospěšná a nevyhnutelná. Maďarská vláda ji naopak považuje za nežádoucí proces, který má velmi závažné následky pro bezpečnostní politiku.

K oficiálnímu přijetí by mělo dojít v prosinci v marockém Marrákeši. Maďarsko se této konference nehodlá zúčastnit, a pokud by se o paktu hlasovalo na Valném shromáždění OSN, vystoupí Maďarsko proti. Podle jeho ministra zahraničí byly maďarské připomínky při debatě o dohodě odbyty a celá dohoda sleduje zájmy zemí Afriky a Latinské Ameriky na úkor ostatních. Stanovisko České republiky je, že text není právně závazný a vyjádření k němu proběhne až v prosinci.

Maďarsko naopak podle serveru euronews.com podporuje střediska, která by se měla nacházet v Africe a kde by byli shromážděni migranti, kteří žádají v Evropě o azyl. Podle Pétera Szijjártó by Evropská unie měla použít svůj vliv a prostředky k tomu, aby na africké země zatlačila, aby provedly reformy, které zaručí, že do Evropy bude odcházet méně uprchlíků.

autor: kas