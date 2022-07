Tohle o Ukrajincích neříkejte, chce Perebyjnis. V ČT byl „na rozloučenou“

reklama

tady pracoval i v devadesátých letech, mám s Českou republikou spojeno mnoho různých příjemných vzpomínek a pocitů. Bude se mi stýskat, ale doufám, že se sem budu vracet," řekl Perebyjnis. „Ale i když se nám tady moc líbí, doma je doma. Těšíme se," dodal. Zároveň hovořil o tom, že se chce vydat na další diplomatickou misi.

„Nikdo neví, jak dlouho bude ta válka trvat. A neznamená to, že by měli zůstávat na svých pozicích navždy. Diplomatický život pokračuje a výměna velvyslanců je součástí toho diplomatického života,“ řekl Perebyjnis, ale jméno nového velvyslance neprozradil. „Diplomatické zvyky jsou takové, že jméno nástupce se nezveřejňuje,“ řekl Perebyjnis, že vybraný nástupce však již je.

Doufá, že Češi Ukrajince vnímají jako pracovité lidi, ale i jako statečné lidi, kteří dokážou statečně bránit svoji vlast. „Ale na druhé straně, Ukrajinci nejsou jen dělníci nebo uklízečky. Máme hodně Ukrajinců, kteří jsou malíři, nebo lékaři, nebo známí profesoři a tak dále, na univerzitách. Mně se zdá, že je důležité, aby Češi viděli Ukrajince z různých stran. Doufám, že po tomto období, zvlášť po těch čtyřech měsících, se nebudou používat slova, kterými se tady dříve oslovovali Ukrajinci,“ zmínil.

A na co by nejradši ve spojení s Českou republikou zapomněl? „Osobně jsem nezažil nějaké takové moc nepříjemné věci, ale například já vím, že v Česku existovaly a existují nějaké stereotypy ohledně Ukrajinců, takže já bych chtěl, aby takových projevů bylo co nejméně, protože Ukrajinci si to opravdu nezaslouží. A snažil jsem se dělat všechno, abychom to nějakým způsobem zvrátili, ale podle mě většina české společnosti opravdu podporuje Ukrajinu,“ domnívá se Perebyjnis.

„Poprvé jsem přijel do České republiky v roce 1994. A tehdy Česká republika usilovala o to, aby se stala členem NATO, ne vždy se to dařilo, protože i vás nechtěli v EU a v NATO, říkali vám, že ještě nejste připraveni, že musíte ještě hodně udělat. To, co teď zažíváme my. Ale ve srovnání s Ukrajinou, která tehdy – musíme říkat tak, jak to bylo, že Česká republika byla hodně pokročilá ve srovnání s Ukrajinou, která zůstávala ještě v té sovětské nebo ruské zóně vlivu. Tak mně Česká republika připadala, už takovým rozvinutým evropským státem. A sledovali jsme to, jak to dělat, jak se připravujete na vstup do EU a do NATO. A za těch skoro 30 let Česká republika udělala obrovský pokrok. Dnes jste jedním z lídrů Evropské unie, mám na mysli jak politicky, tak i ekonomicky, jste vlastně předběhli i některé tzv. staré evropské země. A je to pro nás příkladem toho, co bychom měli dělat my na začátku 90. let,“ zmínil Perebyjnis.

Ze začátku války to byl šok. Nemá nyní Perebyjnis pocit, že si svět na válku zvykl? „Občas takový pocit máme, protože občas téma Ukrajiny není na prvních stránkách novin, a občas i zprávami o Ukrajině nezačínají zprávy v televizi. Je to přirozený proces, samozřejmě, protože jakkoliv to téma je vlastně důležité, ale vždycky s časem ten vlastně zájem je menší, ale občas nás to trošku štve, protože se nám zdá, že svět na nás začíná zapomínat, protože i ta pomoc bude klesat. Ale na druhé straně jsou čtyři měsíce dlouhou dobou a stále je podpora Ukrajiny silná, ze strany Západu, ze strany EU, a já doufám, že ta podpora bude pokračovat,“ dodal.

