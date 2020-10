Tohle se Prymulovi líbit nebude! S testy na covid je to jinak, odhalila viroložka

Čísla zjištěných pozitivních s covidem-19 jsou zveřejňována den co den. Co ale říkají? Podle viroložky Hany Zelené ne dost. Jak upozornila na blogu lékaře Jana Hnízdila, s jehož svolením jsme text zveřejnili, PCR testy detekují část viru, nikoliv celý virus. A to týdny a měsíce. Zatímco skutečně nakažený je infekční asi týden. Čísla tedy neříkají, jak velký je ve skutečnosti problém. Ale slouží k tomu, aby se ospravedlnila opatření.

reklama

MUDr. Jan Hnízdil je jedním z autorů otevřeného dopisu vládě, parlamentu a médiím, který už získal podporu více jak 39 tisíc podepsaných. V něm se požaduje, mimo jiné, aby vláda upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvážení ošetřujícího lékaře.

Psali jsme: Covid v Česku: Plán, ze kterého mnohé omejou. I Prymulu, jehož problém roste

Anketa Podporujete opatření proti covidu-19 činěná Romanem Prymulou? Ano 67% Ne 26% Některá ano, některá ne 7% hlasovalo: 4396 lidí jejíž názory zveřejnil právě Jan Hnízdil na svém blogu a které s jeho svolením otiskujeme. MUDr. Hana Zelená, Ph.D. je vedoucí lékařka prestižního virologického oddělení v Ostravě.

Zelená poukazuje na to, že vyšetření na SARS-CoV-2 v současné době tvoří 97 % všech vyšetření. Pouhá 3 % připadají na ostatních dvanáct respiračních virů a většina z nich pochází z doby, než se koronavirus v Česku rozšířil.

„Od začátku roku 2020 se zde vyšetřilo 100 000 vzorků na SARS-CoV-2. Z nich bylo 6,4 % pozitivních. Za stejnou dobu se ve stejné laboratoři vyšetřilo 60 vzorků na rhinoviry. Z nich bylo pozitivních 6, včetně vzorku zemřelého měsíčního kojence. Rýma je banální nemoc, běžná viróza. Rhinoviry nikoho nezajímají, téměř se nevyšetřují.

Kdybychom místo 60 vzorků na rhinoviry (6 pozitivních, 1 mrtvý) vyšetřili 100 000 vzorků, v celé republice milion (bylo by to při stejném poměru 100 000 pozitivních a 16 000 mrtvých) a na celém světě miliardu (100 miliónů pozitivních a 16 miliónů mrtvých), už by to byla pěkná pandemie. Rhinovirus sice většinou dělá jenom rýmu, ale může být také nebezpečný. U malých dětí a starých lidí je vůbec nejčastějším původcem zápalů plic. Až 9,6 % hospitalizovaných seniorů s rhinovirem zemře právě na zápal plic,“ upozorňuje viroložka s tím, že podobná situace by byla i u jiných virů. „Čím víc vzorků vyšetříme, tím víc případů odhalíme,“ uvádí Zelená.

Fotogalerie: - Kandidáti KSČM v Jazzové sekci

Proč testy nejsou vypovídající uvádí záhy. Testy PCR, které se na detekci viru používají, totiž pouze říkají, jestli je přítomna část virové RNA, ale nikoliv celý virus. Tedy nejsou vypovídající o tom, zda je člověk infekční. Dle Zelené je nakažený covidem infekční přibližně týden. Ale PCR pozitivita se může projevovat po týdny i měsíce, tedy výsledky mohou být falešně pozitivní. „Vyšetření PCR je bez klinického kontextu bezcenné,“ tvrdí Zelená.

Což dle ní také znamená, že není možné hodnotit, jaký je rozsah a význam covidové epidemie. „Nemáme žádné srovnání s jinými infekcemi, a proto nedokážeme současná čísla kvalifikovaně interpretovat. Nevíme co je moc, co je málo, co je normální, co nenormální. Pozitivní výsledek jediného testu je automaticky prohlášen za diagnózu. Aniž by dotyčného vyšetřil lékař,“ stěžuje si viroložka a varuje, že jak se bude virus šířit, bude přibývat i falešně pozitivních, kteří už infekci prodělali.

„Počet případů bude dlouho narůstat a epidemie se bude uměle a naprosto zbytečně prodlužovat. Stejná situace bude u pacientů v nemocnicích. Počet hospitalizovaných i zemřelých s pozitivním PCR testem na SARS-CoV-2 dál poroste. To bude využito jako argument pro další testování a další represivní opatření,“ varuje.

Dle Hany Zelené je nutné vrátit diagnostikování infekčních onemocnění zpátky do rukou kvalifikovaných lékařů, kteří budou indikovat vyšetření a dají je do kontextu s příznaky. Jinými slovy, je čas přestat mrhat PCR testy na ty, kdo příznaky nemají. Co více, je prý čas proti tomuto mrhání protestovat. „V opačném případě nebude v budoucnu problém si vybrat jakýkoliv jiný virus a stejným způsobem začít hon na pozitivní, testovat zdravé, lehce nemocné, těžce nemocné i umírající. Ve všech skupinách budou pozitivní a pandemie s milióny mrtvých je tu zpět,“ varuje viroložka Zelená.

Psali jsme: Dan Landa: Covid páchne. Blbečkové, už nemáte nic, vysmějou se borci, co nás ničej Covid v Česku: Plán, ze kterého mnohé omejou. I Prymulu, jehož problém roste Expert: Češi, jste Švejkové, nenosíte roušky. Ale covid? Nechápu, co se kolem toho dělá Prymula: Nebudete dodržovat opatření? Přijdou tvrdší. Koupíme 3 miliony kusů vakcíny, levně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.