Tohle si Karel Gott zasloužil čím? Muž, který na Hrad pověsil rudé trenky, se na legendě vyřádil

Karel Gott je populární od počátku šedesátých let minulého století. Desítky let zpíval hit za hitem, sliboval věrnost socialismu a podepsal Antichartu. A mnoho žen ho milovalo. Sám se ostatně vždy stylizoval do role zpěváka – milovníka a ovlivnil celu řadu ženských srdcí.

„Došlo někdy k sebereflexi Karla Gotta? Nikdy, aspoň o tom nevím. Karel Gott se chová tak, jako by všechno, co kdy dělal, dělal pouze pro své posluchače, tedy že kolaboroval s komoušema proto, aby jeho posluchači o něj nepřišli. Karel Gott se nikdy neomluvil za to, že byl fíkovým listem totality,“ poznamenal Roman Týc.

Místo toho prý Gott krátce po revoluci na pár let trochu ustoupil do pozadí, hrál na akcích babičkám a čekal na svou příležitost. V době, kdy lidé poslouchali Pink Floyd, Michaela Jacksona nebo AC/DC, nebyl o Gotta takový zájem. Ale mistr měl to štěstí, že se dožil vysokého věku, mnoho lidí takové štěstí nemá. Gott ho však měl, a jak šel čas, vplul opět do doby, kdy je komunistická normalizace.

„Karel Gott se dožil doby, kdy se k moci dostaly naděje minulého režimu a společnost je opět v křeči. Opět jsme rozděleni na ‚chartu a antichartu‘ a opět je tu velký Karel, co má jméno jako Bůh, který nám svou písní a vlídným hlasem říká, ‚o politiku se nezajímej a zpívej si se mnou: Pojď, ukážu ti cestu rájem, pojď a přestaň se mi smát, pánbůh zaplatí dnes nájem a nechá nás dole spát‘,“ dodal ještě Týc.

autor: mp