Tohle si necháte nasadit? To je mi vás líto. Nový vynález proti „dezinfu“

„Aplikace BezDezinfa.cz vznikla jako reakce na aktivity dezinformátorů a trollů a jejich zneužívání Twitteru k šíření lží a manipulativního obsahu, které podporují zájmy Ruska. Tím, že neustále chrlí nová sdělení, kterými se snaží šokovat a provokovat, vyvolávají naše reakce, a tím zvyšují svůj dosah. Zde také platí rčení o stokrát opakované lži. Nenechme si ukrást prostor pro sdílení pravdivých zpráv, pro diskusi a vzájemnou inspiraci!“ napsali tvůrci aplikace na webu.

Spoluzakladatel Společnosti na obranu svobody projevu Vlastimil Veselý, který stojí po boku vývojáře počítačových her Daniela Vávry, uvedl, že se tvůrci této aplikace fakticky nedopouštějí útoku na svobodu projevu. Ale pokud je někdo tak hloupý, že si ji nainstaluje, protože podle Veselého to chytrý člověk udělat nemůže, je to jeho věc.

„Ptají se nás, zda jde o porušení svobody projevu. Samozřejmě že ne. Kdo by si dobrovolně nechal nasadit ideologické brýle, které mu budou ukazovat falešný svět podle názorů toho, kdo brýle vyrábí, je slaboch a hlupák, který se svých práv vzdal. Svoje životní rozhodnutí o tom, s kým a jak komunikovat, by vložil do rukou cenzorů a kádrováků a nikdy by se nedozvěděl, co mu zamlčeli a koho skryli,“ uvedl Veselý na Facebooku.

Upozornil také, že tato aplikace bude narušovat soukromí jednotlivců.

Za velmi nebezpečné považuje, že aplikace bude blokovat a nahlašovat potenciálně nebezpečné účty místo uživatele.

„Kdo by si nechal do svého mobilu nasadit černou skříňku, která mu bude sama cenzurovat informace, by zasloužil spíš lítost. Byl by to výraz nedospělosti, protože by tím přiznal, že není schopen sám posuzovat informace kolem sebe. Jiná otázka je, zda taková aplikace neporušuje pravidla soukromí a nevytváří riziko zneužití k šíření malwaru, tj. zda by ji platformy jako Android nebo Apple vůbec měly povolovat k instalaci. Ta poslední věta je opravdu šílená,“ konstatoval.

Tvůrci aplikace však upozorňují, že uživatelé budou mít kdykoliv přístup k blokovaným účtům, a pokud budou chtít sledovat někoho, koho jim program zablokoval, stačí prý kliknout na tlačítko „odblokovat“.

Rozhodli se lidem taktéž popsat, proč nemá smysl s dezinformátory debatovat a jejich názory vyvracet.

„Argumenty na dezinformátory nefungují (vyzkoušeli jsme si to, klidně si to také vyzkoušejte) Pokud je přímo nesledujete, vaše komentáře se propadnou níž ve vlákně a pro ostatní zpravidla nebudou vůbec viditelné. Vy tak jenom napomůžete tomu, že Twitter dezinformace bude zobrazovat většímu počtu lidí, protože vyhodnotí, že tweet je zajímavý. Pokud nebudou mít dosah, tak ať si pro těch pár ostatních dezinformátorů a trollů píšou, co chtějí. Hlavně – proč neustále reagovat na témata, která nastolují dezinformátoři? Věnujme se tématům, která jsou skutečně relevantní pro naši společnost, diskutujme. Někteří se snaží naši zemi a celou Evropu vykreslit jako země v hluboké krizi, v křeči, bez vize a radosti. My naopak víme, že žijeme v zemi plné neuvěřitelně šikovných, statečných a inspirujících lidí. Naše hodnoty můžeme bránit nejen tím, že budeme neustále vyvracet lži, ale i tak, že budeme psát a mluvit o lidech a věcech, které nás inspirují a posouvají dopředu,“ upozornili tvůrci aplikace.

