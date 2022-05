Tohle už lidi nesnesou. Šichtařová řekla ministrům, co nechtějí slyšet

Šikanu úřadů, zavírání nepohodlných, dokonce i nějaké to násilí se občas snese – dokud se lidem nesáhne na jejich peníze. Dokud mají na pivo. Tak začíná svůj blog na serveru iDnes ředitelka Next finance s.r.o. a známá ekonomka Markéta Šichtařová. A pokračuje tím, proč bylo za covidu relativně (spotřebitelsky) dobře a v současné době dobře být přestává. A dražší bude i to pivo.

„Beze sporu tahle doba aspirovala na jedno z nejstresovějších období novodobé historie České republiky. I ti, kdo se sami za sebe pandemie nebáli, byli pod ohromným tlakem už jen tím, že byli zavřeni do sociální izolace," píše v úvodu na svém blogu.

„Bylo by celkem logické čekat, že tohle období přineslo i statisticky měřitelnou ,nejhorší ekonomickou náladu'. Ale ne," hodnotí Šichtařová dobu covidovou a přidává pro někoho překvapivý fakt, že podstatně hůře, než tomu bylo za dob covidu, se spotřebitelé, tedy občané, cítí dnes.

Vysvětlení poskytuje jediné. A tím je inflace.

„Ono vyrobit patnáctiprocentní inflaci není ani trochu snadné. Je to dřina na mnoho let. Konkrétně u nás to byla dřina na čtrnáct let. Dnešní ekonomický hegeš se začal ve větším vařit v roce 2008, kdy vlády i centrální banky úplně hloupě zareagovaly na tehdejší finanční krizi. Dlouhých čtrnáct let se usilovně, rok co rok, měsíc co měsíc, tlakoval tiskem peněz a zadlužováním státu ekonomický papiňák, který u nás už konečně inflačně vykypěl, v eurozóně teprve vykypí," nehází Markéta Šichtařová vinu jen na vládu Fialovu, nebo Babišovu a naznačuje, že i EU se má na co těšit.

„Inflace je matematicky snadno popsatelný stav, kdy množství peněz v oběhu roste rychleji než množství zboží a služeb. Kdy za mnoho peněz se dá koupit málo zboží. Že se tehdy a ondy vyrobí málo – to se přirozeně může stát. Že se ale tiskne víc a víc peněz – to se spontánně stát nemůže," pokračuje Markéta Šichtařová s objasněním inflace.

„To se může stát jedině tehdy, když společnost zachvátí ideologie tvrdící, že jednotlivec není nic a dav je vše. Že jednotlivec musí sloužit dobru davu a platit dluhy za celý dav. Jedině tehdy vás stát může začít zadlužovat bez vašeho individuálního souhlasu. Tam, kde vás stát zadluží pro dobro davu, aniž by se vás ptal na váš souhlas, tam vzniká příliš mnoho peněz v oběhu a inflace," dodává Šichtařová a text uzavírá:

„Namítáte, že tohle kolektivismus nikdy nezamýšlel? Že vždy měl na srdci jen to nejlepší pro každého a inflaci rozhodně nechtěl? Nu – není podstatné, co myslel. Podstatné je, co udělal."

Dodejme, že renomovaní ekonomové, včetně Šichtařové, odhadují, že míra inflace poroste v České republice až za hranici 15 procent. Nejvíce zdražují energie, pohonné hmoty, suroviny a další výrobní náklady. V důsledku zdražování těchto vstupů pak následně zdražují potraviny, bydlení atd.

A jak je to s tím v úvodu zmíněným pivem? Podle serveru Novinky.cz se Češi musí připravit na jeho zdražení. Potvrdili to v úterý představitelé Českomoravského svazu minipivovarů (ČMSMP). Podle prezidenta svazu Michala Voldřicha se do ceny pro konzumenty promítnou vyšší náklady na energie a suroviny potřebné k výrobě piva, jako je slad a chmel.

„Třeba cena sladu může stoupnout až dvojnásobně, z toho lze do jisté míry zdražení piva odvodit,“ potvrdil Voldřich, že zdražení výrobních vstupů má na cenu konečného produktu podstatný vliv.

