Tohle vám zatajili. Babiš vytáhl peníze a sjel vládu

reklama

Majitel MF Dnes Andrej Babiš v tomto listu napsal, že české občany decimuje inflace, která zároveň české vládě poskytuje více peněz díky vyššímu výběru daní. Ale vláda Petra Fialy (ODS) se podle šéfa opozičního hnutí ANO Babiše nechce o tyto peníze podělit a lidem ze svého vládního stolu hází jen drobky.

„Zatímco Česko decimuje inflace, válcuje energetická drahota, chudne střední třída a lidem mizí úspory před očima, Fialova vláda se po týdnech vysílání signálů konečně rozhoupala alespoň k nějaké pomoci. Bohužel dávka 5000 korun na dítě je příliš málo a dorazí příliš pozdě. Jako ostatně vše, s čím tato vláda přijde. Jsem samozřejmě rád, že vláda nakonec poslechla hnutí ANO a přichází s pomocí, která je téměř plošná. Bohužel ale, jak je u Fialova kabinetu zvykem, vše provází naprostý chaos. Ani měsíc nestačil ministru práce Jurečkovi, aby promyslel pravidla vyplácení příspěvku. Není jasno, jak budou rodiny nárok dokládat, jak se zohlední měnící se ekonomická situace rodin, jak to bude s lidmi s dítětem ve střídavé péči atd.,“ nešetřil vládu ODS, lidovců, TOP 09, STAN a Pirátů Babiš.

Šéf hnutí ANO oznámil, že on i jeho poslanci podpoří vyplacení tohoto pětitisícového příspěvku na každé dítě do osmnácti let, ale opozice si prý bude chtít k této jednorázové dávce říct své. Bude chtít, aby se tento příspěvek vyplácel měsíc co měsíc až do konce roku, a to nejen na děti do 18 let, i na studující až do 26 let.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiš připustil, že to bude něco stát, ale Fialova vláda na to podle něj peníze má.

„Už slyším vládní politiky, jak křičí, že by naše opatření vyšlo na zhruba 40 miliard korun, zatímco jednorázový pětitisícový příspěvek pro děti do 18 let bude stát necelých 8 miliard. Jenže co premiér Fiala a jeho ministři lidem zamlčují, je, že mají v kase spoustu peněz, se kterými ještě začátkem roku vůbec nepočítali. Ke konci května vláda získala meziročně o 60 miliard korun víc na daních a 40 miliard ušetřila na výdajích za covid. A to se ani nezmiňuji o možnosti stáhnout miliardové dividendy z ČEZ, který se v současné době doslova topí v ziscích,“ pravil Babiš.

Psali jsme: Generál Pavel nechce dopustit, aby byl prezidentem Babiš. Cítí výzvu „Naletěli, teď nám dávají za pravdu.“ Nebezpečí z vlády pětikoalice. Jan Tománek o něm promluvil Babiš v Praze, jediní jsme slyšeli. Volby na Hrad zatím nejostřeji, Fiala, ČT, zákulisí A je to tu! Babiš zkritizoval dodávky zbraní na Ukrajinu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.