Toho k*kota ne! Šlachta odkryl bomby. Velký strach. To ještě neřekl

Šlachta hned v úvodu mimo jiné řekl, že jeho hnutí vyvolává emoce. „Už mi zase chodí anonymy a škaredé e-maily, což mě posiluje, protože si říkám, že jsme tady dobře. Asi někomu vadíme. Když jsem vstupoval do politiky, slýchal jsem, co by bylo nejhorší: když budeš mluvit, a nikoho to nezajímá. Naštěstí jen otevřu pusu, už se lidé zajímají, co řekneme. Vzbuzujeme vášně a naposledy mě rozesmáli v posledním týdnu, kdy mi zvěsti donesly, že jeden z politiků pronesl: hlavně tam toho kokota nesmíme pustit, protože s tím se nikdo nedomluví. Takže já si myslím, že je to na nejlepší cestě," usmíval se bývalý elitní policista.

Se spolupracovníky také při vzniku hnutí přemýšlel, jak se rozděluje pravice a levice, zatímco například u zrušení superhrubé mzdy hlasovalo hnutí ANO společně s hnutím SPD a ODS. Rozdělování na levici a pravici pak podle něj zapadá. „Zdravý selský rozum už je prý zprofanovaný, a tak jsme vymysleli politologický háček, ze kterého polezou politologové po zdi. Říkáme tomu spravedlivý střed, aby to bylo spravedlivé pro občany, abychom nevymýšleli blbosti. Je to vidět i na programu složeném s odborníky. Nechci lítat na Mars, když mám hovno na botě tady, které bych měl řešit. Na místní problémy bychom se měli zaměřit,“ řekl Šlachta.

Čeká nás zdražování, vize chybí

Většinu večerního času věnoval diskusi a vyzýval k nepříjemným otázkám napříč tématy. Josef sedící v první řadě se zajímal o snižování či zvyšování daní. Podle něj se Babišovi zalíbilo snižovat daně na úkor zadlužování státu, a narážel tím právě na zrušení superhrubé mzdy. Ptal se, jaký postoj má k tomu Přísaha. Lídr hnutí odvětil, že by byl sice pro, ale ruku by při hlasování nezvedl. Důvodem bylo načasování – v době koronavirové krize s dluhem 350 miliard korun to označil za hluboce zaseknutou sekeru, na kterou politici zatím nepředstavili řešení.

Jednička Přísahy na kandidátce za Královéhradecký kraj a podnikatel Tomáš Jarkovský uvedl, že je nutná analýza situace, protože tak obrovský dluh je něco nového. A vyzval k zamyšlení, jak se bude splácet. „Když budeme po čtyřiceti miliardách splácet bilion či dva, tak už tady dávno nebudeme, ale dluh se stále bude splácet. Splácet se bude inflací, ale to se nahlas neříká. Když se přidávají peníze, roste inflace, která snižuje hodnotu peněz, ale tím snižuje i výšku státního dluhu. Suma zůstává, ale protože si za ni koupíte méně, dluh se snižuje. A hrozí velká inflace. Nechci strašit, ale je potřeba sednout si a vymyslet dlouhodobou vizi napříč politickým spektrem, musejí se dohodnout všechny politické strany nebo většina třeba i na patnáct let dopředu,“ sdělil přítomným Jarkovský.

Vyděláváš peníze v Čechách? Plať daně v Čechách!



K dani z nemovitosti podotkl, že pravděpodobně ani nepokryje náklady vynaložené na úředníky a její vybírání, a tak by ji zrušil. Naopak změnu by přivítal u korporátních firem včetně Facebooku a jemu podobných, které daní mimo Českou republiku. „Jestli vyděláváš peníze tady, tak budeš ty peníze na území České republiky danit. Teď jen hledáme způsob, protože to není jednoduché a já nejsem ekonom, jsem fízl (smích, pozn. red.), který uměl 30 let někoho honit a chytat. Na to máme ekonoma, který stojí za to,“ popsal s tím, že by se zaměřil i na banky a utíkající dividendy ze státu do zahraničí. Současně rázně odmítl zvyšování daní rodinám s dětmi, živnostníkům a podnikatelům po tom, co si prožili za poslední rok a půl.

Důchody a sociální dávky

Jak se Přísaha staví k podpoře práce? Tedy aby věděli, že pracovat se vyplatí? I takový dotaz zazněl směrem k sociálním dávkám. Podle Roberta Šlachty se domnívá, že je potřeba důsledná kontrola. „Já nejsem Okamura, nikdy nebudu říkat: nedám někomu dávku, protože nepracuje. Strávil jsem nějakou dobu v Litvínově, kde mají se sociálním programem velké problémy. Říkají, že pokud dávky neudělí, zvedne se kriminalita, naplní se děcáky. Někteří pracovali pro město, neměli pořádného hlídače, a ještě se ztratilo nářadí. V Přísaze máme na sociální témata ženu nejpovolanější. Chceme zajistit sociální bydlení od základů a ovlivnit výchovu. Těžko se o tom mluví, pokud jste byli v Mostě a v ghettech, tak ty lidi jen velmi těžko přinutíte pracovat. Místní tvrdí, že ať uděláte cokoliv, stejně pracovat nebudou. Stát to nesmí podporovat, ale je nutné vyvážit možnost, co dát a co nedat," sdělil.

Šlachta během diskuse rovněž kritizoval, že se vypočítává důchod z průměrné mzdy pro ty, co nepracovali. Nakonec tak mohou dostat větší důchod než ti, kdo pracovali celý život za menší mzdu. „To je šílené. A můžeme se odrazit k důchodové reformě. Do ní jdeme s krátkými body, protože nebudeme psát důchodovou reformu. Není možné, aby si každá strana napsala reformu a pak se nebyly schopny shodnout, a to se o ní bavíme patnáct dvacet let,“ řekl. Nechce ani zvyšovat věk odchodu do důchodu a za zásadní označil dorovnání důchodů pro muže i pro ženu, kde vidí propastné rozdíly. Ale také pro Čechy, kteří se místo práce starali o rodinu nebo postižené. Připomněl, že důchodová reforma není o jednom volebním období nebo jedné straně, proto se hodlá domlouvat na základních bodech a o ostatním diskutovat.

S kým ANO? A s kým NE?

„Tak pojďte. Nějakou hnusnou. Babišovo béčko? Nejsem, nikdy jsem nebyl Babišovo béčko a nikdy nebudu. Dělají to média,“ vyzýval do hlediště i k nepříjemným otázkám. Na následující, zda by spolupracoval s Andrejem Babišem, odvětil, že v politice je nutné spolupracovat. „Už zjistili, že jsme bohatá nevěsta. My jdeme sami za sebe. Prioritou není, aby Přísaha seděla ve vládě, jsme hnutí mladé a nechceme skončit jako Věci Veřejné. Druhá věc je, když ty hlasy máte. Pro nás je zásadní vyjednávat o programu. Komunikovali jsme, že bychom nevstupovali do koalice, aby na nás někdo nemohl tlačit. Pokud by k tomu došlo, že bychom se museli rozhodnout, pak rozhodne členská základna hnutí,“ uvedl Šlachta. A podotkl také, že na náměstích a v ulicích jim lidé říkají: jestli půjdete s Babišem, tak jste nás zklamali. A druzí zase: jestli půjdete s Piráty, tak už vás nechceme vidět. Podle bývalého policisty tak bude někdo vždycky zklamaný.

„Ještě na nás před volbami vytáhnou věci, že pedofil bude to nejlepší. Vykopou příkopy, pak se nejsou schopni spolu domluvit,“ řekl. Připomněl také, že je 500 zákonů, které vláda nestihla projednat, a vše včetně diskusí bude muset začít nanovo. „Budeme se bavit o občanech, o zákonech a jim se to nelíbí a skáčou, protože nevědí s kým. Tak sakra už řekněte s kým! A já říkám, že s občany. A oni řeknou další naivní je tady,“ dodal s nadsázkou.

Elektromobilita je dobrý koníček. A to je všechno

„Přísaha je podpora jádra a uhelných elektráren. Elektromobilita je dobrý koníček, ale to je tak všechno,“ vysvětlil svůj pohled Šlachta na téma elektronických automobilů, které prosazuje Evropská unie. Jarkovský k tomu prohlásil, že přejít na elektromobily podle Evropské unie do roku 2035 je naprosto nereálné. „Tady v Čechách lidé nemají prostředky na to, aby zvládli takový přechod. Je to nějaký vykopnutý míč, který se vrátí zpátky. Jde o jednu z variant, nikoliv se nechat dotlačit pouze k elektrickým automobilům. Evropská unie – my na ni nadáváme, ale my jako Přísaha razíme, že jsme ve středu Evropy, my musíme být v Evropské unii, ale nemusíme si nechat všechno líbit. Dokázalo se to ve vztahu ke zbraním, udělala se opatření, právo se bránit zbraní je v ústavě a zabránilo se ratifikaci zákona. Určitě se najde cesta, aby elektromobilita nebyla zavedena ultimátním způsobem. Ale když vystoupíte z Unie, tak bude stejně jako v Británii problém se zaměstnanci, řidiči i vízy. Odcházet je laciné. Když něco nechcete, tak to zrušíte, ale nikdo neřekne, co bude potom. Vůbec bych se netěšil, navíc jsme tranzitová země a bylo by to pro nás velmi těžké,“ tvrdil Jarkovský.

„Co si myslíte o tom, co se děje kolem Koudelky?“ zazněl další dotaz k tomu, že Michala Koudelku odmítl premiér jmenovat znovu do funkce a rozhodnutí nechal na příští vládě. „Znám ho osobně, ještě jsme spolupracovali, když jsem byl ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a pak na celní správě. Jde o člověka, který měl pokračovat ve funkci, měl být ustanoven na místo se vším všudy. Teď se služba složek pověřením vedení oslabila, zahraniční partneři a tak dále. Neslyšel jsem za čtyři roky premiéra, že by si na BIS stěžoval. Z Hradu to slyšíme, ale premiér je doručitel zpráv a teď otočil, že by ho měla jmenovat další vláda. Pak se chci zeptat premiéra Babiše, proč tak spěchal s nejvyšším státním zástupcem, když opozice chtěla jeho jmenování nechat na další vládě? To je Hlava 22,“ přirovnal Šlachta paradox ke známému románu Josepha Hellera. Zdůraznil také, že oslabení pozice ředitele a vedení se táhne s lidmi ve službě, protože netuší, co se bude dít.

BIS slouží lidem, ne politikům

Jako těžkou otázku vnímal tu, která se týkala prezidenta Miloše Zemana, případně jeho vztahu k mocnostem, jako jsou Rusko a Čína. „Těžká otázka. Prezident je prezident a já to beru jako funkci. S některými zkazkami navenek zapříčiňuje úřadu punc nedůvěrohodnosti a rozděluje společnost. Měl by být spojovatelem v těžkých dobách včetně covidu. A nikdy neměli hrabat do bezpečnostních služeb,“ vysvětlil lídr Přísahy a zkritizoval politika a kandidáta ČSSD Matěje Stropnického: „Slyšet z úst vládního politika, že tajné služby mají být loajální tomu, kdo je zvolen... jestli někomu BIS slouží, tak lidem a státu, ne politikovi. Nikdy by lidé ani neměli vědět, že se vymění ředitel BIS, ředitel vojenského zpravodajství a podobně,“ odmítl spojování BIS s politikou Šlachta.

A došlo i na Evropskou unii. „My jsme se s Tomiem utkali v debatě a on říká, abychom se vrátili před Evropskou unii a že budeme vyjednávat. Víte sami, jak se vyjednával brexit, a Velká Británie je silná. Myslíte, že se s desetimilionovou republikou budou bavit? Jak se s námi budou bavit, jaké budou parametry a vyjednávací pozice? Pojďme spíše posílit naši roli v Evropské unii a zajistit posílení Visegrádské čtyřky. Příští rok máme navíc předsednictví, slyšeli jste už nějaká naše témata, jaká by chtěli politici projednat? Kdy jindy je lobbovat než během předsednictví?“ ptal se Šlachta. Po dvou hodinách diskutování ještě podepisoval svoji knihu a rozmlouval s voliči.

