Ťok dnes jednání s taxikáři odmítl, setkají se za 14 dní

Ministr dopravy Dan Ťok za protestujícími taxikáři dnes nedorazí. Bude s nimi jednat na pravidelné schůzce 23. února, kde by se měli shodnout na znění novely zákona o silniční dopravě, která bude regulovat činnost Uberu a dalších zprostředkovatelů. Ťok to dnes řekl na tiskové konferenci. Informovala o tom ČTK.

Novela by měla na jedné straně umožnit zprostředkování objednání taxi přes elektronické systémy, na druhé straně by ale měla zavést odpovědnost pro zprostředkovatele, aby jeho služeb využívali jen licencovaní řidiči. Ze zprostředkování by měla být vázaná živnost.

Uber, proti kterému je dnešní protest taxikářů namířený, podle Ťoka zatím neprokázal, že má ke zprostředkování odvozu osob živnostenské oprávnění. Hlavní problém je ale podle něj v tom, že zprostředkovává jízdy řidičům, kteří nemají licenci pro taxislužbu, a to by měl zákon změnit.

„Musím přiznat, že jsme zvažovali, jestli za taxikáři dnes pojedeme, ale k ničemu by to nevedlo. Scházíme se pravidelně zhruba každých 14 dní, a dnešní protest proto považuji za nešťastný. Taxikáři si berou jako rukojmí obyvatele Prahy,“ uvedl Ťok.

Zhruba 1500 protestujících řidičů taxi se má po 13:00 vydat ze Strahova do středu města, kde chtějí jezdit podle předpisů po magistrále ve smyčce tam a zpátky. Blokádu prý neplánují.

Premiér Andrej Babiš (ANO) vzkázal, že ho nikdo neoslovil. Když ho taxikáři pozvou, rád je vyslechne, uvedl. Jednat s nimi, podle něho, měl pražský magistrát.

