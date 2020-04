Tomáš Halík: Je to pro mě náročná doba. Píšu, mluvím, dávám rozhovory... Pandemie nás poučí

reklama

„Jedna z věcí, kterou přinesla tato doba, je, že prostě chladné dělení na věřící a nevěřící je mezi lidmi, kteří jsou prostě uzavření ve svém světě, ať je to takové to tradicionální křesťanství, nebo takový dogmatický ateismus, těchto lidí ubývá na obou stranách. Ale přibývá lidí, kteří jsou nějakým způsobem hledající," hovořil úvodem Halík.

„Dnes je důležité oslovit ty hledající lidi, ať už se považují za věřící nebo nevěřící, že tam ta hranice není. Že dnes i ten poctivý věřící samozřejmě je také vystaven mnoha pochybnostem a otázkám. A zase ten poctivý nevěřící, taky si nemůže být tak úplně jist tou svou nevírou, taky musí pochybovat o svých pochybnostech. Tak já mám dojem, že ta scéna duchovní se změnila v době vrcholné globalizace. Ale tahleta doba to ještě víc prohloubí," dodal.

Letošní Velikonoce považuje Halík za velký dar. „Trošku se stydím to říct, protože vím, že samozřejmě pro spoustu lidí je to strašně těžké období a ať už ti lidé, kteří jsou v té první linii, nebo i ti iidé, kteří jsou zavřeni a prožívají ponorkové nemoci, tak oproti tomu jsem si říkal: No, já si to budu asi trošičku užívat, protože tam bude něco, na co já jsem zvyklý po léta, když vždycky vypadnu z toho mého hektického života, na měsíc do poustevny, kde prožívám a užívám si strašně tu izolaci a možnost meditovat, studovat, psát, tak jsem si říkal: No to je mně přesně dneska dáno. Není to tak úplně, já vlastně od rána do večera něco dělám, vlastně i na rychlé objednávky, protože spoustu lidí chtělo něco ještě z těch Velikonoc mít, takže já dávám nejrůznější rozhovory, píšu nejrůznější eseje, i v zahraničí jsou potom publikovány, nebo dávám promluvy na YouTube, takže pro mě to není moc klidná doba, je to velmi náročná doba, ale je to služba, samozřejmě," sdělil Halík.

Lidem, kteří nemohou nyní vyrazit do kostela, Halík radí, aby objevili jinou cestu. „Těm hledajícím jsem již dříve říkával, že je i jiná cesta, cesta umění, cesta kultury. Vždyť o Velikonocích vypovídá celá nádherná hudební literatura," sdělil Halík a zmínil například Dvořákovu Stabat Mater. Nyní je podle něj také chvíle, kdy lidé mohou prožívat chvíle v rodině a mimo kostel. Vzpomínal na to, jak sám chodíval v přírodě a absolvoval Křížové cesty.

A k čemu nás podle něj nyní Bůh vyzývá? „Já si myslím, že to je takové varování, že jestli se církev nezačne chovat nějakým jiným způsobem, jestli neučiní srozumitenější a věrohodnější své poselství, tak se může stát, že za jednu generaci tady budou prázdné a zavřené kostely a leckde se to tak také děje, že prostě se zavírají kláštery, kostely jsou prázdné a já si myslím, že je to taková výzva promyslet, jak na tu žízeň dnešního člověka, duchovní žízeň dnešního člověka. Není pravda, že jsou bezbožní, ateističtí, někteří ano, ale řada lidí je přece jenom hledající, ale ten způsob, jakým se křesťanství mnohdy předává, ty lidi neoslovuje. Já tady zdaleka neapeluji na nějakou modernizaci, ale hloubku. Uvést do toho hlubšího významu těchto Velikonoc," sdělil Halík.

Nynější období podle jeho slov na mnoho lidí působí velmi výrazně. „A hraje na takovoutu duchovní strunu. Taky samozřejmě jsou lidé, kteří mají strach..." řekl Halík. Zdůraznil, že slunce je sice nyní za mraky, ale stále tam je. On sám strach nemá, má starost. „Starost o to, jak ten svět bude vypadat. Budou tady obrovské změny, pandemie bude mít dopad na sociální situaci, to se promítne i v politické situaci, samozřejmě, takže svět bude skutečně jiný a není předem rozhodnuto jaký. Budou tady možná veliké problémy, možná, že se něco lidé naučí, že se naučí trošku se vzdát té představy, že my jsme ti páni světa, kteří poručí větru dešti, jak to zpívali komunisti, a že budeme trošku pokornější, že si budeme vědomi takové té zranitelnosti světa a že budeme víc naslouchat i tomu hlasu přírody a že budeme možná citlivější k lidem, kteří jsou v nějakém ohrožení. Ano, rozhodně pro část lidí to bude jakási výchova k větší citivosti, k hlubšímu přístupu k životu. Nedá se očekávat, že to bude prostě obecné, nebo že bude nějaký ve světě veliký spirituální a náboženský obrat," míní s tím, že neočekává nějaké hlubší duchovní změny.

Závěrem se vyjádřil k obavám o demokracii. „Je řada mocností, řada politických subjektů, řada politiků, kteří pošilhávají po té možnosti zneužít situaci k tomu, aby posílili svoji osobní moc. Vidíme to v Maďarsku, Polsku, samozřejmě v Rusku, byly tu tendence zasívat pochybnosti o demokracii a přiklonit se k nějakému autoritářskému režimu, to už tady bylo předtím," sdělil, že je nutné, abychom byli bdělí. „Demokracie je hodnota, které se nesmíme vzdát. Stejně tak svoboda," zdůraznil.

