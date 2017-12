Tomáš Halík: Zmanipulovaní lidé jsou naplněni strachem z islámu, z uprchlíků a jsou nástrojem cyniků, kterým jde o špinavou moc!

Půlnoční mše v kostele Nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě bude v neděli v režii Tomáše Halíka, jenž má sice většinou předem připravené a rozmyšlené, o čem přesně chce kázat, ale nechybí mu prý ani odvaha své kázaní ve chvilce změnit a improvizovat. „Zvlášť o té půlnoční člověk neví, ke komu zrovna mluví. Kostel se v toto období často zaplní úplně jinými lidmi. Vnímám tam pak lidi, ke kterým cítím zvláštní poslání. Jsou to lidi, co přijdou tak jednou za rok, ale duchovně nejsou hluší a slepí, ty je třeba speciálně oslovit,“ upřesnil kněz a dodal, že v takových chvílích zakomponuje často i trochu humoru.

Halík se také přiznal k tomu, že velmi rád lidi vítá podáním rukou při vstupu do kostela. „Lidi jsou z toho šokováni. Když jim vždy popřeji hned na začátku, dokonce se nestává, že by pak někdo vyrušoval. Často také lidem říkám, ať se kolem sebe rozhlédnou, podají ruku člověku, který stojí vedle nich, řeknou mu jednu větu,“ usmívá se kněz a dodává, že to vždy naprosto změní celou atmosféru.

O čem přesně bude mluvit ale předem prozradit nechtěl. „Určitě tam bude jeden teologický vtip,“ řekl. Nezapomněl ani poznamenat, že je rád, že lidé jsou stále hledači a o Vánocích mají potřebu jít za „duchovní vůní“. „Chyba ale je, když někteří páni faráři lidem vynadají, že nechodí do kostela pořád a chtějí do nich nacpat celou věrouku. Lidé vidí, že je beru vážně a mluvím k nim, oni cití, že mohou má slova brát vážně, všímám si toho, že pak vždy zpozorní,“ uvedl Halík.

V posledních letech prý mívá o Vánocích mnoho práce a nejvíce si tak užívá času mezi svátky, kdy rád čte knihy, které si pořídil například v Americe. „Kdybych měl srovnat svátky v Americe a v Česku, tak v Americe začínají o dost dřív a velmi komerčně, už v půlce října slyšíte koledy. Česko to tak ještě nemá, ale je vidět, že i tady se to posouvá. A hlavně – máme Ježíška,“ pousmál se.

Dřív jsme podle Halíka byli zkažení tím, že se o vše staral stát a socialismus podporoval lidské sobectví. „Teď se to mění, lidé si uvědomují, že pomoc druhým je i jejich věc. Je to dokonce i trend, například dělat obědy pro bezdomovce a podobně. K Vánocům to přece patří,“ řekl.

Hlavní věc je podle kněze naučit se vzájemně komunikovat. „To je základ demokracie, žadné volby, parlament, ale právě lidská komunikace a vztah mezi lidmi, to narůstá i u mladé generace,“ řekl.

Přece jenom se ale na našem území stále velmi polarizují názory na pomoc druhým. „Je to tak, dnes je svět velmi rozdělený. Je rozdělen politicky. Lidé jsou dost zmanipulováni hloupou propagandou, která tu je. Globalizací a pádem komunismu došlo k tomu, že určitá část lidí se dostala do pozice elity a zbytek společnosti začíná tyto elity nenávidět. Teď dostali tito lidé platformu v anonymitě sociálních sítí, kde méně úspěšní lidé mohou elitám nadávat. Pak tu chodí populisti, kteří tyto hlasy sbírají a ukazují na nepřátele,“ zdůraznil.

Lidé, kteří jsou zmanipulovatelní, jsou proto dnes podle Halíka naplněni strachem z islámu, z uprchlíků, a stávají se nástrojem cyniků, kterým jde o špinavou moc.

