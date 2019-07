Tomáš Klus: Já nejsem komik! Jsem havloid. Zeman, Filip a Okamura jsou zlo. Rychle to vyblejt

Do Prostoru X zamířil zpěvák a aktivista Tomáš Klus. Zadoufal, že bude mít ještě větší „koncert“ než na Letné. Sám se označil za havloida a Česko za zemi, která se zaprodala byznysu, ačkoliv si podle něj může dovolit nastolovat lidskoprávní témata. Za největší zlo označil Zemana, Filipa a Okamuru: „Voni budujou v lidech tohleto uvažování: Rychle to vyblejt na někoho.“ A bránil se, že teď není čas na to, aby šel do politiky. A bránil se, že není komik, když mu Čestmír Strakatý předhazoval ukrajinského prezidenta.

Moderátor Čestmír Strakatý začal ironickým konstatováním, že Letná byla Klusův největší koncert. Na což zpěvák dodal, že doufá, že budou další a větší. „Rozhodně to nebylo dost, když se podíváte, co dělaj zase pánové," odpověděl Strakatému na otázku, zda „koncert" na Letné nestačil. Bitva podle Kluse ještě není vyhraná a není to jen bitva s Andrejem Babišem. „Já osobně to beru jako nějakou obhajobu svýho úhlu pohledu na roli etiky ve společnym prostoru. Že je potřeba otevírat otázky, který se daj otevírat jen v momentě, když lidi nejsou laxní a zavřený v nějakejch svejch bublinách a jdou diskutovat ven," popsal svou činnost.

Lidé na demonstracích jsou podle něj otevření pluralitě názorů, ale jsou znechucení tím, že se v Čechách jen mluví a že se „pohybujeme ve zvláštní krajině, mně se nelíbí, že se nad ní stahují mračna“. „Já si myslím, že se Česká republika vzdálila České republice, která v mém úhlu pohledu je ctihodnou zemí, je to srdce Evropy, které by podle mě mělo tlouct, takový ty ideální hodnoty a být tím strážcem těch hodnot,“ doplnil ještě zpěvák.

Češi jsou podle něj chytrý národ, ale moc hodný, důvěřivý a nesebevědomý, který často odevzdává moc do rukou lidí, kteří si to nezaslouží. „A kterým potom hrábne,“ odtušil zpěvák. A jako příklad dal Miloše Zemana, který je dle něj největší zlo v zemi. Zemanovi podle něj lidé uvěřili obraz silného lídra, který umí říkat i nepopulární věci. Ale dle Kluse říká jenom nepopulární věci a nedělá nic, co by Česku pomohlo.

„Já jsem havloid, já si fakt myslím, že by Česká republika měla otevírat otázky lidskoprávní v celém světě, my nejsme žádná supervelmoc, která může někam vlítnout a nařídit tam mír, ale rozhodně jsme schopný otevírat témata na evropské a světové úrovni a ukazovat na lidi, který spolupracujou s Čínou a s Ruskem, což jsou pro mě mocnosti zla a temnoty, a v momentě, kdy odtamtuď někdo přijede a řekne, že je to jeho vzor nějaké stabilní společnosti, tak je to pro mě demagog, zaprodanej lhář, který uvěřil mamonu, byznysu peněz a já nevím čeho. Nepatří do český politiky, česká politika je malá, ta země je malá, máme možnost být idealisti,“ spustil Klus dlouhou litanii na současného prezidenta. Demonstrace by se prý měla orientovat i na něj, vzhledem k tomu, že dle Kluse dělá z Ústavy cár papíru. Místo řešení palčivých problémů a špinavého prádla celé společnosti se dle jeho názoru jen pere špinavé prádlo Miloše Zemana a strany, která ho nepodpořila. Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

Klus se také vyjádřil, že pád Zemana či Babiše by byl jen symbol a důležité je údajně, aby zde zůstala aktivní občanská společnost, která je ochotná vnímat politiku a zasahovat do ní, když se odklání od toho, co nám bylo přislíbeno. Pak prý už nedojde ke zvolení dalšího Zemana či Babiše.

Zdůraznil důležitost plurality názorů. „To, co se stalo třeba po sametový revoluci, že lidi okolo disentu se spojili a utvořili takovou elitní skupinu, do které pouštěli jenom lidi, kteří byli kompatibilní s jejich myšlením, ale nepřicházela tam nová krev, ta věc nemohla přežít, ideál 90. let nemohl přežít, protože nebyl otevřenej,“ mínil.

S voliči Miloše Zemana prý mluví na sociálních sítích. Zde mu dotyční i vyhrožují, ale říká, že když se s některými pak přes zprávy bavil, tak jim došlo, že není ztělesněním zla, a omluvili se mu. Tomia Okamuru, Vojtěcha Filipa a Miloše Zemana považuje za největší zlo právě proto, že stavějí na těchto emocích. „Voni budujou v lidech tohleto uvažování: Rychle to vyblejt na někoho. A jednat v tom zaslepení těmi emocemi a v tu chvíli to oni berou, oni sílí. A to je špatný, to nepřispívá demokratický společnosti.“ Dotyční podle něj mají diskutovat a nebrat své voliče jako rukojmí.

Vyjádřil se i k novinkám ohledně Richarda Krajča a skupiny Kryštof, že již nebude sponzorována Agrofertem. Na tomto sponzoringu mu prý vadilo, že byl „prchalovský“, tedy podloudný, a že se Richard Krajčo jasně nepostavil za Andreje Babiše. Proto nyní nechce jásat a zvát skupinu na Letnou vzhledem k tomu, že od nich neviděl žádné prohlášení, že prohlédli, jaké je Andrej Babiš zlo. Fotogalerie: - V předvečer velké demonstrace

Strakatý připomenul, že Klus má novou píseň s názvem „Chátrám“, o tom, jak chátrá Česko. „Já opravdu vnímám Česko jako ten středobod Evropy a bojím se, že když padne srdce Evropy, tak může padnout celá Evropa. A ten ideál, kterej tady po sametové revoluci drželo Česko a Norsko, právě tím, že ukazovaly na ty společenský nebo lidskoprávní témata, že jsme se toho vzdali a zaprodali jsme se byznysu sprostýmu, a to nám nesluší, nám to zoufale nesluší,“ popisoval zpěvák své obavy. „Norsko to dělá nadále, ale pozve se tam dalajláma a řekne, že nám Čína nevyhovuje, protože se tam zabíjej lidi, protože si myslej něco jinýho. To není v pořádku zabít někoho, protože si myslí, že tenhle režim není v pořádku, s timhle režimem já si ruku nepodám, nashledanou.“ Sám jako jedinec to prý neovlivní, ale politici ano a mají takové věci otevírat a mluvit o nich.

Strakatý pak navrhl, zda není čas jít do politiky. Klus souhlasil, ale dodal, že by z něj asi nebyl dobrý politik. „Podívejte se na ukrajinského prezidenta, to byl taky komik, Ronald Reagan v Americe byl herec...“ jmenoval Strakatý příklady, ale Klus se ohradil: „Počkejte, já nejsem komik.“ Smějeme se tady celou dobu,“ kontroval Strakatý a zeptal se, zda dráhu písničkáře a politika nejde skloubit. Podle Kluse ne, zdiskreditoval by prý buď jedno, nebo druhé. „Ivo Jahelka, politickej,“ narážel Klus na tzv. zpívajícího právníka. „Možná časem, až začnu mít jasnější vizi,“ připustil zpěvák. Teď je prý pro Kluse nejdůležitější udržet aktivní občanskou společnost a být prostředníkem dialogu, což by se mu jako politikovi údajně dařit nemohlo.

Problémem je podle něj i to, že lidé vnímají politiku jako špínu a nechávají se v „bahně“ rochnit jen ty, kterým to nevadí.

