Tomáš Klus odsoudil Nohavicu. A jeho Tamara řekla, jak ona změní svět: Tvrdá opatření!

Tomáš Klus nedávno sepsal dlouhý manifest o svém názoru na zpěváka Jaromíra Nohavicu. Prý by skousl spolupráci s StB i fotku s Tomiem Okamurou. Ale vyznamenání od Vladimira Putina byla prý poslední kapka. „Bard vzal v mých očích do ruky mávátko a legitimizoval hrůzy kleptokratického systému v té době čerstvě vojensky operujícího na cizím státním území,“ tvrdí.

A odpovídá: „Nikdy se nechceme dožít momentu, kdy nám naše tři děti řeknou, proč jste tenkrát něco neudělali, když byl ještě čas na změnu?“

„Vzdát se určitých benefitů a věcí, na které jsme si jako lidstvo zvykli, je podle nás velmi důležité,“ tvrdí manželka populárního zpěváka. „Není to apel na ty, kteří to cítí jinak, nebo stejně, a nechtějí se vzdát věci, které vědí, že nejsou v souladu s tím, co cítí a co o planetě vědí... Je to jen to být důslední sami k sobě... Svět nezměníme tím, že budeme ukazovat prstem na ostatní...“ říká Klusová.

„Svět změníme pouze tím, že půjdeme příkladem sobě samotným...

Je to domov nás všech...

Je to matka nás všech.....“ prohlašuje dále.

„I proto se právě teď snažíme vybudovat dům, který je v co největším souladu s tím, co žijeme...

Dům, který to, co si vezme, z velké části vrátí...

Tam právě teď míří naše kroky...

Domů...“ představila manželka Tomáše Kluse společné plány.

Její plány zhodnotil starosta Řeporyjí Pavel Novotný. „To nemusíš oznamovat veřejně, Tamaro. Jsi normální civil, máš to prostě udělat, ne opruzovat s prohlášením.“

„Tamara Klus oznámila na Instagramu světu, že přestává z ekologických důvodů létat. Takhle mi zku... pardon, zkazit ráno...“ dodal ještě na Twitteru. Jeden z komentujících se zeptal, proč o tom mluví, když ho to nezajímá. „Tohle je tak na úrovni Pitomia,“ tvrdil. Novotný zcela upřímně přiznal: „Reaguji na to proto, že ji nemám rád a pokouším se ji zesměšnit.“

autor: kas